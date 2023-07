Dans le but de simplifier la gestion de l'expérience de l'utilisateur final pour les applications, Grafana Labs a présenté son nouvel outil, connu sous le nom de Grafana Cloud Frontend Observability. Ce produit innovant est doté de fonctionnalités qui permettent aux entreprises d'effectuer une surveillance complète de l'état de santé du frontend de leur application. En outre, il aide à enquêter sur les problèmes de frontend, à résoudre les erreurs, ainsi qu'à interroger, corréler et démontrer visuellement la télémétrie du frontend à l'aide de Grafana.

Actuellement, on constate souvent qu'une plus grande partie du code d'exploitation des applications frontales réside sur l'appareil de l'utilisateur final. Lorsque les utilisateurs consultent l'application à partir d'un éventail d'appareils, de systèmes d'exploitation et de navigateurs, ou de vitesses Internet différentes, le maintien de la compatibilité peut s'avérer une tâche décourageante.

Ainsi, Grafana Cloud Frontend Observability propose d'évaluer et de fournir des données sur des aspects web vitaux tels que le Time to First Byte, le Largest Contentful Paint, le First Input Delay et le Cumulative Layout Shift. Ces informations peuvent être manipulées dans n'importe quelle dimension selon les besoins de l'entreprise. Elles sont également précieuses pour comprendre comment les différents groupes d'utilisateurs interagissent avec l'application.

Pour simplifier le processus de découverte des erreurs, le logiciel regroupe les erreurs sur la base de facteurs communs. Le classement des erreurs en fonction de leur volume et de leur fréquence donne aux développeurs une vision claire des URL ou des navigateurs problématiques. Cela permet de mener des enquêtes approfondies sur les erreurs.

L'outil permet également d'explorer des sessions d'utilisateurs particulières sur la base de divers paramètres tels que les noms d'applications, les types de navigateurs et les périodes de temps. Cela s'avère utile pour résoudre les problèmes.

Toutes les données d'observabilité sont hébergées dans Grafana Cloud Logs, ce qui permet aux équipes de convertir ces données en tableaux de bord Grafana personnalisés. Ces tableaux de bord personnalisés peuvent être rendus accessibles aux membres de l'équipe et aux parties prenantes.

Grafana Labs explique dans un billet de blog : "Le frontend d'une application web est la partie avec laquelle les utilisateurs interagissent directement. C'est le dernier kilomètre du service numérique que vous fournissez à vos clients et il est directement associé à la satisfaction du client et aux objectifs de l'entreprise. Il est utile de connaître les mesures de performance telles que l'unité centrale ou la mémoire, mais en fin de compte, ce qui vous importe le plus, c'est de savoir si l'expérience de l'utilisateur est affectée".

