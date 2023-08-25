تصميم يحركه المجال

التصميم المعتمد على المجال (DDD) هو فلسفة تطوير برمجيات تعطي الأولوية للفهم الأساسي والتنفيذ الناجح لمجالات الأعمال المعقدة في سياق تطبيقات البرمجيات. الهدف الأساسي لـ DDD هو تمكين الترجمة السلسة لمتطلبات العمل إلى حلول برمجية عملية وفعالة. ومن خلال الربط الوثيق بين اللغة المستخدمة من قبل خبراء المجال ومطوري البرامج، يعزز DDD التعاون الفعال والمعبّر بين أصحاب المصلحة، مما يضمن أن البرنامج الذي تم إنشاؤه يعكس بدقة مجال الأعمال الأساسي.

في سياق الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، يلعب DDD دورًا محوريًا في تبسيط عملية التطوير وضمان حلول برمجية قوية مصممة خصيصًا لمجال الأعمال. تعمل الأنظمة الأساسية No-code على تمكين أصحاب المصلحة غير التقنيين، الذين يشار إليهم أحيانًا باسم المطورين المواطنين، من إنشاء وتعديل وصيانة أنظمة برمجية تتوافق بشكل وثيق مع معرفتهم وخبراتهم في المجال. تصبح المبادئ والممارسات الأساسية للتصميم المبني على المجال ضرورية في توجيه تطوير أنظمة البرامج هذه، مما يوفر إطارًا لتصميم التطبيقات مع التركيز القوي والواضح على مجال الأعمال.

يشجع DDD استخدام التصميم الاستراتيجي وأنماط التصميم التكتيكي لنمذجة وتطوير أنظمة البرمجيات بشكل فعال. يركز التصميم الاستراتيجي على تحديد الأنظمة الفرعية الهامة والعلاقات بينها. إنه يشجع استخدام اللغة واسعة الانتشار، وهي عبارة عن مفردات مشتركة بين خبراء المجال والمطورين والتي تعمل على تبسيط الاتصال وتسهيل ترجمة معرفة المجال إلى أنظمة برمجية. من ناحية أخرى، يتعامل التصميم التكتيكي مع تنفيذ منطق الأعمال ونماذج المجال باستخدام أنماط تصميم مختلفة مثل الكيانات وكائنات القيمة والمجاميع وأحداث المجال.

يدمج AppMaster هذه المبادئ والممارسات الخاصة بالتصميم المعتمد على المجال في نظامه الأساسي no-code ، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء نماذج بيانات غنية بصريًا وعمليات أعمال مصممة خصيصًا لمجالهم المحدد. يسمح مصمم العمليات التجارية للمستخدمين بتصميم منطق الأعمال عن طريق سحب المكونات وإسقاطها وتحديد سلوكهم من حيث نموذج المجال. علاوة على ذلك، تعمل واجهة REST API وWSS Endpoints الخاصة بـ AppMaster على تسهيل الاتصال السلس بين الواجهة الأمامية والخلفية للبرنامج، مما يعزز التنفيذ المتسق والمتماسك لمجال الأعمال.

من خلال منهجية تطوير التطبيقات الذكية، يشجع AppMaster التسليم المستمر والتحسين المتكرر. من خلال تحديث التطبيقات وتجديدها من الصفر لكل تغيير في متطلبات العمل ونماذج المجال، تعمل المنصة على التخلص من الديون التقنية وتضمن حصول مستخدميها دائمًا على حلول برمجية عالية الأداء وقابلة للصيانة وقابلة للتطوير. يعد هذا النهج ذا أهمية خاصة عند تطبيقه مع التصميم المعتمد على المجال، حيث أنه يسمح للشركات بتكييف وتطوير أنظمة برامجها استجابةً لمشهد النطاق المتغير باستمرار.

إحدى أهم فوائد دمج مبادئ التصميم المستند إلى المجال في النظام الأساسي AppMaster no-code هو قمع منحنى التعلم المعقد المرتبط بفهم وتنفيذ نماذج المجال ومفاهيم التصميم. من خلال توفير بيئة مرئية وبديهية لإنشاء وصيانة أنظمة برمجية تركز على المجال، يمكن حتى لأصحاب المصلحة غير التقنيين فهم مبادئ DDD وتطبيقها بسرعة على تطبيقات الأعمال الخاصة بهم. لا يؤدي هذا النهج المبسط إلى تقليل وقت التطوير فحسب، بل يجعل العملية أيضًا أكثر فعالية من حيث التكلفة، مما يمكّن الشركات من تحسين استثمارها في البرامج وزيادة القيمة على المدى الطويل.

علاوة على ذلك، فإن التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster باستخدام مبادئ DDD متوافقة مع مجموعة واسعة من التقنيات والمنصات، مما يضمن إمكانات مثالية لمقاومة المستقبل. يتم تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام Go (golang)، وتستفيد تطبيقات الويب من إطار عمل Vue3 وJavaScript/TypeScript، وتستفيد تطبيقات الهاتف المحمول من النهج الذي يحركه الخادم باستخدام Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS. تضمن مجموعة التكنولوجيا المتنوعة هذه إمكانية دمج الشركات بسهولة مع تطبيقات AppMaster واستخدامها في الأنظمة البيئية الحالية للبرامج.

في الختام، يعد التصميم المبني على المجال جانبًا أساسيًا لتطوير البرمجيات الحديثة، خاصة في سياق الأنظمة no-code مثل AppMaster. من خلال توفير إطار عمل لفهم وتصميم وتنفيذ مجالات الأعمال المعقدة ضمن أنظمة البرمجيات، يضمن DDD أن التطبيقات مصممة بدقة لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المحددة للمجال الأساسي. إن اعتماد AppMaster لمبادئ وممارسات DDD، جنبًا إلى جنب مع نهجها المبسط لتطوير التطبيقات، يمكّن الشركات من إنشاء حلول برمجية عالية الجودة وقابلة للصيانة وقابلة للتطوير مع الحد الأدنى من الديون الفنية والحد الأقصى من العائد على الاستثمار.