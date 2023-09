WCAG (Linee guida per l'accessibilità dei contenuti Web)

Le WCAG (Web Content Accessibility Guide) si riferiscono a un insieme di linee guida e standard internazionali volti a garantire che i contenuti digitali come siti Web, applicazioni e contenuti multimediali siano accessibili e utilizzabili da tutti, comprese le persone con vari livelli di abilità e disabilità. Sviluppate dal World Wide Web Consortium (W3C), la principale autorità globale sull'accessibilità del web, le linee guida WCAG affrontano una vasta gamma di disabilità, tra cui disturbi visivi, uditivi, cognitivi, linguistici e di apprendimento.

Lo scopo delle WCAG è garantire che il web diventi più inclusivo e facile da usare. Con oltre il 51% della popolazione mondiale che utilizza Internet, le aziende e gli sviluppatori devono riconoscere che l’accessibilità digitale non è solo una responsabilità morale ma anche un requisito legale e normativo in molte giurisdizioni. In questo contesto, la conformità alle WCAG è essenziale per evitare potenziali azioni legali, aderire all'Americans with Disabilities Act e conformarsi alla Direttiva sull'accessibilità web dell'Unione Europea.

Le WCAG sono strutturate attorno a quattro principi fondamentali, noti come POUR: percepibile, operabile, comprensibile e robusto. Seguendo un approccio a più livelli, ogni principio è suddiviso in diverse linee guida che forniscono raccomandazioni specifiche, criteri di successo verificabili e tecniche per soddisfare i requisiti di accessibilità.

Percettibile si riferisce alla necessità che i contenuti digitali e i componenti dell'interfaccia utente siano presentati in modo che gli utenti possano percepirli ed elaborarli, indipendentemente dalle loro capacità sensoriali. Gli esempi includono la fornitura di alternative testuali per immagini e altri contenuti non testuali, l'offerta di didascalie e trascrizioni per materiali audio e video e la garanzia di un adeguato rapporto di contrasto tra testo e sfondo per una facile leggibilità.

Operabile significa che gli utenti devono essere in grado di navigare e interagire con un sito Web o un'applicazione con facilità, indipendentemente dalle loro capacità motorie o dal metodo di input. Gli sviluppatori dovrebbero garantire una corretta navigazione da tastiera, fornire tempo sufficiente agli utenti per reagire e interagire, prevenire attacchi di crisi e rendere la navigazione prevedibile e coerente in tutte le pagine.

Per essere comprensibile è necessario che il contenuto digitale sia chiaro, prevedibile e facilmente digeribile, tenendo conto delle diverse capacità cognitive, linguistiche e di apprendimento degli utenti. Le migliori pratiche includono l'uso di un linguaggio semplice e conciso, la fornitura di istruzioni chiare, la riduzione al minimo degli errori e la garanzia che l'input dell'utente venga convalidato e comunicato accuratamente.

Robusto significa che il contenuto web dovrebbe essere compatibile con gli user agent attuali e futuri, comprese le tecnologie assistive come i lettori di schermo e gli strumenti di riconoscimento vocale. Per questo principio, gli sviluppatori dovrebbero aderire a standard e best practice consolidati, garantendo markup, struttura e semantica adeguati, nonché test su diversi dispositivi, piattaforme e tecnologie.

