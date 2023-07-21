Uygulamalar için son kullanıcı deneyimi yönetimini basitleştirme amacıyla Grafana Labs, Grafana Cloud Frontend Observability olarak bilinen yeni aracını tanıttı. Yenilikçi ürün, kuruluşların uygulamalarının ön uç sağlığının kapsamlı bir şekilde izlenmesini sağlayan özelliklerle birlikte gelir. Ayrıca, Grafana kullanarak ön uç sorunlarını araştırmaya, hataları çözmeye ve ön uç telemetrisini sorgulamaya, ilişkilendirmeye ve görsel olarak göstermeye yardımcı olur.

Şu anda, ön uç uygulamalarının işletim kodunun çoğunun son kullanıcının cihazında bulunduğuna sıklıkla tanık olunmaktadır. Uygulamayı bir dizi cihaz, işletim sistemi ve tarayıcı veya çeşitli internet hızları aracılığıyla görüntüleyen kullanıcılar için uyumluluğu korumak göz korkutucu bir görev olabilir.

Bu nedenle, Grafana Cloud Frontend Observability, İlk Bayt Süresi, En Büyük İçerikli Boyama, İlk Giriş Gecikmesi ve Kümülatif Mizanpaj Kayması gibi hayati web hususlarını değerlendirmeyi ve bunlarla ilgili verileri sağlamayı önerir. Bu bilgiler, şirketin gereksinimlerine göre herhangi bir boyutta manipüle edilebilir. Farklı kullanıcı gruplarının uygulamayla nasıl etkileşime girdiğini anlamak açısından da değerlidir.

Yazılım, hataları ortaya çıkarma sürecini basitleştirmek için hataları ortak faktörlere göre gruplandırır. Hataları hacme ve sıklığa göre sıralamak, geliştiricilere sorunlu URL'ler veya tarayıcılar hakkında net bir görüş sağlar. Sonuç olarak, bu, hataların kapsamlı bir şekilde araştırılmasına yardımcı olur.

Araç ayrıca, uygulama adları, tarayıcı türleri ve zaman dilimleri gibi çeşitli parametrelere dayalı olarak belirli kullanıcı oturumlarının detayına inmeye de izin verir. Bu, sorunların çözümünde yararlı olur.

Tüm gözlemlenebilirlik verileri, ekiplerin bu verileri özel yapım Grafana panolarına dönüştürmesine olanak tanıyan Grafana Bulut Günlüklerinde barındırılır. Bu özel gösterge panoları, ekip üyeleri ve paydaşlar için erişilebilir hale getirilebilir.

Grafana Labs bir blog gönderisinde şöyle açıklıyor: "Bir web uygulamasının ön ucu, kullanıcıların doğrudan etkileşimde bulunduğu kısımdır. Müşterilerinize sunduğunuz dijital hizmetin son milidir ve müşteri memnuniyeti ve iş hedefleriyle doğrudan ilişkilidir. CPU veya bellek gibi performans ölçütlerini bilmek faydalıdır, ancak günün sonunda en çok önemsediğiniz şey, kullanıcı deneyiminin etkilenip etkilenmediğidir."

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