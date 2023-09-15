WCAG（网页内容无障碍指南）

WCAG（网络内容无障碍指南）是指一组国际指南和标准，旨在确保每个人（包括具有不同能力和残障的人）都能访问和使用网站、应用程序和多媒体等数字内容。 WCAG 指南由全球领先的网络无障碍权威机构万维网联盟 (W3C) 制定，旨在解决各种残疾问题，包括视觉、听觉、认知、语言和学习障碍。

WCAG 的目的是确保网络变得更具包容性和用户友好性。全球超过 51% 的人口使用互联网，企业和开发人员必须认识到数字可访问性不仅是一种道德责任，而且也是许多司法管辖区的法律和监管要求。在这种情况下，遵守 WCAG 对于避免潜在的诉讼、遵守《美国残疾人法案》以及符合欧盟的《网络无障碍指令》至关重要。

WCAG 围绕四个主要原则构建，即 POUR：可感知、可操作、可理解和稳健。按照分层方法，每个原则都分为几个指南，提供具体的建议、可测试的成功标准以及满足可访问性要求的技术。

可感知是指数字内容和用户界面组件需要以用户可以感知和处理的方式呈现，无论他们的感官能力如何。示例包括为图像和其他非文本内容提供替代文本、为音频和视频材料提供标题和文字记录，以及确保文本和背景之间适当的对比度以方便阅读。

可操作意味着用户必须能够轻松导航网站或应用程序并与之交互，无论他们的运动技能或输入方法如何。开发人员应确保正确的键盘导航，为用户提供足够的时间做出反应和交互，防止癫痫发作，并使所有页面的导航可预测且一致。

可理解性要求数字内容清晰、可预测且易于消化，同时考虑到用户的各种认知、语言和学习能力。最佳实践包括使用简单明了的语言、提供清晰的说明、最大限度地减少错误以及确保用户输入得到验证和准确传达。

稳健意味着网络内容应该与当前和未来的用户代理兼容，包括屏幕阅读器和语音识别工具等辅助技术。对于这一原则，开发人员应遵守完善的标准和最佳实践，确保正确的标记、结构和语义，以及跨不同设备、平台和技术的测试。

AppMaster no-code平台通过提供一套旨在支持可访问性的开发人员工具和功能，使实施 WCAG 指南变得更加容易。作为软件开发专家， AppMaster充分理解创建可访问的数字内容的重要性。该平台可帮助各种规模的企业开发可扩展的软件解决方案，包括服务器后端、网站、客户门户和本机移动应用程序，而无需编写任何代码。

AppMaster直观的界面和强大的工具简化了将 WCAG 标准纳入 Web 和移动应用程序开发的过程。通过提供旨在纳入可访问性最佳实践的工作空间，企业可以创建不仅强大、安全且可扩展的数字内容和应用程序，而且还可以确保更广泛的用户可以访问并从中受益。

随着AppMaster致力于促进可访问性，遵守 WCAG 指南将成为一项更易于管理的任务。作为网络、移动和后端应用程序开发的专家平台， AppMaster使团队能够高效地构建和维护合规、包容且可访问的数字体验，最终为更加用户友好和平等的在线世界铺平道路。