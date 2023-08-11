Kodsuz Kullanıcı Arayüzü (UI)

No-code Kullanıcı Arabirimi (UI), programlama deneyimi çok az olan veya hiç olmayan kullanıcıların drag-and-drop bileşenleri ve işlevsel yapı taşlarını kullanarak yazılım uygulamaları oluşturmasına ve tasarlamasına olanak tanırken manuel kodlama ihtiyacını önemli ölçüde azaltan görsel bir geliştirme ortamıdır. . No-code UI'nin temel amacı, teknik olmayan kullanıcıların yazılım geliştirme sürecinde aktif katkıda bulunanlar olmalarını sağlamak ve dijital dönüşüm hedeflerini hızlı, uygun maliyetli ve teknik borç olmadan gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktır.

Gartner tarafından yapılan bir pazar araştırmasına göre, 2024 yılına kadar no-code geliştirmenin uygulama geliştirme faaliyetinin %65'inden fazlasını oluşturması bekleniyor. Bu büyüme temel olarak, kıt teknik yeteneğe bağımlılığı azaltma, pazara sunma süresini hızlandırma ve yazılım geliştirme, bakım ve ölçeklenebilirliği basitleştirme ihtiyacından kaynaklanmaktadır.

Günümüzde mevcut olan güçlü no-code platformlardan biri olan AppMaster, müşterilerin kolaylıkla arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasını sağlamak için no-code yaklaşımın potansiyelinden yararlanır. AppMaster drag-and-drop bileşenlerini kullanarak, çeşitli bileşenler için iş mantığı oluşturarak ve ölçeklenebilir ve güvenilir gerçek uygulamalar oluşturmak için tüm geliştirme sürecini kolaylaştırarak görsel olarak çekici ve işlevsel Kullanıcı Arayüzleri tasarlamak için kusursuz bir iş akışı sağlar.

AppMaster tarafından sağlanan No-code Arabirimi, çeşitli platformlarla uyumlu ve duyarlı olan önceden oluşturulmuş çok çeşitli tasarım bileşenleri ve şablonları içerir ve birden çok cihazda tutarlı, tamamen etkileşimli kullanıcı arabirimlerinin oluşturulmasına olanak tanır. Bu, tasarımın estetik açıdan çekici kalmasını ve yerleşik UI/UX standartlarına uymasını sağlarken, son kullanıcıların uygulamada sezgisel bir şekilde gezinmesine ve uygulamayla etkileşime girmesine olanak tanır.

AppMaster platformunun kullanıcıları No-code kullanıcı arayüzünü geliştirme süreçlerine dahil ederek, HTML, CSS, JavaScript ve diğerleri gibi programlama dillerinin ve çerçevelerinin inceliklerini anlama ihtiyacını etkili bir şekilde ortadan kaldırır. Bu, uygulama mantığı ve tasarımının üst düzey yönlerine odaklanmalarını sağlar ve böylece çok çeşitli geçmiş ve beceri setlerinden paydaşlar için daha çekici hale gelir.

Ayrıca, AppMaster platformunun sıkı bir şekilde entegre edilmiş yapısı, uygulamadaki değişiklikleri ve düzenlemeleri yönetmeyi inanılmaz derecede kolaylaştırır. Platformun altında yatan teknoloji, arka uç uygulamaları için Go (Golang), web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve JS/TS ve mobil uygulamalar için Kotlin ve Jetpack Compose gibi en yeni araçlara ve kitaplıklara dayanmaktadır. Bu, AppMaster oluşturulan uygulama kaynak kodunun yüksek düzeyde optimize edilmesini sağlayarak çeşitli cihazlar ve kullanıcı aracıları arasında tutarlı performans ve güvenilirlik sağlar.

AppMaster platformu, görsel olarak zengin bir UI bileşenleri ve araçları seti sunmanın yanı sıra ölçeklenebilirlik, güvenlik ve bakım kolaylığı göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. PostgreSQL uyumlu tüm veritabanlarıyla çalışma becerisini destekler ve kurumsal ve yüksek trafik senaryoları için yüksek yük işleme yetenekleri sağlamak üzere modern bulut platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur.

AppMaster No-code UI'si, sunucu endpoints için Swagger belgeleri ve veritabanı şeması geçiş betikleri gibi önemli geliştirme eserlerinin oluşturulmasını otomatikleştirerek, değişiklik kümelerini ve dağıtım belirtimlerini yönetme sürecini kolaylaştırarak yazılım geliştirme sürecini daha da basitleştirir.

AppMaster platformunda No-code Kullanıcı Arayüzünün uygulanması, her büyüklükteki işletme ve kuruluş için oyunun kurallarını değiştirir. AppMaster No-code Kullanıcı Arabirimi, teknik olmayan kullanıcıların minimum ek yük ile yazılım geliştirme girişimlerine öncülük etmesini sağlayarak, uygulamaların oluşturulma biçiminde devrim yaratarak daha hızlı ve daha uygun maliyetli geliştirme döngülerine olanak tanır ve geleneksel yazılımlarla ilişkili teknik borcu önemli ölçüde azaltır. geliştirme metodolojileri. Bunu yaparken, işletmelerin müşterilerine değer sunmaya ve rekabette önde olmaya lazer benzeri bir odaklanmayı sürdürürken benzersiz ihtiyaçlarını karşılayan özel çözümler yaratmaları için bir fırsatlar dünyasının kapılarını açıyor.