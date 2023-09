WCAG (Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo da Web) refere-se a um conjunto de diretrizes e padrões internacionais que visam garantir que conteúdos digitais, como sites, aplicativos e multimídia, sejam acessíveis e utilizáveis ​​por todos, incluindo pessoas com vários níveis de habilidades e deficiências. Desenvolvidas pelo World Wide Web Consortium (W3C), a principal autoridade global em acessibilidade na web, as diretrizes WCAG abordam uma ampla gama de deficiências, incluindo deficiências visuais, auditivas, cognitivas, de linguagem e de aprendizagem.

O objetivo das WCAG é garantir que a web se torne mais inclusiva e fácil de usar. Com mais de 51% da população mundial a utilizar a Internet, as empresas e os programadores devem reconhecer que a acessibilidade digital não é apenas uma responsabilidade moral, mas também um requisito legal e regulamentar em muitas jurisdições. Neste contexto, a conformidade com as WCAG é essencial para evitar possíveis ações judiciais, aderir à Lei dos Americanos com Deficiência e estar em conformidade com a Diretiva de Acessibilidade à Web da União Europeia.

As WCAG estão estruturadas em torno de quatro princípios principais, conhecidos como POUR: Perceptível, Operável, Compreensível e Robusto. Seguindo uma abordagem em camadas, cada princípio é dividido em diversas diretrizes que fornecem recomendações específicas, critérios de sucesso testáveis ​​e técnicas para atender aos requisitos de acessibilidade.

Perceptível refere-se à necessidade de que o conteúdo digital e os componentes da interface do usuário sejam apresentados de uma forma que os usuários possam perceber e processar, independentemente de suas habilidades sensoriais. Os exemplos incluem o fornecimento de alternativas de texto para imagens e outros conteúdos não textuais, a oferta de legendas e transcrições para materiais de áudio e vídeo e a garantia de uma relação de contraste adequada entre o texto e o fundo para facilitar a leitura.

Operável significa que os usuários devem ser capazes de navegar e interagir com um site ou aplicativo com facilidade, independentemente de suas habilidades motoras ou método de entrada. Os desenvolvedores devem garantir uma navegação adequada pelo teclado, fornecer tempo suficiente para os usuários reagirem e interagirem, evitar gatilhos de ataques e tornar a navegação previsível e consistente em todas as páginas.

Compreensível exige que o conteúdo digital seja claro, previsível e fácil de digerir, levando em consideração as diversas habilidades cognitivas, linguísticas e de aprendizagem dos usuários. As melhores práticas incluem o uso de uma linguagem simples e concisa, o fornecimento de instruções claras, a minimização de erros e a garantia de que a entrada do usuário seja validada e comunicada com precisão.

Robusto significa que o conteúdo da web deve ser compatível com os agentes de usuários atuais e futuros, incluindo tecnologias assistivas, como leitores de tela e ferramentas de reconhecimento de fala. De acordo com este princípio, os desenvolvedores devem aderir a padrões e melhores práticas bem estabelecidos, garantindo marcação, estrutura e semântica adequadas, bem como testes em diferentes dispositivos, plataformas e tecnologias.

