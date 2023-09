WCAG (Directives pour l'accessibilité du contenu Web)

Les WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) font référence à un ensemble de directives et de normes internationales visant à garantir que les contenus numériques tels que les sites Web, les applications et les contenus multimédias sont accessibles et utilisables par tous, y compris les personnes présentant différents niveaux de capacités et de handicaps. Développées par le World Wide Web Consortium (W3C), la principale autorité mondiale en matière d'accessibilité du Web, les lignes directrices WCAG abordent un large éventail de handicaps, notamment les troubles visuels, auditifs, cognitifs, du langage et d'apprentissage.

L’objectif des WCAG est de garantir que le Web devienne plus inclusif et convivial. Alors que plus de 51 % de la population mondiale utilise Internet, les entreprises et les développeurs doivent reconnaître que l'accessibilité numérique n'est pas seulement une responsabilité morale mais également une exigence légale et réglementaire dans de nombreuses juridictions. Dans ce contexte, la conformité aux WCAG est essentielle pour éviter d'éventuelles poursuites judiciaires, adhérer à l'Americans with Disabilities Act et se conformer à la directive sur l'accessibilité du Web de l'Union européenne.

Les WCAG sont structurés autour de quatre grands principes, connus sous le nom de POUR : Perceptible, Opérable, Compréhensible et Robuste. Suivant une approche à plusieurs niveaux, chaque principe est décomposé en plusieurs lignes directrices qui fournissent des recommandations spécifiques, des critères de réussite testables et des techniques pour répondre aux exigences d'accessibilité.

Perceptible fait référence à la nécessité que le contenu numérique et les composants de l’interface utilisateur soient présentés de manière à ce que les utilisateurs puissent les percevoir et les traiter, quelles que soient leurs capacités sensorielles. Les exemples incluent la fourniture d'alternatives textuelles pour les images et autres contenus non textuels, l'offre de légendes et de transcriptions pour les documents audio et vidéo, et la garantie d'un rapport de contraste approprié entre le texte et l'arrière-plan pour une lisibilité aisée.

Opérationnel signifie que les utilisateurs doivent être capables de naviguer et d'interagir facilement avec un site Web ou une application, quelles que soient leurs capacités motrices ou leur méthode de saisie. Les développeurs doivent garantir une navigation correcte au clavier, laisser suffisamment de temps aux utilisateurs pour réagir et interagir, empêcher les déclencheurs de saisies et rendre la navigation prévisible et cohérente sur toutes les pages.

Pour être compréhensible , le contenu numérique doit être clair, prévisible et facile à digérer, en tenant compte des diverses capacités cognitives, linguistiques et d’apprentissage des utilisateurs. Les meilleures pratiques incluent l'utilisation d'un langage simple et concis, la fourniture d'instructions claires, la minimisation des erreurs et la garantie que les entrées des utilisateurs sont validées et communiquées avec précision.

Robuste signifie que le contenu Web doit être compatible avec les agents utilisateurs actuels et futurs, y compris les technologies d'assistance telles que les lecteurs d'écran et les outils de reconnaissance vocale. Pour ce principe, les développeurs doivent adhérer aux normes et aux meilleures pratiques bien établies, en garantissant un balisage, une structure et une sémantique appropriés, ainsi qu'en effectuant des tests sur différents appareils, plates-formes et technologies.

