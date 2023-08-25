الرعاية الصحية عن بعد بدون رمز

تعد الرعاية الصحية عن بعد No-Code أسلوبًا جديدًا لتطوير ونشر حلول الرعاية الصحية عن بعد دون الحاجة إلى مهارات برمجة تقليدية أو خبرة فنية واسعة النطاق. تتيح هذه الطريقة لمقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات إنشاء تطبيقات الرعاية الصحية عن بعد واختبارها وإطلاقها بسرعة لتحسين رعاية المرضى والكفاءة التشغيلية داخل قطاع الرعاية الصحية. من خلال الاستفادة من الأدوات no-code ، مثل AppMaster ، يمكن للمتخصصين الطبيين ومسؤولي الرعاية الصحية تطوير تطبيقات مخصصة للرعاية الصحية عن بعد تلبي متطلباتهم الفريدة وتتكيف مع مشهد الرعاية الصحية المتغير باستمرار.

محور مفهوم الرعاية الصحية عن بعد No-Code هو استخدام واجهات drag-and-drop سهلة الاستخدام التي تسمح للمستخدمين ببناء التطبيقات من خلال التصميم المرئي للتخطيط وسير العمل والوظائف. تعمل هذه المنصات no-code على أتمتة المهام المعقدة التي تستغرق وقتًا طويلاً والتي ينطوي عليها تطوير البرامج التقليدية، مثل كتابة التعليمات البرمجية وإعداد البنية التحتية الخلفية وإنشاء واجهات برمجة التطبيقات وتصميم واجهات المستخدم واختبار التطبيق.

إحدى المزايا الهامة للخدمات الصحية عن بعد No-Code هي تقليل وقت التطوير والموارد التي يتم إنفاقها على إنشاء حلول الرعاية الصحية عن بعد. تشير الأبحاث إلى أن التطوير no-code يمكن أن يقلل الوقت اللازم للوصول إلى السوق بما يصل إلى 10 مرات ويقلل التكاليف بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بمنهجيات تطوير البرمجيات التقليدية. يؤدي هذا إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية، مما يجعله في متناول مقدمي الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة الحجم ولا يقتصر على المؤسسات الكبيرة التي لديها ميزانيات كبيرة لتكنولوجيا المعلومات.

جانب آخر مهم من الرعاية الصحية No-Code هو التخلص من الديون الفنية، وهي التكلفة المتأصلة لتطوير البرامج التي تتطلب الصيانة والتحديثات بشكل مستمر. ومن خلال الاستفادة من الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، يمكن لمؤسسات الرعاية الصحية التخلص من هذا التحدي، حيث يتم إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تغيرت المتطلبات أو الظروف. وهذا يُترجم إلى قدرة أفضل على التكيف والاستجابة لبيئة الرعاية الصحية المتقلبة واحتياجات المرضى المتزايدة.

تعمل الرعاية الصحية No-Code أيضًا على تسهيل التشغيل البيني من خلال تقديم التكامل السلس مع أنظمة الرعاية الصحية المختلفة، مثل السجلات الصحية الإلكترونية (EHR)، ومنصات التطبيب عن بعد، والأجهزة الطبية. يعد هذا التبادل السلس والآمن للبيانات أمرًا حيويًا لتوفير رعاية منسقة وعالية الجودة للمرضى، وتبسيط سير العمل السريري، وإشراك المرضى في إدارة صحتهم.

من الأمثلة الممتازة على الرعاية الصحية عن بعد No-Code هو التطور السريع ونشر تطبيقات الرعاية الصحية عن بعد استجابةً لجائحة كوفيد-19. تبنى مقدمو الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم الرعاية الصحية عن بعد لمواصلة تقديم الرعاية مع تقليل المخاطر الصحية على المرضى ومتخصصي الرعاية الصحية. لعبت المنصات No-code ، مثل AppMaster ، دورًا محوريًا في مساعدة مؤسسات الرعاية الصحية على تطوير ونشر تطبيقات الرعاية الافتراضية للتعامل مع الارتفاع غير المسبوق في طلب المرضى على الخدمات الصحية الرقمية.

في الختام، تمثل الرعاية الصحية عن بعد No-Code نقلة نوعية في الطريقة التي يقوم بها مقدمو الرعاية الصحية بتطوير وتنفيذ حلول الصحة الرقمية. باستخدام الأنظمة الأساسية no-code ، مثل AppMaster ، يمكن لمؤسسات الرعاية الصحية إنشاء تطبيقات مخصصة للرعاية الصحية عن بعد تعمل على تحسين تقديم رعاية المرضى، وتعزيز إمكانية التشغيل البيني عبر الأنظمة، ودعم الاستجابات المرنة لمشهد الرعاية الصحية المتغير باستمرار. إن سهولة الاستخدام والفعالية من حيث التكلفة للمنصات no-code تمكن المطورين المواطنين من إنشاء تطبيقات رعاية صحية عن بعد قابلة للتطوير وقابلة للتكيف وسريعة الاستجابة والتي تعتبر بالغة الأهمية في نظامنا البيئي للرعاية الصحية الرقمية بشكل متزايد.