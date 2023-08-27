تعد إدارة تكوين الخدمات الصغيرة (MCM) أسلوبًا منظمًا لإدارة التكوين والتبعيات ونشر التطبيق الذي تم تطويره باستخدام النمط المعماري للخدمات الصغيرة. يتميز هذا التصميم المعماري بتحلل التطبيق المتجانس إلى خدمات أصغر وقابلة للنشر بشكل مستقل ويمكن تطويرها واختبارها وصيانتها بشكل منفصل. تعتبر MCM ضرورية لضمان التكامل السلس والنشر الفعال والتواصل المستقر بين هذه الخدمات المتباينة، مما يساهم في الأداء الوظيفي للتطبيق وأدائه بشكل عام.

في سياق الخدمات الصغيرة، تتعامل MCM مع تحديد وتتبع والتحكم في العناصر المختلفة المتعلقة بتكوين كل خدمة: إصدار الخدمة، وبيانات النشر، وإعدادات البيئة، وقنوات الاتصال، وعلاقات التبعية. لا بد أن تتطور عناصر التكوين هذه على مدار دورة حياة التطبيق وتحتاج إلى إدارتها بفعالية لتقليل مخاطر الأخطاء وتقليل وقت التوقف عن العمل وتعزيز الاتساق بين الخدمات. AppMaster ، وهو نظام أساسي قوي لبناء التطبيقات no-code ، أداة مثالية للتعامل مع مهام MCM لأنه يساعد المطورين على إنشاء وإدارة نماذج البيانات وعمليات الأعمال وواجهات REST API ونقاط نهاية WSS التي تعتبر ضرورية لهذا الغرض.

تشمل إدارة تكوين الخدمات المصغرة عدة جوانب، بما في ذلك:

1. تخزين بيانات التكوين: التأكد من تخزين بيانات تكوين الخدمة في موقع مركزي، مثل مستودع أو خدمة تكوين مخصصة. يتيح ذلك اكتشاف بيانات التكوين والتحكم في الوصول إليها وإصدارها بسهولة، مما يضمن حالة تكوين متسقة وموثوقة عبر الخدمات. يمكن أن يكون هذا التخزين المركزي على شكل نظام للتحكم في الإصدار (مثل Git) أو أداة متخصصة لإدارة التكوين.

2. إصدار بيانات التكوين: تعيين معرفات فريدة لإصدارات مختلفة من بيانات التكوين، مما يتيح التراجع بسهولة عند الحاجة، وتتبع التغييرات التي تم إجراؤها على التكوينات بمرور الوقت. وهذا أمر ضروري للحفاظ على استقرار النظام وتقليل تأثير الأخطاء المحتملة.

3. التحقق من صحة بيانات التكوين: التحقق من سلامة بيانات التكوين واتساقها وأمانها قبل تطبيقها على الخدمات، مما يضمن نشر تغييرات التكوين الصالحة والآمنة فقط في جميع أنحاء النظام. يمكن أن يتضمن ذلك أدوات وعمليات مؤتمتة، مثل التكامل المستمر وخطوط التوصيل المستمر (CI/CD)، والتحليل الثابت، والاختبار التلقائي.

4. توزيع بيانات التكوين: ضمان التوزيع الآمن وفي الوقت المناسب لتغييرات بيانات التكوين على جميع الخدمات المتأثرة، مما يقلل من مخاطر التكوينات القديمة أو غير المتسقة. وقد يتضمن ذلك آليات مثل الاقتراع أو دفع الإشعارات أو التحديثات المستندة إلى الأحداث.

5. تدقيق بيانات التكوين: تتبع جميع تغييرات بيانات التكوين والتأليف المعني، والمساعدة في استكشاف الأخطاء وإصلاحها وتوفير مسار تدقيق للمساعدة في ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية أو السياسات التنظيمية.

تتيح منصة AppMaster no-code للمطورين إمكانية إدارة تكوين الخدمات الصغيرة الخاصة بهم بسهولة، وذلك بفضل نمذجة البيانات المرئية وإدارة عمليات الأعمال وإنشاء REST API ودعم نقاط نهاية WSS. مع تطور المشاريع ونموها، يضمن AppMaster أن تظل تطبيقات الواجهة الخلفية (المضمنة باستخدام Go)، والويب (المضمنة باستخدام Vue3)، والجوال (المضمنة باستخدام Kotlin وJetpack Compose/ SwiftUI) متسقة مع التغييرات في تكوين الخدمة.

علاوة على ذلك، من خلال الإنشاء التلقائي لوثائق AppMaster (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة) والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، يمكن للمطورين تحديث تكوينات الخدمة بثقة مع العلم أن جميع المكونات التابعة تحافظ على اتساقها وتوافقها. إن عملية إنشاء التطبيقات السريعة والفعالة التي يقدمها AppMaster ، والتي تستغرق أقل من 30 ثانية، تعمل أيضًا على التخلص من الديون الفنية عن طريق إنشاء تطبيقات من الصفر كلما تغيرت المتطلبات، مما يؤدي إلى تعزيز بنية خدمات صغيرة أكثر كفاءة.

باختصار، تعد إدارة تكوين الخدمات الصغيرة جانبًا حيويًا لتطوير وصيانة تطبيقات قوية وقابلة للتطوير وفعالة تم إنشاؤها باستخدام بنية الخدمات الصغيرة. يمكن الاستفادة من منصة قوية no-code مثل AppMaster أن تسهل MCM إلى حد كبير، مما يوفر للمطورين بيئة تطوير متكاملة وشاملة تعزز تطوير التطبيقات بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة دون المساس بالجودة أو قابلية التوسع.