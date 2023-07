Em uma tentativa de simplificar a gestão da experiência do usuário final para aplicações, Grafana Labs introduziu sua nova ferramenta, conhecida como Grafana Cloud Frontend Observability. O produto inovador vem com recursos que permitem às organizações realizar um monitoramento abrangente da saúde do frontend de suas aplicações. Além disso, ajuda a investigar problemas de front-end, resolver erros, bem como consultar, correlacionar e demonstrar visualmente a telemetria de front-end usando Grafana.

Atualmente, é frequente verificar que a maior parte do código operacional das aplicações de front-end reside no dispositivo do utilizador final. Com os usuários visualizando o aplicativo através de uma série de dispositivos, sistemas operacionais e navegadores, ou várias velocidades de internet, manter a compatibilidade pode ser uma tarefa assustadora.

Como tal, o Grafana Cloud Frontend Observability propõe avaliar e fornecer dados sobre aspectos vitais da Web, como o tempo para o primeiro byte, a maior tinta com conteúdo, o primeiro atraso de entrada e a mudança cumulativa de layout. Estas informações podem ser manipuladas em qualquer dimensão, de acordo com os requisitos da empresa. É também valiosa para compreender a forma como os diversos grupos de utilizadores interagem com a aplicação.

Para simplificar o processo de descoberta de erros, o software agrupa os erros com base em factores comuns. A classificação dos erros por volume e frequência dá aos programadores uma visão clara dos URLs ou navegadores problemáticos. Consequentemente, isso ajuda a conduzir investigações completas sobre os erros.

A ferramenta também permite analisar sessões de utilizador específicas com base em vários parâmetros, como nomes de aplicações, tipos de navegadores e períodos de tempo. Isto revela-se útil na resolução de problemas.

Todos os dados de observabilidade estão alojados no Grafana Cloud Logs, permitindo às equipas converter estes dados em dashboards Grafana personalizados. Estes dashboards personalizados podem ser disponibilizados aos membros da equipa e às partes interessadas.

Grafana Labs explica em um post de blog, "O frontend de uma aplicação web é a parte com a qual os usuários interagem diretamente. É a última milha do serviço digital que você entrega aos seus clientes e está diretamente associada à satisfação do cliente e aos objetivos do negócio. Conhecer as métricas de desempenho, como a CPU ou a memória, é útil, mas no final do dia, o que mais importa é se a experiência do utilizador é afetada."

