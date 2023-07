애플리케이션의 최종 사용자 경험 관리를 단순화하기 위해 Grafana Labs Grafana Cloud Frontend Observability라는 새로운 도구를 도입했습니다. 이 혁신적인 제품에는 조직이 애플리케이션의 프런트엔드 상태를 포괄적으로 모니터링할 수 있는 기능이 포함되어 있습니다. 또한 Grafana를 사용하여 프런트엔드 원격 측정을 쿼리, 상호 연관 및 시각적으로 시연할 뿐만 아니라 프런트엔드 문제를 조사하고 오류를 해결하는 데 도움이 됩니다.

현재 코드를 작동하는 더 많은 프런트엔드 애플리케이션이 최종 사용자의 장치에 상주하는 것을 종종 목격합니다. 사용자가 다양한 장치, 운영 체제 및 브라우저 또는 다양한 인터넷 속도를 통해 앱을 보는 경우 호환성을 유지하는 것은 어려운 작업이 될 수 있습니다.

이와 같이 Grafana Cloud Frontend Observability Time to First Byte, Largest Contentful Paint, First Input Delay 및 누적 레이아웃 이동과 같은 중요한 웹 측면에 대한 데이터를 평가하고 제공할 것을 제안합니다. 이 정보는 회사의 요구 사항에 따라 모든 차원에서 조작할 수 있습니다. 또한 다양한 사용자 그룹이 애플리케이션과 상호 작용하는 방식을 이해하는 데에도 유용합니다.

오류 발견 프로세스를 단순화하기 위해 소프트웨어는 공통 요소를 기반으로 오류를 그룹화합니다. 볼륨 및 빈도에 따른 순위 오류는 개발자에게 문제가 있는 URL 또는 브라우저를 명확하게 보여줍니다. 결과적으로 이는 오류에 대한 철저한 조사를 수행하는 데 도움이 됩니다.

또한 이 도구는 애플리케이션 이름, 브라우저 유형 및 시간 프레임과 같은 다양한 매개변수를 기반으로 특정 사용자 세션으로 드릴다운할 수 있습니다. 이것은 문제를 해결하는 데 유용합니다.

모든 관측 가능성 데이터는 Grafana Cloud Logs에 저장되어 팀에서 이 데이터를 맞춤형 Grafana 대시보드로 변환할 수 있습니다. 이러한 맞춤형 대시보드는 팀 구성원과 이해 관계자가 액세스할 수 있도록 만들 수 있습니다.

Grafana Labs는 블로그 게시물에서 “웹 애플리케이션의 프런트엔드는 사용자가 직접 상호 작용하는 부분입니다. 고객에게 제공하는 디지털 서비스의 마지막 마일이며 고객 만족 및 비즈니스 목표와 직접적으로 연결됩니다. CPU나 메모리와 같은 성능 지표를 아는 것도 도움이 되지만 결국 가장 신경 쓰는 것은 사용자 경험이 영향을 받는지 여부입니다.”

low-code no-code 애플리케이션 개발의 세계에서 AppMaster 와 같은 플랫폼은 기업이 프런트 엔드에서 최적의 사용자 경험을 성공적으로 제공할 수 있는 보다 간소화된 경로를 제공하고 있습니다. AppMaster.io의 강력한 no-code 도구를 사용하면 사용자가 백엔드, 웹 및 모바일 애플리케이션을 위한 데이터 모델, 비즈니스 논리, REST API 및 WSS 엔드포인트를 시각적으로 생성하여 IT 팀의 생산성을 새로운 차원으로 끌어올릴 수 있습니다.