WCAG (Richtlijnen voor toegankelijkheid van webinhoud)

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) verwijst naar een reeks internationale richtlijnen en standaarden die erop gericht zijn ervoor te zorgen dat digitale inhoud zoals websites, applicaties en multimedia voor iedereen toegankelijk en bruikbaar is, inclusief mensen met verschillende niveaus van vaardigheden en handicaps. De WCAG-richtlijnen zijn ontwikkeld door het World Wide Web Consortium (W3C), de leidende mondiale autoriteit op het gebied van webtoegankelijkheid, en behandelen een breed scala aan handicaps, waaronder visuele, auditieve, cognitieve, taal- en leerstoornissen.

Het doel van WCAG is ervoor te zorgen dat het internet inclusiever en gebruiksvriendelijker wordt. Nu ruim 51% van de wereldbevolking internet gebruikt, moeten bedrijven en ontwikkelaars erkennen dat digitale toegankelijkheid niet alleen een morele verantwoordelijkheid is, maar in veel rechtsgebieden ook een wettelijke en regelgevende vereiste. In deze context is naleving van de WCAG essentieel om potentiële rechtszaken te voorkomen, om te voldoen aan de American with Disabilities Act en om te voldoen aan de Web Accessibility-richtlijn van de Europese Unie.

WCAG is opgebouwd rond vier hoofdprincipes, die bekend staan ​​als POUR: waarneembaar, operabel, begrijpelijk en robuust. Volgens een gelaagde aanpak wordt elk principe opgesplitst in verschillende richtlijnen die specifieke aanbevelingen, toetsbare succescriteria en technieken bieden om aan de toegankelijkheidsvereisten te voldoen.

Waarneembaar verwijst naar de behoefte aan digitale inhoud en componenten van de gebruikersinterface die moeten worden gepresenteerd op een manier die gebruikers kunnen waarnemen en verwerken, ongeacht hun zintuiglijke vaardigheden. Voorbeelden hiervan zijn het aanbieden van tekstalternatieven voor afbeeldingen en andere niet-tekstuele inhoud, het aanbieden van bijschriften en transcripties voor audio- en videomateriaal, en het zorgen voor een goede contrastverhouding tussen de tekst en de achtergrond voor gemakkelijke leesbaarheid.

Bedienbaar betekent dat gebruikers gemakkelijk moeten kunnen navigeren en communiceren met een website of applicatie, ongeacht hun motorische vaardigheden of invoermethode. Ontwikkelaars moeten zorgen voor een goede toetsenbordnavigatie, gebruikers voldoende tijd geven om te reageren en te communiceren, triggers van aanvallen voorkomen en de navigatie voorspelbaar en consistent maken op alle pagina's.

Begrijpelijk vereist dat digitale inhoud duidelijk, voorspelbaar en gemakkelijk te verteren is, rekening houdend met de verschillende cognitieve, taal- en leervaardigheden van gebruikers. Best practices zijn onder meer het gebruik van eenvoudige en beknopte taal, het geven van duidelijke instructies, het minimaliseren van fouten en het garanderen dat gebruikersinvoer wordt gevalideerd en nauwkeurig wordt gecommuniceerd.

Robuust betekent dat webinhoud compatibel moet zijn met huidige en toekomstige user agents, inclusief ondersteunende technologieën zoals schermlezers en spraakherkenningstools. Voor dit principe moeten ontwikkelaars zich houden aan gevestigde standaarden en best practices, waarbij ze zorgen voor de juiste opmaak, structuur en semantiek, en testen op verschillende apparaten, platforms en technologieën.

