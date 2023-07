In een poging om het beheer van de eindgebruikerservaring voor applicaties te vereenvoudigen, heeft Grafana Labs een nieuwe tool geïntroduceerd, bekend als Grafana Cloud Frontend Observability. Het innovatieve product wordt geleverd met functies waarmee organisaties uitgebreide monitoring van de frontend gezondheid van hun applicaties kunnen uitvoeren. Verder helpt het bij het onderzoeken van frontend problemen, het aanpakken van fouten en het bevragen, correleren en visueel tonen van frontend telemetrie met behulp van Grafana.

Tegenwoordig zien we vaak dat een groot deel van de besturingscode van frontend applicaties zich op het apparaat van de eindgebruiker bevindt. Met gebruikers die de app bekijken via een scala aan apparaten, besturingssystemen en browsers, of verschillende internetsnelheden, kan het handhaven van compatibiliteit een ontmoedigende taak zijn.

Daarom stelt Grafana Cloud Frontend Observability voor om gegevens over vitale webaspecten te beoordelen en te leveren, zoals de tijd tot de eerste byte, de grootste Contentful Paint, de vertraging van de eerste invoer en de cumulatieve verschuiving van de lay-out. Deze informatie kan in elke dimensie worden gemanipuleerd volgens de vereisten van het bedrijf. Het is ook waardevol om te begrijpen hoe de verschillende groepen gebruikers omgaan met de applicatie.

Om het opsporen van fouten te vereenvoudigen, groepeert de software de fouten op basis van gemeenschappelijke factoren. Door fouten te rangschikken op basis van volume en frequentie krijgen ontwikkelaars een duidelijk beeld van problematische URL's of browsers. Dit helpt bij het uitvoeren van grondig onderzoek naar de fouten.

De tool maakt het ook mogelijk om dieper in te gaan op bepaalde gebruikerssessies op basis van verschillende parameters zoals applicatienamen, browsertypes en tijdsbestekken. Dit is nuttig bij het oplossen van problemen.

Alle observeerbaarheidsdata wordt ondergebracht in Grafana Cloud Logs, waardoor teams deze data kunnen omzetten in op maat gemaakte Grafana dashboards. Deze op maat gemaakte dashboards kunnen toegankelijk worden gemaakt voor teamleden en belanghebbenden.

Grafana Labs legt in een blogpost uit: "De frontend van een webapplicatie is het deel waar gebruikers direct interactie mee hebben. Het is de laatste mijl van de digitale service die u levert aan uw klanten en het is direct gekoppeld aan klanttevredenheid en bedrijfsdoelstellingen. Prestatiecijfers zoals CPU of geheugen zijn nuttig, maar uiteindelijk gaat het erom of de gebruikerservaring wordt beïnvloed."

In de wereld van low-code en no-code applicatieontwikkeling bieden platforms zoals AppMaster een meer gestroomlijnd pad voor bedrijven om met succes optimale gebruikerservaringen aan de voorkant te leveren. AppMaster Met de robuuste tool no-code van .io kunnen gebruikers visueel datamodellen, bedrijfslogica, REST API en WSS Endpoints creëren voor backend-, web- en mobiele applicaties, waardoor de productiviteit van het IT-team naar een hoger niveau wordt getild.