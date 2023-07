W celu uproszczenia zarządzania doświadczeniami użytkowników końcowych aplikacji, Grafana Labs wprowadziła nowe narzędzie, znane jako Grafana Cloud Frontend Observability. Innowacyjny produkt wyposażony jest w funkcje, które pozwalają organizacjom na kompleksowe monitorowanie stanu frontendu ich aplikacji. Co więcej, pomaga w badaniu problemów z frontendem, rozwiązywaniu błędów, a także wyszukiwaniu, korelowaniu i wizualnym prezentowaniu telemetrii frontendu za pomocą Grafany.

Obecnie często obserwuje się, że więcej kodu operacyjnego aplikacji frontendowych znajduje się na urządzeniu użytkownika końcowego. Ponieważ użytkownicy przeglądają aplikację za pomocą różnych urządzeń, systemów operacyjnych i przeglądarek lub różnych prędkości Internetu, utrzymanie kompatybilności może być trudnym zadaniem.

W związku z tym Grafana Cloud Frontend Observability proponuje ocenę i dostarczanie danych na temat istotnych aspektów internetowych, takich jak czas do pierwszego bajtu, największa zawartość farby, opóźnienie pierwszego wejścia i skumulowane przesunięcie układu. Informacjami tymi można manipulować w dowolnym wymiarze, zgodnie z wymaganiami firmy. Jest to również cenne w zrozumieniu, w jaki sposób zróżnicowana grupa użytkowników wchodzi w interakcję z aplikacją.

Aby uprościć proces odkrywania błędów, oprogramowanie grupuje błędy w oparciu o wspólne czynniki. Ranking błędów według ilości i częstotliwości daje programistom jasny obraz problematycznych adresów URL lub przeglądarek. W konsekwencji pomaga to w przeprowadzaniu dokładnych badań nad błędami.

Narzędzie umożliwia również zagłębianie się w poszczególne sesje użytkowników na podstawie różnych parametrów, takich jak nazwy aplikacji, typy przeglądarek i ramy czasowe. Okazuje się to przydatne w rozwiązywaniu problemów.

Wszystkie dane dotyczące obserwowalności są przechowywane w Grafana Cloud Logs, umożliwiając zespołom przekształcanie tych danych w dostosowane do potrzeb pulpity nawigacyjne Grafana. Te niestandardowe pulpity nawigacyjne mogą być udostępniane członkom zespołu i interesariuszom.

Grafana Labs wyjaśnia w poście na blogu: "Frontend aplikacji internetowej to część, z którą użytkownicy wchodzą w bezpośrednią interakcję. Jest to ostatnia mila usługi cyfrowej dostarczanej klientom i jest bezpośrednio związana z satysfakcją klienta i celami biznesowymi. Znajomość wskaźników wydajności, takich jak procesor lub pamięć, jest pomocna, ale pod koniec dnia najbardziej zależy ci na tym, czy wpłynie to na wrażenia użytkownika".

