Стремясь упростить управление пользовательским интерфейсом приложений, компания Grafana Labs представила свой новый инструмент, известный как Grafana Cloud Frontend Observability. Инновационный продукт оснащен функциями, позволяющими организациям проводить комплексный мониторинг состояния фронтенда своих приложений. Кроме того, он помогает исследовать проблемы фронтенда, устранять ошибки, а также запрашивать, коррелировать и наглядно демонстрировать телеметрию фронтенда с помощью Grafana.

В настоящее время часто можно наблюдать, что большая часть операционного кода фронтенд-приложений находится на устройстве конечного пользователя. В условиях, когда пользователи просматривают приложение на различных устройствах, в различных операционных системах и браузерах, а также при различных скоростях Интернета, обеспечение совместимости может стать непростой задачей.

В связи с этим Grafana Cloud Frontend Observability предлагает оценивать и предоставлять данные о таких важных веб-аспектах, как время до первого байта, наибольший объем содержимого, задержка первого ввода и кумулятивный сдвиг макета. Этой информацией можно манипулировать в любом измерении в соответствии с требованиями компании. Она также полезна для понимания того, как различные группы пользователей взаимодействуют с приложением.

Чтобы упростить процесс выявления ошибок, программа группирует их по общим признакам. Ранжирование ошибок по объему и частоте позволяет разработчикам получить четкое представление о проблемных URL-адресах или браузерах. Соответственно, это помогает провести тщательное расследование ошибок.

Кроме того, инструмент позволяет проанализировать конкретные пользовательские сессии по различным параметрам, таким как названия приложений, типы браузеров и временные рамки. Это позволяет решать возникающие проблемы.

Все данные о наблюдаемости хранятся в Grafana Cloud Logs, что позволяет командам преобразовывать их в индивидуальные панели Grafana. Эти пользовательские панели могут быть доступны членам команды и заинтересованным лицам.

Grafana Labs поясняет в своем блоге: "Фронтенд веб-приложения - это та часть, с которой непосредственно взаимодействуют пользователи. Это последняя миля цифрового сервиса, который вы предоставляете своим клиентам, и он напрямую связан с удовлетворенностью клиентов и бизнес-целями. Знание показателей производительности, таких как процессор или память, полезно, но в конечном итоге больше всего вас волнует, не пострадает ли пользовательский опыт".

В мире разработки приложений low-code и no-code такие платформы, как AppMaster, обеспечивают более рациональный путь для компаний в успешном обеспечении оптимального пользовательского опыта на переднем крае. AppMaster Надежный инструмент .io no-code позволяет пользователям визуально создавать модели данных, бизнес-логику, REST API и конечные точки WSS для внутренних, веб- и мобильных приложений, поднимая производительность IT-команды на новый уровень.