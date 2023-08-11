无代码用户界面（UI）

No-code用户界面 (UI) 是一种可视化开发环境，允许很少或没有编程经验的用户通过使用drag-and-drop组件和功能构建块来创建和设计软件应用程序，同时显着减少手动编码的需要。无代码UI 的核心目标是让非技术用户成为软件开发过程中的积极贡献者，帮助他们快速、经济高效且无技术债务地实现数字化转型目标。

根据 Gartner 的市场研究，到 2024 年， no-code开发预计将占应用程序开发活动的 65% 以上。这种增长主要是由于需要减少对稀缺技术人才的依赖、加快上市时间以及简化软件开发、维护和可扩展性。

AppMaster是当今强大的no-code平台之一，它利用no-code方法的潜力，使客户能够轻松创建后端、Web 和移动应用程序。 AppMaster提供了一个无缝的工作流程，通过利用drag-and-drop组件来设计具有视觉吸引力和功能性的用户界面，为各种组件创建业务逻辑，并简化整个开发过程以生成可扩展且可靠的真实应用程序。

AppMaster提供的No-code UI 包括各种预构建的设计组件和模板，这些组件和模板具有响应能力并与各种平台兼容，从而允许创建在多个设备上保持一致的完全交互式用户界面。这确保了设计保持美观并遵守既定的 UI/UX 标准，同时允许最终用户以直观的方式导航应用程序并与之交互。

通过将No-code UI 纳入开发过程中， AppMaster平台的用户有效地消除了了解复杂的编程语言和框架（如 HTML、CSS、JavaScript 等）的需要。这使他们能够专注于应用程序逻辑和设计的更高层次的方面，从而使其对具有广泛背景和技能的利益相关者更具吸引力。

此外， AppMaster平台的紧密集成特性使得管理应用程序中的更改和修改变得异常容易。该平台背后的底层技术基于尖端的工具和库，例如用于后端应用程序的Go（Golang）、用于Web应用程序的Vue3框架和JS/TS、以及用于移动应用程序的Kotlin和Jetpack Compose 。这使得AppMaster能够确保生成的应用程序源代码是高度优化的，从而确保跨各种设备和用户代理的一致的性能和可靠性。

除了提供一组视觉效果丰富的 UI 组件和工具之外， AppMaster平台在构建时还考虑到了可扩展性、安全性和可维护性。它支持与任何兼容 PostgreSQL 的数据库配合使用，并与现代云平台无缝集成，确保企业和高流量场景的高负载处理能力。

通过自动生成关键的开发工件（例如服务器endpoints的 Swagger 文档和数据库架构迁移脚本）， AppMaster的No-code UI 通过简化管理变更集和部署规范的过程，进一步简化了软件开发过程。

AppMaster平台中No-code用户界面的实施改变了各种规模的企业和组织的游戏规则。通过使非技术用户能够以最小的开销领导软件开发计划， AppMaster的No-code UI 彻底改变了应用程序的创建方式，从而实现更快、更具成本效益的开发周期，并显着减少与传统技术相关的技术债务。开发方法论。在此过程中，它为企业创造了一个充满机会的世界，可以创建定制的解决方案来满足其独特的需求，同时保持高度关注为客户提供价值并保持竞争优势。