في سياق تطوير مواقع الويب، تعد البرامج الوسيطة طبقة من البرامج التي توفر وظائف أساسية متنوعة، مثل الاتصال وإدارة البيانات والاتصال ومعالجة منطق الأعمال، والتي تعمل كجسر بين واجهات المستخدم الأمامية وأنظمة الواجهة الخلفية أو قواعد البيانات. تعد البرامج الوسيطة مسؤولة عن تسهيل التفاعل السلس، وتمكين التدفق الفعال للمعلومات عبر المكونات المختلفة، وتحسين الأداء العام للتطبيق وسهولة الاستخدام. تعد البرامج الوسيطة أمرًا بالغ الأهمية في تطوير الويب الحديث، خاصة بالنسبة للتطبيقات والأنظمة المعقدة ومتعددة المستويات التي تتطلب إدارة قوية للطلبات والاستجابات، مما يضمن الاستقرار وقابلية التوسع والأمان.

توجد البرامج الوسيطة في مجموعة متنوعة من الأشكال وتلبي متطلبات محددة لتطوير الويب، مثل إدارة البيانات، والتخزين المؤقت، والمصادقة، والترخيص، ومعالجة الأخطاء، والتسجيل، وإدارة الجلسة، من بين أمور أخرى. يمكن تصنيف حلول البرمجيات الوسيطة إلى عدة أنواع، بما في ذلك خوادم تطبيقات الويب، والبرمجيات الوسيطة الموجهة للرسائل، والبرمجيات الوسيطة للتكامل، والبرمجيات الوسيطة للعمليات. توفر هذه الفئات وظائف مختلفة لتطبيقات الويب اعتمادًا على احتياجاتها وتعقيداتها المحددة.

من خلال تبسيط التعقيدات المرتبطة بتطوير الويب، تساعد البرامج الوسيطة المطورين على تطوير التطبيقات ونشرها بسرعة وضمان التشغيل السلس للأنظمة المترابطة. تعمل البرامج الوسيطة على تحسين دورة حياة التطبيق بشكل كبير، وتعزيز سرعة التطوير، وتقليل وقت التطوير، وضمان التكامل السلس بين مكونات البرامج المختلفة. تعد بنيات البرامج الوسيطة ضرورية في معالجة استخدام البرامج في البيئات الموزعة المعقدة، حيث تحتاج الأنظمة الفرعية المتعددة إلى التواصل والعمل معًا لتقديم تجربة مستخدم ذات معنى.

تعد خوادم تطبيقات الويب شكلاً واسع الانتشار من البرامج الوسيطة، حيث توفر خدمات مهمة متنوعة مثل التعامل مع الاتصالات وإدارة الذاكرة وتنفيذ التعليمات البرمجية. تعمل خوادم تطبيقات الويب على تبسيط عملية تشغيل تطبيقات الويب، مما يضمن الاتصال الآمن والفعال بين الواجهة الأمامية والخلفية. تتضمن خوادم تطبيقات الويب الشائعة Apache وNginx وMicrosoft IIS وTomcat.

تعد البرامج الوسيطة الموجهة للرسائل (MOM) شكلاً آخر من أشكال البرامج الوسيطة التي تتيح الاتصال غير المتزامن والمنفصل بين الأنظمة المستقلة، مما يؤدي إلى تحسين الموثوقية والمرونة وقابلية التوسع. يدعم MOM أنماط المراسلة المختلفة مثل النشر/الاشتراك والطلب/الاستجابة والبث. تتضمن حلول MOM الرئيسية وسطاء الرسائل وقوائم انتظار الرسائل وناقلات خدمة المؤسسات (ESB)، مثل RabbitMQ وApache Kafka وActiveMQ.

تلعب البرمجيات الوسيطة للتكامل، مثل حلول تكامل تطبيقات المؤسسات (EAI)، دورًا حيويًا في دمج الأنظمة غير المتجانسة، بما في ذلك التطبيقات القديمة وقواعد البيانات والخدمات الأخرى. تتيح حلول البرامج الوسيطة لـ EAI، مثل IBM WebSphere وMuleSoft وMicrosoft BizTalk، لمطوري الويب توصيل أنظمة مختلفة لتحقيق تبادل البيانات في الوقت الفعلي وإدارة عمليات الأعمال ودعم القرار دون الحاجة إلى تغييرات كبيرة في التعليمات البرمجية.

تعد البرامج الوسيطة للعمليات نوعًا آخر من البرامج الوسيطة التي تركز على إدارة المعاملات الموزعة، وتنسيق العمليات المعقدة، وضمان التدفق السلس للتحكم والحالة عبر الأنظمة لتحقيق نتائج الأعمال المرغوبة. تعد حلول إدارة عمليات الأعمال (BPM)، مثل Camunda وjBPM، أمثلة على البرامج الوسيطة للعمليات.

باعتبارها أداة قوية no-code ، تتيح AppMaster البناء السلس لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، مما يسمح للعملاء بإنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وREST API endpoints WSS بشكل مرئي. يمكن لتطبيقات AppMaster العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية، بينما يتم استخدام Go وVue3 وKotlin و Jetpack Compose أو SwiftUI for IOS لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول، على التوالي. من خلال نهج AppMaster القائم على الخادم، يمكن للعملاء تحديث واجهة مستخدم تطبيقات الهاتف المحمول والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market. يعمل هذا الأسلوب على زيادة الكفاءة بشكل كبير في تطوير التطبيقات، ويقلل التكاليف، ويزيل الديون التقنية عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات.

تلعب البرامج الوسيطة دورًا حاسمًا في تطوير مواقع الويب الحديثة من خلال تحسين الاتصال والاتصالات وإدارة البيانات وإدارة العمليات والأمان. تسمح البرامج الوسيطة للمطورين بتحسين دورة حياة التطبيق الشاملة والتركيز على تقديم تطبيقات ويب قوية وقابلة للتطوير وعالية الأداء. في الختام، تعد البرمجيات الوسيطة طبقة أساسية للعمل الفعال لتطبيقات الويب وتعمل كميسر يضمن التفاعل السلس بين مكونات الواجهة الأمامية والخلفية.