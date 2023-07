في محاولة لتبسيط إدارة تجربة المستخدم النهائي للتطبيقات ، قدمت Grafana Labs أداتها الجديدة المعروفة باسم Grafana Cloud Frontend Observability. يأتي المنتج المبتكر مزودًا بميزات تسمح للمؤسسات بإجراء مراقبة شاملة لصحة الواجهة الأمامية لتطبيقها. علاوة على ذلك ، فهو يساعد في التحقيق في مشاكل الواجهة الأمامية ومعالجة الأخطاء ، فضلاً عن الاستعلام والربط والتوضيح المرئي للقياس عن بُعد للواجهة الأمامية باستخدام Grafana.

في الوقت الحاضر ، غالبًا ما يشهد أن المزيد من كود تشغيل تطبيقات الواجهة الأمامية موجود على جهاز المستخدم النهائي. نظرًا لأن المستخدمين يشاهدون التطبيق من خلال مجموعة من الأجهزة وأنظمة التشغيل والمتصفحات أو سرعات الإنترنت المختلفة ، فإن الحفاظ على التوافق يمكن أن يكون مهمة شاقة.

على هذا النحو ، تقترح Grafana Cloud Frontend Observability تقييم وتوفير البيانات المتعلقة بجوانب الويب الحيوية مثل Time to First Byte ، و Largest Contentful Paint ، و First Input Delay ، و Compulative Layout Shift. يمكن معالجة هذه المعلومات عبر أي بُعد وفقًا لمتطلبات الشركة. كما أنه مفيد في فهم كيفية تفاعل مجموعة متنوعة من المستخدمين مع التطبيق.

لتبسيط عملية الكشف عن الأخطاء ، يقوم البرنامج بتجميع الأخطاء بناءً على العوامل المشتركة. يعطي ترتيب الأخطاء حسب الحجم والتردد للمطورين رؤية واضحة لعناوين URL أو المتصفحات التي بها مشكلات. وبالتالي ، فإن هذا يساعد في إجراء تحقيقات شاملة في الأخطاء.

تسمح الأداة أيضًا بالانتقال إلى جلسات مستخدم معينة على أساس معلمات مختلفة مثل أسماء التطبيقات وأنواع المتصفحات والأطر الزمنية. هذا يثبت أنه مفيد في حل القضايا.

يتم وضع جميع بيانات المراقبة في Grafana Cloud Logs ، مما يمكّن الفرق من تحويل هذه البيانات إلى لوحات معلومات Grafana مصممة خصيصًا. يمكن إتاحة لوحات المعلومات المخصصة هذه لأعضاء الفريق وأصحاب المصلحة.

تشرح Grafana Labs في منشور مدونة ، "الواجهة الأمامية لتطبيق الويب هي الجزء الذي يتفاعل معه المستخدمون مباشرةً. إنها آخر نقطة في الخدمة الرقمية التي تقدمها لعملائك وهي مرتبطة بشكل مباشر برضا العملاء وأهداف العمل. من المفيد معرفة مقاييس الأداء مثل وحدة المعالجة المركزية أو الذاكرة ، ولكن في نهاية اليوم ، أكثر ما تهتم به هو ما إذا كانت تجربة المستخدم قد تأثرت ".

