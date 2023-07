Nel tentativo di semplificare la gestione dell'esperienza dell'utente finale per le applicazioni, Grafana Labs ha presentato il suo nuovo strumento, noto come Grafana Cloud Frontend Observability. L'innovativo prodotto è dotato di funzioni che consentono alle organizzazioni di effettuare un monitoraggio completo dello stato di salute del frontend delle loro applicazioni. Inoltre, aiuta a indagare sui problemi del frontend, a risolvere gli errori e a interrogare, correlare e mostrare visivamente la telemetria del frontend utilizzando Grafana.

Attualmente, si osserva spesso che la maggior parte del codice operativo delle applicazioni di frontend risiede sul dispositivo dell'utente finale. Con gli utenti che visualizzano l'applicazione attraverso una serie di dispositivi, sistemi operativi e browser diversi, o diverse velocità di Internet, mantenere la compatibilità può essere un compito scoraggiante.

Per questo motivo, Grafana Cloud Frontend Observability si propone di valutare e fornire dati su aspetti web vitali come il tempo per il primo byte, il più grande contenuto di vernice, il ritardo del primo input e lo spostamento cumulativo del layout. Queste informazioni possono essere manipolate in qualsiasi dimensione in base alle esigenze dell'azienda. Sono inoltre preziose per capire come i diversi gruppi di utenti interagiscono con l'applicazione.

Per semplificare il processo di individuazione degli errori, il software li raggruppa in base a fattori comuni. La classificazione degli errori in base al volume e alla frequenza offre agli sviluppatori una visione chiara degli URL o dei browser problematici. Di conseguenza, questo aiuta a condurre indagini approfondite sugli errori.

Lo strumento consente anche di analizzare particolari sessioni utente sulla base di vari parametri, come nomi di applicazioni, tipi di browser e periodi di tempo. Ciò si rivela utile per risolvere i problemi.

Tutti i dati di osservabilità sono contenuti in Grafana Cloud Logs, che consente ai team di convertire questi dati in dashboard Grafana su misura. Queste dashboard personalizzate possono essere rese accessibili ai membri del team e alle parti interessate.

Grafana Labs spiega in un post sul blog: "Il frontend di un'applicazione web è la parte con cui gli utenti interagiscono direttamente. È l'ultimo miglio del servizio digitale offerto ai clienti ed è direttamente associato alla soddisfazione dei clienti e agli obiettivi aziendali. Conoscere le metriche delle prestazioni, come la CPU o la memoria, è utile, ma alla fine dei conti ciò che interessa di più è se l'esperienza dell'utente ne risente".

