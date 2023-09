WCAG (Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych)

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) odnosi się do zestawu międzynarodowych wytycznych i standardów mających na celu zapewnienie, że treści cyfrowe, takie jak strony internetowe, aplikacje i multimedia, są dostępne i użyteczne dla każdego, w tym osób o różnym poziomie umiejętności i niepełnosprawności. Opracowane przez konsorcjum World Wide Web (W3C), wiodący światowy autorytet w dziedzinie dostępności sieci, wytyczne WCAG dotyczą różnorodnych niepełnosprawności, w tym niepełnosprawności wzrokowych, słuchowych, poznawczych, językowych i uczenia się.

Celem WCAG jest zapewnienie, że sieć stanie się bardziej włączająca i przyjazna dla użytkownika. Ponieważ ponad 51% światowej populacji korzysta z Internetu, firmy i programiści muszą zdawać sobie sprawę, że dostępność cyfrowa to nie tylko odpowiedzialność moralna, ale także wymóg prawny i regulacyjny obowiązujący w wielu jurysdykcjach. W tym kontekście zgodność z WCAG jest niezbędna, aby uniknąć potencjalnych procesów sądowych, zachować zgodność z amerykańską ustawą o osobach niepełnosprawnych i zachować zgodność z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie dostępności sieci.

Struktura WCAG opiera się na czterech głównych zasadach, znanych jako POUR: postrzegalny, operacyjny, zrozumiały i solidny. Zgodnie z podejściem warstwowym każda zasada jest podzielona na kilka wytycznych, które zawierają szczegółowe zalecenia, sprawdzalne kryteria sukcesu i techniki spełniania wymagań dostępności.

Postrzegalność odnosi się do potrzeby prezentowania treści cyfrowych i elementów interfejsu użytkownika w sposób umożliwiający użytkownikom postrzeganie i przetwarzanie, niezależnie od ich zdolności sensorycznych. Przykłady obejmują zapewnianie tekstowych alternatyw dla obrazów i innych treści nietekstowych, oferowanie napisów i transkrypcji materiałów audio i wideo oraz zapewnianie odpowiedniego współczynnika kontrastu między tekstem a tłem w celu zapewnienia łatwej czytelności.

Operatywność oznacza, że ​​użytkownicy muszą mieć możliwość łatwej nawigacji i interakcji ze stroną internetową lub aplikacją, niezależnie od ich umiejętności motorycznych i metody wprowadzania danych. Programiści powinni zapewnić prawidłową nawigację za pomocą klawiatury, zapewnić użytkownikom wystarczająco dużo czasu na reakcję i interakcję, zapobiegać wyzwalaczom ataków oraz zapewnić przewidywalną i spójną nawigację na wszystkich stronach.

Zrozumiały wymaga, aby treści cyfrowe były jasne, przewidywalne i łatwe do przyswojenia, biorąc pod uwagę różne zdolności poznawcze, językowe i edukacyjne użytkowników. Najlepsze praktyki obejmują używanie prostego i zwięzłego języka, dostarczanie jasnych instrukcji, minimalizowanie błędów i zapewnianie, że wkład użytkownika jest weryfikowany i dokładnie przekazywany.

Solidność oznacza, że ​​zawartość internetowa powinna być kompatybilna z obecnymi i przyszłymi programami użytkownika, w tym z technologiami wspomagającymi, takimi jak czytniki ekranu i narzędzia do rozpoznawania mowy. Aby spełnić tę zasadę, programiści powinni przestrzegać ugruntowanych standardów i najlepszych praktyk, zapewniając odpowiednie znaczniki, strukturę i semantykę, a także testując na różnych urządzeniach, platformach i technologiach.

Platforma AppMaster no-code ułatwia wdrażanie wytycznych WCAG, oferując zestaw narzędzi dla programistów i funkcji mających na celu wspieranie dostępności. Jako ekspert w dziedzinie tworzenia oprogramowania, AppMaster w pełni rozumie znaczenie tworzenia dostępnych treści cyfrowych. Platforma pomaga firmom każdej wielkości w opracowywaniu skalowalnych rozwiązań programowych, obejmujących zaplecze serwerowe, stronę internetową, portal klienta i natywne aplikacje mobilne, a wszystko to bez pisania ani jednej linii kodu.

Intuicyjny interfejs i potężne narzędzia AppMaster upraszczają proces włączania standardów WCAG do tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych. Zapewniając przestrzeń roboczą zaprojektowaną z uwzględnieniem najlepszych praktyk w zakresie dostępności, firmy mogą tworzyć cyfrowe treści i aplikacje, które są nie tylko solidne, bezpieczne i skalowalne, ale także zapewniają szerszemu gronu użytkowników dostęp do nich i korzystanie z nich.

Dzięki zaangażowaniu AppMaster w wspieranie dostępności, przestrzeganie wytycznych WCAG staje się zadaniem łatwiejszym do wykonania. Jako platforma ekspercka do tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych, AppMaster umożliwia zespołom skuteczne budowanie i utrzymywanie zgodnych, włączających i dostępnych doświadczeń cyfrowych, ostatecznie torując drogę do bardziej przyjaznego dla użytkownika i egalitarnego świata online.