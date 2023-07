Grafana Labs hat sein neues Tool Grafana Cloud Frontend Observability vorgestellt, um die Verwaltung der Endbenutzererfahrung für Anwendungen zu vereinfachen. Das innovative Produkt verfügt über Funktionen, die es Unternehmen ermöglichen, eine umfassende Überwachung des Zustands ihrer Anwendungen im Frontend durchzuführen. Darüber hinaus hilft es bei der Untersuchung von Frontend-Problemen, der Behebung von Fehlern sowie der Abfrage, Korrelation und visuellen Darstellung von Frontend-Telemetrie mit Grafana.

Heutzutage wird oft beobachtet, dass ein Großteil des Betriebscodes von Frontend-Anwendungen auf dem Gerät des Endbenutzers liegt. Da die Benutzer die App über eine Reihe von Geräten, Betriebssystemen und Browsern oder verschiedene Internetgeschwindigkeiten betrachten, kann die Aufrechterhaltung der Kompatibilität eine schwierige Aufgabe sein.

Aus diesem Grund bietet Grafana Cloud Frontend Observability die Möglichkeit, Daten zu wichtigen Webaspekten wie Time to First Byte, Largest Contentful Paint, First Input Delay und Cumulative Layout Shift zu bewerten und bereitzustellen. Diese Informationen können je nach den Anforderungen des Unternehmens in jeder beliebigen Dimension manipuliert werden. Sie sind auch wertvoll, um zu verstehen, wie die verschiedenen Gruppen von Benutzern mit der Anwendung interagieren.

Um den Prozess der Fehleraufdeckung zu vereinfachen, gruppiert die Software die Fehler nach gemeinsamen Faktoren. Das Ranking der Fehler nach Umfang und Häufigkeit gibt den Entwicklern einen klaren Überblick über problematische URLs oder Browser. Dies hilft bei der gründlichen Untersuchung der Fehler.

Das Tool ermöglicht auch die Aufschlüsselung bestimmter Benutzersitzungen auf der Grundlage verschiedener Parameter wie Anwendungsnamen, Browsertypen und Zeitrahmen. Dies erweist sich bei der Lösung von Problemen als nützlich.

Alle Beobachtbarkeitsdaten werden in Grafana Cloud Logs gespeichert, so dass Teams diese Daten in maßgeschneiderte Grafana-Dashboards umwandeln können. Diese maßgeschneiderten Dashboards können Teammitgliedern und Stakeholdern zugänglich gemacht werden.

Grafana Labs erklärt in einem Blogpost: "Das Frontend einer Webanwendung ist der Teil, mit dem die Benutzer direkt interagieren. Es ist die letzte Meile des digitalen Services, den Sie Ihren Kunden anbieten, und steht in direktem Zusammenhang mit der Kundenzufriedenheit und den Geschäftszielen. Die Kenntnis von Leistungskennzahlen wie CPU oder Arbeitsspeicher ist hilfreich, aber am Ende des Tages geht es vor allem darum, ob das Nutzererlebnis beeinträchtigt wird."

In der Welt der low-code und no-code Anwendungsentwicklung bieten Plattformen wie AppMaster einen effizienteren Weg für Unternehmen, um erfolgreich optimale Benutzererfahrungen auf dem Frontend zu liefern. AppMaster Das robuste Tool no-code von .io ermöglicht es den Nutzern, Datenmodelle, Geschäftslogik, REST-API und WSS-Endpunkte für Backend-, Web- und mobile Anwendungen visuell zu erstellen, was die Produktivität des IT-Teams auf ein neues Niveau hebt.