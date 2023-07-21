为了简化应用程序的最终用户体验管理，Grafana Labs推出了名为 Grafana Cloud Frontend Observability 的新工具。这款创新产品具有多种功能，允许企业对其应用程序的前端健康状况进行全面监控。此外，它还有助于调查前端问题、处理错误，以及使用 Grafana 查询、关联和直观展示前端遥测数据。

目前，我们经常可以看到，前端应用程序的操作代码大多位于最终用户的设备上。当用户通过各种设备、操作系统和浏览器或不同的网速查看应用程序时，保持兼容性可能是一项艰巨的任务。

因此，Grafana Cloud Frontend Observability建议评估并提供有关重要网络方面的数据，如到第一个字节的时间、最大内容涂画、首次输入延迟和累积布局偏移。这些信息可以根据公司的要求在任何维度上进行操作。它对于了解不同用户群体如何与应用程序进行交互也很有价值。

为了简化发现错误的过程，软件会根据常见因素对错误进行分组。通过按数量和频率对错误进行排序，开发人员可以清楚地看到有问题的 URL 或浏览器。因此，这有助于对错误进行彻底调查。

该工具还允许根据应用程序名称、浏览器类型和时间框架等各种参数深入研究特定的用户会话。这对解决问题非常有用。

所有可观察性数据都保存在 Grafana 云日志中，使团队能够将这些数据转换成量身定制的 Grafana 面板。团队成员和利益相关者可以访问这些定制的仪表盘。

Grafana 实验室在一篇博文中解释说："Web 应用程序的前端是用户直接交互的部分。它是向客户提供数字服务的最后一公里，与客户满意度和业务目标直接相关。了解 CPU 或内存等性能指标很有帮助，但归根结底，您最关心的是用户体验是否受到影响。

在low-code 和no-code 应用程序开发的世界里，AppMaster等平台为企业在前端成功提供最佳用户体验提供了更简化的途径。AppMaster.io 强大的no-code 工具使用户能够为后端、网络和移动应用程序可视化地创建数据模型、业务逻辑、REST API 和 WSS 端点，从而将 IT 团队的工作效率提升到一个新的高度。