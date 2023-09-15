WCAG (Руководство по обеспечению доступности веб-контента) представляет собой набор международных руководящих принципов и стандартов, направленных на обеспечение доступности и возможности использования цифрового контента, такого как веб-сайты, приложения и мультимедиа, всеми, включая людей с различными уровнями способностей и ограниченными возможностями. Рекомендации WCAG, разработанные Консорциумом Всемирной паутины (W3C), ведущим мировым авторитетом в области доступности Интернета, касаются широкого спектра нарушений, включая зрительные, слуховые, когнитивные, языковые нарушения и нарушения обучаемости.

Цель WCAG — сделать Интернет более инклюзивным и удобным для пользователей. Поскольку более 51% населения мира пользуется Интернетом, предприятия и разработчики должны признать, что цифровая доступность — это не только моральная ответственность, но и правовое и нормативное требование во многих юрисдикциях. В этом контексте соблюдение WCAG имеет важное значение для предотвращения потенциальных судебных исков, соблюдения Закона об американцах с ограниченными возможностями и Директивы Европейского Союза о доступности веб-сайтов.

WCAG построен на основе четырех основных принципов, известных как POUR: воспринимаемый, работоспособный, понятный и надежный. В соответствии с многоуровневым подходом каждый принцип разбит на несколько руководств, которые содержат конкретные рекомендации, проверяемые критерии успеха и методы удовлетворения требований доступности.

Воспринимаемость означает необходимость представления цифрового контента и компонентов пользовательского интерфейса таким образом, чтобы пользователи могли воспринимать и обрабатывать их независимо от своих сенсорных способностей. Примеры включают предоставление текстовых альтернатив изображениям и другому нетекстовому контенту, субтитры и расшифровки аудио- и видеоматериалов, а также обеспечение надлежащего соотношения контраста между текстом и фоном для удобства чтения.

Работоспособность означает, что пользователи должны иметь возможность легко перемещаться и взаимодействовать с веб-сайтом или приложением, независимо от их двигательных навыков или метода ввода. Разработчики должны обеспечить правильную навигацию с помощью клавиатуры, предоставить пользователям достаточно времени для реагирования и взаимодействия, предотвратить возникновение приступов и сделать навигацию предсказуемой и единообразной на всех страницах.

«Понятность» требует, чтобы цифровой контент был ясным, предсказуемым и легко усваиваемым, с учетом различных когнитивных, языковых и обучающих способностей пользователей. Лучшие практики включают использование простого и краткого языка, предоставление четких инструкций, минимизацию ошибок и обеспечение проверки и точной передачи данных, введенных пользователем.

Надежность означает, что веб-контент должен быть совместим с текущими и будущими пользовательскими агентами, включая вспомогательные технологии, такие как программы чтения с экрана и инструменты распознавания речи. В соответствии с этим принципом разработчики должны придерживаться устоявшихся стандартов и лучших практик, обеспечивая правильную разметку, структуру и семантику, а также тестирование на различных устройствах, платформах и технологиях.

Платформа no-code AppMaster упрощает внедрение рекомендаций WCAG, предлагая набор инструментов и функций для разработчиков, направленных на поддержку специальных возможностей. Являясь экспертом в разработке программного обеспечения, AppMaster полностью понимает важность создания доступного цифрового контента. Платформа помогает предприятиям любого размера разрабатывать масштабируемые программные решения, включающие серверную часть, веб-сайт, клиентский портал и собственные мобильные приложения, и все это без написания единой строки кода.

Интуитивно понятный интерфейс и мощные инструменты AppMaster упрощают процесс внедрения стандартов WCAG в разработку веб-приложений и мобильных приложений. Предоставляя рабочее пространство, разработанное с учетом лучших практик обеспечения доступности, компании могут создавать цифровой контент и приложения, которые не только надежны, безопасны и масштабируемы, но также гарантируют, что более широкий круг пользователей сможет получить к ним доступ и получить от них пользу.

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