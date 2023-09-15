WCAG (إرشادات الوصول إلى محتوى الويب)

تشير إرشادات إمكانية الوصول إلى محتوى الويب (WCAG) إلى مجموعة من الإرشادات والمعايير الدولية التي تهدف إلى ضمان إمكانية الوصول إلى المحتوى الرقمي مثل مواقع الويب والتطبيقات والوسائط المتعددة واستخدامها من قبل الجميع، بما في ذلك الأشخاص ذوي مستويات مختلفة من القدرات والإعاقات. تتناول إرشادات WCAG، التي طورها اتحاد شبكة الويب العالمية (W3C)، السلطة العالمية الرائدة في مجال إمكانية الوصول إلى الويب، مجموعة متنوعة من الإعاقات، بما في ذلك الإعاقات البصرية والسمعية والمعرفية واللغوية والتعلمية.

الغرض من WCAG هو ضمان أن يصبح الويب أكثر شمولاً وسهل الاستخدام. مع استخدام أكثر من 51% من سكان العالم للإنترنت، يجب على الشركات والمطورين إدراك أن إمكانية الوصول الرقمي ليست مجرد مسؤولية أخلاقية ولكنها أيضًا متطلب قانوني وتنظيمي في العديد من الولايات القضائية. وفي هذا السياق، يعد امتثال WCAG أمرًا ضروريًا لتجنب الدعاوى القضائية المحتملة، والالتزام بقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة، والتوافق مع توجيهات الوصول إلى الويب الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

يتمحور WCAG حول أربعة مبادئ رئيسية، تُعرف باسم POUR: قابلة للإدراك، وقابلة للتشغيل، وقابلة للفهم، ومتينة. باتباع نهج متعدد الطبقات، يتم تقسيم كل مبدأ إلى عدة مبادئ توجيهية تقدم توصيات محددة، ومعايير نجاح قابلة للاختبار، وتقنيات لتلبية متطلبات إمكانية الوصول.

يشير ما يمكن إدراكه إلى الحاجة إلى تقديم المحتوى الرقمي ومكونات واجهة المستخدم بطريقة يمكن للمستخدمين إدراكها ومعالجتها، بغض النظر عن قدراتهم الحسية. تشمل الأمثلة توفير بدائل نصية للصور والمحتويات غير النصية الأخرى، وتقديم التسميات التوضيحية والنصوص للمواد الصوتية والفيديو، وضمان نسبة التباين المناسبة بين النص والخلفية لسهولة القراءة.

"قابل للتشغيل" يعني أن المستخدمين يجب أن يكونوا قادرين على التنقل والتفاعل مع موقع الويب أو التطبيق بسهولة، بغض النظر عن مهاراتهم الحركية أو طريقة الإدخال. يجب على المطورين التأكد من التنقل المناسب للوحة المفاتيح، وتوفير الوقت الكافي للمستخدمين للتفاعل والتفاعل، ومنع مسببات النوبات، وجعل التنقل متوقعًا ومتسقًا عبر جميع الصفحات.

يتطلب الفهم أن يكون المحتوى الرقمي واضحًا ويمكن التنبؤ به وسهل الاستيعاب، مع مراعاة القدرات المعرفية واللغوية والتعلمية المختلفة للمستخدمين. تتضمن أفضل الممارسات استخدام لغة بسيطة وموجزة، وتوفير تعليمات واضحة، وتقليل الأخطاء، والتأكد من التحقق من صحة مدخلات المستخدم وتوصيلها بدقة.

تعني القوة أن محتوى الويب يجب أن يكون متوافقًا مع وكلاء المستخدم الحاليين والمستقبليين، بما في ذلك التقنيات المساعدة مثل قارئات الشاشة وأدوات التعرف على الكلام. لتحقيق هذا المبدأ، يجب على المطورين الالتزام بالمعايير الراسخة وأفضل الممارسات، وضمان الترميز والبنية والدلالات المناسبة، بالإضافة إلى الاختبار عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية والتقنيات المختلفة.

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تعمل واجهة AppMaster البديهية والأدوات القوية على تبسيط عملية دمج معايير WCAG في تطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول لديك. ومن خلال توفير مساحة عمل مصممة لدمج أفضل ممارسات إمكانية الوصول، يمكن للشركات إنشاء محتوى وتطبيقات رقمية ليست قوية وآمنة وقابلة للتطوير فحسب، بل تضمن أيضًا إمكانية وصول مجموعة واسعة من المستخدمين إليها والاستفادة منها.

ومع التزام AppMaster بتعزيز إمكانية الوصول، يصبح تبني إرشادات WCAG مهمة أكثر قابلية للإدارة. باعتبارها منصة متخصصة لتطوير تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية، تعمل AppMaster على تمكين الفرق من بناء وصيانة تجارب رقمية متوافقة وشاملة ويمكن الوصول إليها بكفاءة، مما يمهد الطريق في النهاية لعالم أكثر سهولة في الاستخدام وأكثر مساواة عبر الإنترنت.