تطبيق الويب التقدمي (PWA) هو نوع من التطبيقات البرمجية التي تجمع بين أفضل ميزات تطبيقات الويب التقليدية وتطبيقات الهاتف المحمول، مما يوفر للمستخدمين تجربة مستخدم مثالية عبر مختلف الأجهزة والأنظمة الأساسية. تستفيد PWAs من تقنيات الويب الحديثة لتقديم تجربة أصلية للمستخدمين، وتقدم مجموعة من الإمكانات مثل الوظائف دون اتصال بالإنترنت، ودفع الإشعارات، والتثبيت على الشاشة الرئيسية للجهاز. توفر هذه التطبيقات العديد من المزايا مقارنة بتطبيقات الويب التقليدية وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية، بما في ذلك الأداء المحسن، وتحسين قابلية الاكتشاف، وانخفاض تكاليف التطوير والصيانة، والقدرة على التطور استجابة لاحتياجات المستخدم المتغيرة والتقدم التكنولوجي.

تعتمد المبادئ الأساسية لـ PWAs على تحسين تجربة المستخدم والأداء وإمكانية الوصول. وقد تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الويب القياسية ولغات البرمجة مثل HTML وCSS وJavaScript، إلى جانب واجهات برمجة تطبيقات الويب المتقدمة. تم تقديم مفهوم PWAs لأول مرة بواسطة Google في عام 2015، ومنذ ذلك الحين اكتسب اهتمامًا كبيرًا بين المطورين والشركات بسبب المزايا التي تقدمها. وفقًا لبحث أجرته StatCounter، اعتبارًا من يناير 2021، تجاوز الاستخدام العالمي للأجهزة المحمولة لتصفح الإنترنت استخدام سطح المكتب، وهو ما يمثل أكثر من 55% من حصة السوق. يمثل هذا التحول نحو تصفح الهاتف المحمول فرصة للشركات لإنشاء تطبيقات PWA لتلبية احتياجات قاعدة مستخدمي الهاتف المحمول المتنامية ولتعزيز تجربة المستخدم الشاملة عبر الأجهزة.

أحد المكونات الأساسية لـ PWA هو عامل الخدمة، وهو ملف JavaScript يعمل في الخلفية ويدير مهام متنوعة، مثل التخزين المؤقت والوظائف دون اتصال بالإنترنت ودفع الإشعارات. يمكّن عامل الخدمة PWAs من مواصلة العمل حتى مع ضعف الاتصال بالإنترنت أو عدم وجوده، مما يضمن إمكانية وصول المستخدمين إلى الوظائف الأساسية للتطبيق في جميع الأوقات. بالإضافة إلى ذلك، يسمح عامل الخدمة بالتثبيت السلس لبرامج PWA على الأجهزة المختلفة، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى التطبيق مباشرة من شاشتهم الرئيسية، ومحاكاة السلوك الأصلي الشبيه بالتطبيق.

هناك عامل حاسم آخر يساهم في زيادة شعبية تطبيقات PWA وهو انخفاض تكاليف التطوير والصيانة، حيث يمكن للمطورين إنشاء تطبيق PWA واحد يعمل عبر منصات ومتصفحات وأجهزة متعددة. وهذا يقلل بشكل كبير من اعتماد الشركة على إنشاء وصيانة تطبيقات منفصلة لكل منصة وجهاز، مما يؤدي في النهاية إلى توفير الوقت والموارد. علاوة على ذلك، تلغي تطبيقات PWA الحاجة إلى متاجر التطبيقات، حيث يمكن الوصول إليها مباشرة عبر متصفح الويب، مما يحسن إمكانية اكتشافها ويضمن حصول المستخدمين دائمًا على أحدث إصدار من التطبيق.

لتقييم أداء وجودة PWA، تم تطوير أدوات ومنهجيات مختلفة، مثل أداة Lighthouse من Google، والتي توفر تقارير التدقيق بناءً على الأداء وإمكانية الوصول والتحسين التدريجي وأفضل الممارسات الأخرى. إن ضمان التزام PWA بأفضل الممارسات والإرشادات هذه يزيد من فرص اعتمادها ومشاركتها والاحتفاظ بالمستخدمين بنجاح.

AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، تتضمن المبادئ والتقنيات الأساسية لـ PWAs في عملية التطوير الخاصة بها. فهو يمكّن العملاء من إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) بشكل مرئي، وتصميم منطق الأعمال (من خلال عمليات الأعمال) وإنشاء التطبيقات باستخدام أطر عمل الويب الحديثة مثل Vue3 لتطبيقات الويب، وإطار عمل AppMaster الذي يحركه الخادم استنادًا إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android. و SwiftUI لنظام التشغيل iOS. يتيح هذا النهج للعملاء إنشاء ونشر تطبيقات PWA بسرعة وكفاءة وفعالية من حيث التكلفة، مما يضمن أن تظل تطبيقاتهم قادرة على المنافسة في المشهد الرقمي المتغير باستمرار.

مع استمرار نمو الطلب على تجربة الهاتف المحمول المحسنة والبديهية، تلعب PWAs دورًا حيويًا متزايدًا في عالم تطوير البرمجيات. من خلال تقديم أفضل ما في كلا العالمين، تعمل تطبيقات PWA على سد الفجوة بين تطبيقات الويب التقليدية وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية، مما يوفر تجربة مستخدم غنية وجذابة عبر مختلف المنصات والأجهزة. من خلال الاستفادة من تقنيات الويب الحديثة، والالتزام بأفضل الممارسات، واستخدام منصات قوية no-code مثل AppMaster ، يمكن للشركات تسخير قوة PWAs للحصول على ميزة تنافسية وخدمة مستخدميها بشكل أفضل في العصر الرقمي.