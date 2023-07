Grafana Labs ได้เปิดตัวเครื่องมือใหม่ที่เรียกว่า Grafana Cloud Frontend Observability เพื่อทำให้การจัดการประสบการณ์ผู้ใช้ปลายทางง่ายขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้มาพร้อมกับคุณสมบัติที่ช่วยให้องค์กรต่างๆ นอกจากนี้ ยังช่วยในการตรวจสอบปัญหาฟรอนต์เอนด์ การแก้ปัญหาข้อผิดพลาด ตลอดจนการสอบถาม ความสัมพันธ์ และการแสดงเทเลเมตรีฟรอนต์เอนด์ด้วยภาพโดยใช้ Grafana

ในปัจจุบัน มักจะพบว่ารหัสปฏิบัติการของแอปพลิเคชันส่วนหน้าอยู่ในอุปกรณ์ของผู้ใช้ปลายทางมากกว่า การที่ผู้ใช้ดูแอปผ่านอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ และเบราว์เซอร์ที่หลากหลาย หรือความเร็วอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย การรักษาความเข้ากันได้อาจเป็นงานที่น่ากังวล

ด้วยเหตุนี้ Grafana Cloud Frontend Observability จึงเสนอให้ประเมินและให้ข้อมูลด้านเว็บที่สำคัญ เช่น Time to First Byte, Largest Contentful Paint, First Input Delay และ Cumulative Layout Shift ข้อมูลนี้สามารถจัดการได้ในทุกมิติตามความต้องการของบริษัท นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการทำความเข้าใจว่ากลุ่มผู้ใช้ที่หลากหลายโต้ตอบกับแอปพลิเคชันอย่างไร

เพื่อให้ขั้นตอนการเปิดเผยข้อผิดพลาดง่ายขึ้น ซอฟต์แวร์จะจัดกลุ่มข้อผิดพลาดตามปัจจัยทั่วไป ข้อผิดพลาดในการจัดอันดับตามปริมาณและความถี่ช่วยให้นักพัฒนามองเห็น URL หรือเบราว์เซอร์ที่มีปัญหาได้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้จึงช่วยในการดำเนินการตรวจสอบข้อผิดพลาดอย่างละเอียด

เครื่องมือนี้ยังอนุญาตการเจาะลึกเข้าไปในเซสชันของผู้ใช้โดยเฉพาะตามพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ชื่อแอปพลิเคชัน ประเภทของเบราว์เซอร์ และกรอบเวลา สิ่งนี้พิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา

ข้อมูลความสามารถในการสังเกตทั้งหมดอยู่ใน Grafana Cloud Logs ทำให้ทีมสามารถแปลงข้อมูลนี้เป็นแดชบอร์ด Grafana ที่ปรับแต่งได้ แดชบอร์ดแบบกำหนดเองเหล่านี้ทำให้สมาชิกในทีมและผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้

Grafana Labs อธิบายในบล็อกโพสต์ว่า “ส่วนหน้าของเว็บแอปพลิเคชันคือส่วนที่ผู้ใช้โต้ตอบโดยตรง เป็นไมล์สุดท้ายของบริการดิจิทัลที่คุณส่งมอบให้กับลูกค้าของคุณ และเกี่ยวข้องโดยตรงกับความพึงพอใจของลูกค้าและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การรู้เมตริกประสิทธิภาพ เช่น CPU หรือหน่วยความจำนั้นมีประโยชน์ แต่ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่คุณสนใจมากที่สุดก็คือหากประสบการณ์ของผู้ใช้ได้รับผลกระทบ”

