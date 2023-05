動的な仕事のためのトップ レベルのプラットフォームである Quickbase は、2022 年に 2 億ドルの収益を生み出すという驚くべき財務上のマイルストーンを発表しました。新しく公開された財務報告は、マクロ経済の変化によって引き起こされた不確実な技術市場の中で、急速な成長、インテリジェントな投資、および並外れたスケーラビリティを示しています。効率と有効性を高める必要性が高まる中、Quickbase はワークフローを表示、リンク、調整するための適応性の高いプラットフォームとサービスを多数の組織に提供しています。

現在、世界中の約 6,000 の組織にサービスを提供している Quickbase は、電気通信、ヘルスケア、小売、製造、テクノロジーなど、さまざまな分野の一流企業と強力な関係を築いてきました。最近の成長の急上昇は、新規顧客との実質的な契約だけでなく、既存顧客との契約の拡大によっても促進されています。

Quickbase の CEO である Ed Jennings は、多くの企業がコストを削減し、生産性を向上させる方法を模索する中で、今日直面している課題について話しました。彼は、過去 10 年間のソフトウェア ソリューション ブームがどのようにばらばらのシステムにつながり、多くの組織で有効性を妨げているかを指摘しました。ビジネスが卓越して拡大する真の機会は、既存のツール、システム、およびチームを結びつけることにあります。これは、Quickbase のプラットフォームとサービスが際立っている場所であり、ますます多くの組織がその価値を認めています。 Quickbase の CFO である Steve Webber は、この財務上のマイルストーンは、重大な問題を特定し、それらを克服できる製品を開発する同社の能力を示していると述べました。 Quickbase のプラットフォームにより、企業は既存のツールを最適化し、継続的な投資と顧客が製品に大きな価値を見出している証拠を得ることができます。

経済的な成功とは別に、Quickbase は過去 3 年間で組織の人員が 60% 近く増加しました。同社はまた、グローバルなプレゼンスを拡大し、ブルガリア、英国、インド、および米国全体に従業員を拡大しています。近年、新しい CIO、法律顧問、製品管理リーダーを含む戦略的リーダーシップの採用も行われています。この勢いと成長。

この発表は、Quickbase に対する一連の十分な評価に続くものです。同社は最近、Inc から Best in Business に選ばれ、ボストンでトップの職場の 1 つに選ばれました。さらに、同社は、The Forrester Wave: Collaborative Work Management Tools (Q4 2022); Gartner の Magic Quadrant for Low Code Application Platforms for the Enterprise (2021 年第 4 四半期); Forrester Wave: ビジネス開発者向けのローコード開発プラットフォーム (2021 年第 4 四半期)。 2019 年の取引後、Vista Equity Partners が過半数を所有する Quickbase は、業界で進歩を続けています。 1999 年の設立以来、Quickbase は動的な作業のための主要なアプリケーション プラットフォームとして台頭してきました。6,000 を超える顧客がこのプラットフォームを使用して、プロセスとデータを 1 つの中央の場所に接続して制御しています。

