Quickbase, platform tingkat atas untuk pekerjaan dinamis, telah meluncurkan tonggak sejarah keuangan yang luar biasa – menghasilkan pendapatan $200 juta pada tahun 2022. Laporan keuangan yang baru diterbitkan menunjukkan pertumbuhan yang cepat, investasi yang cerdas, dan skalabilitas yang luar biasa di tengah pasar teknologi yang tidak pasti yang disebabkan oleh perubahan ekonomi makro. Dalam menghadapi meningkatnya kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas yang lebih besar, Quickbase menyediakan banyak organisasi dengan platform dan layanannya yang sangat mudah beradaptasi untuk melihat, menautkan, dan mengatur alur kerja.

Saat ini melayani hampir 6.000 organisasi di seluruh dunia, Quickbase telah menjalin hubungan yang kuat dengan perusahaan terkemuka di berbagai sektor seperti telekomunikasi, perawatan kesehatan, ritel, manufaktur, dan teknologi. Lonjakan pertumbuhan baru-baru ini telah dirangsang oleh tidak hanya perjanjian substansial dengan klien baru tetapi juga dengan memperluas kontrak dengan klien yang sudah ada.

Ed Jennings, CEO Quickbase, membahas tantangan yang dihadapi banyak bisnis saat ini, saat mereka mencari cara untuk menurunkan biaya dan meningkatkan produktivitas. Dia mencatat bagaimana ledakan solusi perangkat lunak dekade terakhir telah menyebabkan sistem terputus-putus, menghambat kemanjuran di banyak organisasi. Peluang nyata bagi bisnis untuk unggul dan berkembang terletak pada menghubungkan alat, sistem, dan tim yang ada. Di sinilah platform dan layanan Quickbase menonjol, dengan semakin banyak organisasi yang mengakui nilainya. CFO Quickbase Steve Webber mengungkapkan bahwa pencapaian finansial ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menunjukkan dengan tepat masalah vital dan mengembangkan produk yang mampu mengatasinya. Platform Quickbase memungkinkan bisnis mengoptimalkan alat mereka yang ada, dengan bukti investasi berkelanjutan dan pelanggan menemukan nilai signifikan dalam produk.

Terlepas dari kesuksesan finansial, Quickbase telah mengalami pertumbuhan jumlah pegawai organisasi hampir 60% selama tiga tahun terakhir. Perusahaan juga telah memperluas kehadiran globalnya, memperluas tenaga kerjanya di Bulgaria, Inggris, India, dan di seluruh AS. Perekrutan kepemimpinan strategis, termasuk CIO baru, Penasihat Umum, dan pemimpin manajemen produk, juga telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir untuk mempertahankan momentum dan pertumbuhan ini.

Pengumuman tersebut mengikuti serangkaian pengakuan yang diperoleh dengan baik untuk Quickbase. Perusahaan baru-baru ini dinobatkan oleh Inc sebagai Best in Business dan salah satu tempat kerja teratas di Boston. Selain itu, perusahaan telah mendapatkan penghargaan unik dalam tiga laporan analis terkemuka, seperti The Forrester Wave: Collaborative Work Management Tools (Q4 2022); Kuadran Ajaib Gartner untuk Platform Aplikasi Kode Rendah untuk Perusahaan (Q4 2021); dan The Forrester Wave: Platform Pengembangan Kode Rendah untuk Pengembang Bisnis (Q4 2021). Dimiliki mayoritas oleh Vista Equity Partners setelah kesepakatan 2019, Quickbase terus maju dalam industri ini. Sejak didirikan pada tahun 1999, Quickbase telah meningkat sebagai platform aplikasi utama untuk pekerjaan dinamis, dengan lebih dari 6.000 pelanggan menggunakan platform tersebut untuk menghubungkan dan mengontrol proses dan data mereka di satu lokasi terpusat.

Perusahaan yang mencari platform no-code yang efektif juga dapat mempertimbangkan AppMaster, alat canggih yang memungkinkan pengguna membuat backend, web, dan aplikasi seluler dengan mudah. Kunjungi https:// appmaster.io untuk mempelajari lebih lanjut tentang layanan dan kemungkinannya.