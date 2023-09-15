WCAG (Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri), web siteleri, uygulamalar ve multimedya gibi dijital içeriklerin, çeşitli yetenek ve engel düzeylerine sahip kişiler de dahil olmak üzere herkes tarafından erişilebilir ve kullanılabilir olmasını sağlamayı amaçlayan bir dizi uluslararası yönerge ve standardı ifade eder. Web erişilebilirliği konusunda önde gelen küresel otorite olan World Wide Web Konsorsiyumu (W3C) tarafından geliştirilen WCAG yönergeleri, görsel, işitsel, bilişsel, dil ve öğrenme bozuklukları da dahil olmak üzere çok çeşitli engelleri ele almaktadır.

WCAG'ın amacı web'in daha kapsayıcı ve kullanıcı dostu olmasını sağlamaktır. Dünya çapındaki nüfusun %51'inden fazlasının internet kullandığı göz önüne alındığında, işletmeler ve geliştiriciler, dijital erişilebilirliğin yalnızca ahlaki bir sorumluluk değil aynı zamanda birçok yargı bölgesinde yasal ve düzenleyici bir gereklilik olduğunu kabul etmelidir. Bu bağlamda, olası davalardan kaçınmak, Engelli Amerikalılar Yasasına uymak ve Avrupa Birliği'nin Web Erişilebilirlik Yönergesine uymak için WCAG uyumluluğu şarttır.

WCAG, POUR olarak bilinen dört ana prensip etrafında yapılandırılmıştır: Algılanabilir, Çalıştırılabilir, Anlaşılabilir ve Sağlam. Katmanlı bir yaklaşım izlenerek her prensip, erişilebilirlik gereksinimlerini karşılamaya yönelik spesifik öneriler, test edilebilir başarı kriterleri ve teknikler sağlayan çeşitli kılavuzlara bölünmüştür.

Algılanabilirlik , dijital içeriğin ve kullanıcı arayüzü bileşenlerinin, duyusal yeteneklerine bakılmaksızın kullanıcıların algılayabileceği ve işleyebileceği bir şekilde sunulması ihtiyacını ifade eder. Örnekler arasında resimler ve diğer metin dışı içerikler için metin alternatifleri sağlanması, ses ve video materyalleri için altyazılar ve transkriptler sunulması ve kolay okunabilirlik için metin ile arka plan arasında uygun kontrast oranının sağlanması yer alır.

Çalıştırılabilir , kullanıcıların motor becerileri veya giriş yöntemleri ne olursa olsun, bir web sitesinde veya uygulamada kolaylıkla gezinebilmesi ve bunlarla etkileşimde bulunabilmesi gerektiği anlamına gelir. Geliştiriciler klavyede doğru gezinmeyi sağlamalı, kullanıcıların tepki vermesi ve etkileşimde bulunması için yeterli zaman sağlamalı, ele geçirme tetikleyicilerini önlemeli ve gezinmeyi tüm sayfalarda öngörülebilir ve tutarlı hale getirmelidir.

Anlaşılabilirlik, kullanıcıların çeşitli bilişsel, dil ve öğrenme yeteneklerini dikkate alarak dijital içeriğin açık, öngörülebilir ve sindirimi kolay olmasını gerektirir. En iyi uygulamalar arasında basit ve özlü bir dil kullanılması, açık talimatlar sağlanması, hataların en aza indirilmesi ve kullanıcı girişinin doğrulanmasının ve doğru şekilde iletilmesinin sağlanması yer alır.

Sağlam, web içeriğinin, ekran okuyucular ve konuşma tanıma araçları gibi yardımcı teknolojiler de dahil olmak üzere mevcut ve gelecekteki kullanıcı aracılarıyla uyumlu olması gerektiğini belirtir. Bu prensip için, geliştiricilerin yerleşik standartlara ve en iyi uygulamalara uyması, uygun işaretleme, yapı ve anlambilimin yanı sıra farklı cihazlar, platformlar ve teknolojiler arasında test yapması gerekir.

AppMaster no-code platformu, erişilebilirliği desteklemeyi amaçlayan bir dizi geliştirici araç ve özellik sunarak WCAG yönergelerinin uygulanmasını kolaylaştırır. Yazılım geliştirmede uzman olan AppMaster, erişilebilir dijital içerik oluşturmanın öneminin tamamen farkındadır. Platform, her büyüklükteki işletmenin sunucu arka ucu, web sitesi, müşteri portalı ve yerel mobil uygulamalarla tamamlanan, tek bir kod satırı bile yazmadan ölçeklenebilir yazılım çözümleri geliştirmesine yardımcı olur.

AppMaster sezgisel arayüzü ve güçlü araçları, WCAG standartlarını web ve mobil uygulama geliştirmenize dahil etme sürecini kolaylaştırır. İşletmeler, erişilebilirlikle ilgili en iyi uygulamaları içerecek şekilde tasarlanmış bir çalışma alanı sağlayarak yalnızca sağlam, güvenli ve ölçeklenebilir değil, aynı zamanda daha geniş bir kullanıcı yelpazesinin bunlara erişmesini ve bunlardan yararlanmasını sağlayan dijital içerik ve uygulamalar oluşturabilir.

AppMaster erişilebilirliği teşvik etme taahhüdüyle WCAG yönergelerini benimsemek daha yönetilebilir bir görev haline gelir. Web, mobil ve arka uç uygulama geliştirme için uzman bir platform olan AppMaster, ekiplerin uyumlu, kapsayıcı ve erişilebilir dijital deneyimleri verimli bir şekilde oluşturmasına ve sürdürmesine olanak tanır ve sonuçta daha kullanıcı dostu ve eşitlikçi bir çevrimiçi dünyanın yolunu açar.