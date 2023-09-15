في سياق تطوير موقع الويب، يشير ترقيم الصفحات إلى عملية تقسيم محتوى الويب إلى أقسام أو صفحات منفصلة وقابلة للتنقل. تعد هذه التقنية ضرورية لإدارة كميات كبيرة من البيانات أو المحتوى، مثل نتائج البحث ومنشورات المدونات، بطريقة سهلة الاستخدام وقابلة للإدارة. يساعد ترقيم الصفحات في تحسين تجربة المستخدم من خلال تحسين سرعة التصفح وتقليل الحمل المعرفي لزوار موقع الويب.

يمكن تنفيذ ترقيم الصفحات من خلال تقنيات مختلفة، بدءًا من التقنيات البسيطة من جانب العميل باستخدام JavaScript إلى التقنيات الأكثر تعقيدًا من جانب الخادم، مثل تلك المستخدمة في التطبيقات القابلة للتطوير التي تم إنشاؤها بواسطة منصة AppMaster القوية no-code. في نظام ترقيم الصفحات النموذجي، يتم جلب المحتوى من قاعدة بيانات، وتقسيمه إلى أجزاء أصغر، وتقديمه للمستخدم في سلسلة من الصفحات. يمكن للمستخدم بعد ذلك التنقل عبر هذه الصفحات باستخدام مكونات التنقل مثل الأزرار أو الروابط المرقمة أو التمرير اللانهائي.

يتضمن ترقيم الصفحات الفعال تحقيق التوازن بين سرعة التحميل وعرض البيانات وتجربة المستخدم. استنادًا إلى الأبحاث التي أجرتها مجموعة Nielsen Norman Group، إحدى الشركات الرائدة في مجال أبحاث تجربة المستخدم، يوصى بأن تهدف مواقع الويب والتطبيقات إلى عرض ما بين 5 إلى 15 عنصرًا في كل صفحة. يضمن هذا التوازن أن يتمكن المستخدمون من التنقل بسهولة بين الصفحات دون الشعور بالإرهاق من المحتوى. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري توفير مؤشرات مرئية واضحة للمستخدمين، مثل تسليط الضوء على رقم الصفحة النشطة أو استخدام الأسهم للإشارة إلى اتجاه التنقل، حتى يتمكنوا من فهم موقعهم بسهولة داخل مجموعة البيانات.

تعمل منصة AppMaster no-code على تبسيط عملية ترقيم الصفحات من خلال السماح للعملاء بإنشاء نماذج بيانات أو مخططات قاعدة بيانات بشكل مرئي، وتصميم منطق الأعمال باستخدام Visual BP Designer، وتحديد REST API ونقاط نهاية WSS. يمكّن هذا الحل القوي والمرن العملاء من إنشاء تطبيقات خلفية قابلة للتطوير بسهولة وتتعامل مع متطلبات ترقيم الصفحات المعقدة، مع ضمان تجربة مستخدم سلسة على الواجهة الأمامية.

علاوة على ذلك، فإن مصممي Web and Mobile BP داخل منصة AppMaster يمكّنون العملاء من تصميم تطبيقات الويب والهواتف المحمولة سريعة الاستجابة وسهلة الاستخدام والتي تتفاعل بسلاسة مع خادم الواجهة الخلفية، وجلب البيانات الضرورية فقط أثناء تنقل المستخدمين عبر الصفحات. يعمل هذا النهج الأمثل لاسترجاع البيانات على تقليل زمن الوصول وتحسين تجربة المستخدم الشاملة عبر التطبيق بأكمله.

نظرًا لأن ترقيم الصفحات هو جانب حاسم في النظام البيئي لتطبيقات الويب، AppMaster ينشئ أنظمة ترقيم صفحات قوية وقابلة للاستخدام في تطبيقاته والتي تتوافق مع المكتبات والأطر المختلفة من جانب العميل. على سبيل المثال، يمكن استخدام Vue3، وهو إطار عمل JavaScript شائع لتطوير تطبيقات الواجهة الأمامية، لإنشاء مكونات ترقيم الصفحات المخصصة التي تعمل بسلاسة مع تطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها. تستفيد تطبيقات الهاتف المحمول التي تم إنشاؤها من الأطر التي تعتمد على الخادم، مثل Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS، لتسهيل تنفيذ ترقيم الصفحات بسهولة عبر جميع الأنظمة الأساسية.

عند التكامل مع قاعدة البيانات المتوافقة مع Postgresql والتي تستخدمها تطبيقات AppMaster ، يمكن لأنظمة ترقيم الصفحات تقديم أداء استثنائي وقابلية للتوسع لحالات الاستخدام ذات التحميل العالي والمؤسسات. علاوة على ذلك، يقوم AppMaster بإنشاء وثائق Swagger (Open API) endpoints الخادم، مما يضمن أن المطورين يمكنهم بسهولة تنفيذ منطق ترقيم الصفحات وجلب البيانات في تطبيقاتهم، كما هو مطلوب.

باختصار، يلعب ترقيم الصفحات دورًا حيويًا في تحسين تجربة المستخدم داخل تطبيقات الويب، حيث يساعد في إدارة وتقديم كميات كبيرة من البيانات بتنسيق سهل الهضم. من خلال استخدام منصة AppMaster no-code ، يمكن للمطورين الاستفادة من الإمكانات القوية المقدمة لتصميم وتنفيذ حلول ترقيم الصفحات المتطورة والقابلة للتطوير والتي تلبي حالات الاستخدام والمتطلبات المتنوعة. بفضل تقنيات AppMaster الحديثة، يمكن للعملاء تبسيط عملية التطوير الخاصة بهم، وتوفير الوقت والموارد، والتخلص من الديون التقنية، مما يضمن تسليم تطبيقات سريعة وفعالة ومرتكزة على المستخدم.