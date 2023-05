Quickbase, czołowa platforma do dynamicznej pracy, osiągnęła niezwykły finansowy kamień milowy – generując 200 mln USD przychodów w 2022 r. Nowo opublikowane dane finansowe pokazują szybki wzrost, inteligentne inwestycje i wyjątkową skalowalność na niepewnym rynku technologicznym spowodowanym zmianami makroekonomicznymi. W obliczu rosnącej potrzeby większej wydajności i skuteczności Quickbase zapewnia wielu organizacjom swoją wysoce elastyczną platformę i usługi do przeglądania, łączenia i regulowania przepływów pracy.

Obecnie obsługując prawie 6000 organizacji na całym świecie, Quickbase nawiązał silne relacje z czołowymi firmami z różnych sektorów, takich jak telekomunikacja, opieka zdrowotna, handel detaliczny, produkcja i technologia. Ostatni skokowy wzrost był stymulowany nie tylko znaczącymi umowami z nowymi klientami, ale także rozszerzeniem kontraktów z obecnymi.

Ed Jennings, dyrektor generalny Quickbase, omówił wyzwania, przed którymi stoi dziś wiele firm poszukujących sposobów na obniżenie kosztów i zwiększenie produktywności. Zauważył, że boom w zakresie oprogramowania w ostatniej dekadzie doprowadził do chaotycznych systemów, utrudniając efektywność wielu organizacjom. Prawdziwa szansa dla firm na osiągnięcie doskonałości i rozwój polega na połączeniu istniejących narzędzi, systemów i zespołów. W tym miejscu platforma i usługi Quickbase wyróżniają się, a coraz więcej organizacji docenia ich wartość. Dyrektor finansowy Quickbase, Steve Webber, stwierdził, że ten finansowy kamień milowy pokazuje zdolność firmy do wskazywania istotnych problemów i opracowywania produktów, które są w stanie je przezwyciężyć. Platforma Quickbase umożliwia firmom optymalizację istniejących narzędzi, z dowodem ciągłych inwestycji i klientów dostrzegających znaczącą wartość w produkcie.

Oprócz sukcesu finansowego Quickbase odnotował w ciągu ostatnich trzech lat wzrost zatrudnienia w organizacji o blisko 60%. Firma rozszerzyła również swoją globalną obecność, powiększając liczbę pracowników w Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Indiach i całych Stanach Zjednoczonych. W ostatnich latach zatrudniono przywódców strategicznych, w tym nowego CIO, głównego radcę prawnego i lidera ds. ten rozmach i wzrost.

Ogłoszenie następuje po serii zasłużonych wyróżnień dla Quickbase. Firma została niedawno uznana przez Inc za najlepszą w biznesie i jedno z najlepszych miejsc pracy w Bostonie. Ponadto firma zdobyła wyjątkowe wyróżnienia w trzech wiodących raportach analityków, takich jak The Forrester Wave: Collaborative Work Management Tools (Q4 2022); Magic Quadrant firmy Gartner dla platform aplikacji o niskim poziomie kodowania dla przedsiębiorstw (IV kwartał 2021 r.); oraz The Forrester Wave: Platformy programistyczne z niskim kodem dla programistów biznesowych (IV kwartał 2021 r.). Będąca w większości własnością Vista Equity Partners po transakcji z 2019 r., Quickbase nadal rozwija się w branży. Od momentu powstania w 1999 r. Quickbase stała się podstawową platformą aplikacji do dynamicznej pracy, a ponad 6000 klientów korzysta z tej platformy do łączenia i kontrolowania swoich procesów i danych w jednej centralnej lokalizacji.

Firmy poszukujące skutecznych platform no-code mogą również rozważyć AppMaster, potężne narzędzie, które umożliwia użytkownikom bezproblemowe tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Odwiedź https:// appmaster.io, aby dowiedzieć się więcej o jego usługach i możliwościach.