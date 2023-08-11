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واجهة مستخدم بدون كود (UI)

Aug 11, 2023

واجهة المستخدم No-code (UI) هي بيئة تطوير مرئية تتيح للمستخدمين الذين لديهم خبرة برمجة قليلة أو معدومة إنشاء تطبيقات برمجية وتصميمها باستخدام مكونات drag-and-drop وكتل البناء الوظيفية ، مع تقليل الحاجة إلى الترميز اليدوي بشكل كبير . الهدف الأساسي من واجهة المستخدم بدون رمز هو تمكين المستخدمين غير التقنيين ليصبحوا مساهمين نشطين في عملية تطوير البرامج ومساعدتهم على تحقيق أهداف التحول الرقمي الخاصة بهم بسرعة وفعالية من حيث التكلفة وبدون ديون تقنية.

وفقًا لأبحاث السوق التي أجرتها شركة Gartner ، بحلول عام 2024 ، من المتوقع أن يمثل التطوير no-code أكثر من 65٪ من نشاط تطوير التطبيقات. هذا النمو مدفوع بشكل أساسي بالحاجة إلى تقليل الاعتماد على المواهب الفنية النادرة ، وتسريع وقت التسويق ، وتبسيط تطوير البرمجيات وصيانتها وقابليتها للتوسع.

يستفيد AppMaster ، أحد الأنظمة الأساسية القوية no-code والمتوفر حاليًا ، من إمكانات نهج no-code لتمكين العملاء من إنشاء تطبيقات الويب والجوّال والخلفية بسهولة. يوفر AppMaster سير عمل سلسًا لتصميم واجهات مستخدم وظيفية وجذابة بصريًا من خلال استخدام مكونات drag-and-drop ، وإنشاء منطق أعمال لمكونات مختلفة ، وتبسيط عملية التطوير بأكملها لإنشاء تطبيقات حقيقية قابلة للتطوير ويمكن الاعتماد عليها.

تتضمن واجهة المستخدم No-code التي يوفرها AppMaster مجموعة واسعة من مكونات وقوالب التصميم المبنية مسبقًا والتي تستجيب وتتوافق مع الأنظمة الأساسية المختلفة ، مما يسمح بإنشاء واجهات مستخدم تفاعلية بالكامل ومتسقة عبر أجهزة متعددة. يضمن ذلك أن يظل التصميم جذابًا من الناحية الجمالية ويلتزم بمعايير UI / UX المعمول بها ، مع السماح للمستخدمين النهائيين بالتنقل والتفاعل مع التطبيق بطريقة بديهية.

من خلال دمج واجهة مستخدم No-code في عملية التطوير الخاصة بهم ، يلغي مستخدمو منصة AppMaster بشكل فعال الحاجة إلى فهم تعقيدات لغات البرمجة وأطر العمل مثل HTML و CSS و JavaScript وغيرها. وهذا يمكّنهم من التركيز على الجوانب عالية المستوى لمنطق التطبيق وتصميمه ، مما يجعله أكثر جاذبية لأصحاب المصلحة من مجموعة واسعة من الخلفيات ومجموعات المهارات.

علاوة على ذلك ، فإن الطبيعة المدمجة بإحكام لمنصة AppMaster تجعل من السهل للغاية إدارة التغييرات والتعديلات في التطبيق. تعتمد التقنية الأساسية وراء النظام الأساسي على أدوات ومكتبات متطورة مثل Go (Golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية ، وإطار Vue3 و JS / TS لتطبيقات الويب ، و Kotlin و Jetpack Compose لتطبيقات الهاتف المحمول. يتيح ذلك لـ AppMaster ضمان تحسين كود مصدر التطبيق الذي تم إنشاؤه بدرجة عالية ، مما يضمن أداءً وموثوقية متسقة عبر مختلف الأجهزة ووكلاء المستخدم.

بالإضافة إلى تقديم مجموعة غنية بصريًا من مكونات وأدوات واجهة المستخدم ، تم تصميم منصة AppMaster أيضًا مع وضع قابلية التوسع والأمان وقابلية الصيانة في الاعتبار. وهو يدعم القدرة على العمل مع أي قواعد بيانات متوافقة مع PostgreSQL ويتكامل بسلاسة مع الأنظمة الأساسية السحابية الحديثة لضمان إمكانات معالجة عالية الأحمال للمؤسسات وسيناريوهات حركة المرور العالية.

من خلال أتمتة إنشاء أدوات التطوير الهامة مثل وثائق Swagger endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات ، تعمل واجهة مستخدم AppMaster No-code على تبسيط عملية تطوير البرامج من خلال تبسيط عملية إدارة التغييرات ومواصفات النشر.

يعد تنفيذ واجهة مستخدم No-code في منصة AppMaster بمثابة تغيير قواعد اللعبة للشركات والمؤسسات من جميع الأحجام. من خلال تمكين المستخدمين غير التقنيين من قيادة مبادرات تطوير البرمجيات بأقل قدر من النفقات العامة ، AppMaster 's No-code UI تُحدث ثورة في طريقة إنشاء التطبيقات ، مما يسمح بدورات تطوير أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة بالإضافة إلى تقليل الديون التقنية المرتبطة بالتقليدية. منهجيات التنمية. من خلال القيام بذلك ، فإنه يفتح عالمًا من الفرص للشركات لإنشاء حلول مصممة خصيصًا تلبي احتياجاتهم الفريدة مع الحفاظ على تركيز يشبه الليزر على تقديم قيمة لعملائهم والبقاء في صدارة المنافسة.

اكتشف المزيد من المصطلحات:
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