هيكل الخدمات الصغيرة هو إطار عمل لهندسة البرمجيات يعمل كأساس لبناء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير وفعالة قائمة على الخدمات الصغيرة. فهو يوفر مجموعة مشتركة من المكونات القابلة لإعادة الاستخدام وأفضل الممارسات والأنماط التي يمكن للمطورين تنفيذها لتبسيط تطوير ونشر وإدارة عقد الخدمات الصغيرة. يعزز إطار الهيكل الاتساق وقابلية الصيانة والكفاءة عبر جميع الخدمات الصغيرة مع ضمان سهولة فهم كل خدمة واختبارها وتطويرها بشكل مستقل.

لقد اكتسبت بنية الخدمات المصغرة اهتمامًا كبيرًا على مر السنين، نظرًا لقدرتها على تخفيف التعقيدات المرتبطة بالتطبيقات المتجانسة. تعد الأنظمة القائمة على الخدمات الصغيرة أكثر مرونة بطبيعتها، حيث يمكن تطوير كل مكون من مكونات التطبيق وتحديثه وتوسيع نطاقه بشكل مستقل. ومع ذلك، تأتي هذه المزايا أيضًا مع بعض التحديات، مثل زيادة متطلبات التنسيق، وعدم الاتساق، والتعقيد في تنسيق الخدمات المتعددة.

هذا هو المكان الذي يلعب فيه هيكل الخدمات المصغرة دورًا حاسمًا. فهو يقدم حلاً موحدًا وقابلاً لإعادة الاستخدام يساعد المطورين على إدارة التعقيدات والتحديات المرتبطة ببناء وصيانة التطبيقات القائمة على الخدمات الصغيرة بكفاءة. تتضمن بعض المكونات الأساسية لهيكل الخدمات المصغرة ما يلي:

اكتشاف الخدمة: يمكّن الخدمات من تسجيل نفسها واكتشاف الخدمات الأخرى حسب الضرورة لتسهيل الاتصال والتعاون.

يمكّن الخدمات من تسجيل نفسها واكتشاف الخدمات الأخرى حسب الضرورة لتسهيل الاتصال والتعاون. إدارة التكوين: توفر آلية مركزية لتخزين وإدارة بيانات التكوين، مما يضمن الاتساق وإمكانية التتبع والتحديثات السهلة.

توفر آلية مركزية لتخزين وإدارة بيانات التكوين، مما يضمن الاتساق وإمكانية التتبع والتحديثات السهلة. التسجيل والمراقبة: يضمن التسجيل الموحد والمراقبة وإمكانية المراقبة عبر جميع الخدمات الصغيرة، وهو أمر بالغ الأهمية لاكتشاف الحوادث وتصحيح الأخطاء وتحليل الأداء.

يضمن التسجيل الموحد والمراقبة وإمكانية المراقبة عبر جميع الخدمات الصغيرة، وهو أمر بالغ الأهمية لاكتشاف الحوادث وتصحيح الأخطاء وتحليل الأداء. المرونة: يعزز موثوقية النظام من خلال توفير إمكانات التسامح مع الأخطاء وكسر الدائرة وتجاوز الفشل التي تساعد في الحفاظ على توفر الخدمة أثناء الانقطاع الجزئي أو التحميل المتزايد.

يعزز موثوقية النظام من خلال توفير إمكانات التسامح مع الأخطاء وكسر الدائرة وتجاوز الفشل التي تساعد في الحفاظ على توفر الخدمة أثناء الانقطاع الجزئي أو التحميل المتزايد. الأمان: يوفر نهجًا متسقًا لتأمين الاتصال والمصادقة بين الخدمات الصغيرة، مما يضمن خصوصية البيانات وحمايتها من الوصول غير المصرح به.

هناك العديد من أطر عمل Microservices Chassis المتوفرة في السوق، مثل Spring Boot، وVert.x، وLagom، وكل منها يلبي لغات برمجة وأنظمة بيئية مختلفة. يمكن للمؤسسات اختيار إطار العمل الأكثر ملاءمة اعتمادًا على مجموعتها التكنولوجية ومتطلباتها وخبراتها المحددة.

في سياق النظام الأساسي AppMaster no-code ، يصبح هيكل الخدمات المصغرة أكثر أهمية. نظرًا لأن AppMaster يمكّن العملاء من إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة بسرعة وسهولة، فإن استخدام هيكل Microservices يضمن أن تكون التطبيقات التي تم إنشاؤها موثوقة وقابلة للتطوير وذات أداء عالي. تتضمن منصة AppMaster المتطورة أفضل الممارسات والأنماط في هندسة الخدمات الصغيرة، مما يوفر تطبيقات عالية الجودة جاهزة للنشر في المؤسسات وحالات الاستخدام عالية التحميل.

باستخدام AppMaster ، يمكن للمطورين الاستفادة من مزايا هيكل الخدمات الصغيرة دون تحمل تكاليف إعداد وتكوين واحد يدويًا. من خلال إنشاء كود المصدر تلقائيًا وتجميع التطبيقات وتشغيل الاختبارات ونشرها في حاويات Docker، تضمن AppMaster التزام تطبيقاتها بأفضل ممارسات الصناعة ويمكن توسيع نطاقها وإدارتها بسهولة.

على سبيل المثال، عندما يستخدم العميل AppMaster لإنشاء تطبيق خلفي باستخدام بنية خدمات صغيرة، فإن وثائق التباهي التي تم إنشاؤها تلقائيًا (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات تضمن التكامل والنشر والصيانة بسلاسة. علاوة على ذلك، فإن وقت التجديد الذي يبلغ 30 ثانية لمجموعة التطبيقات بأكملها يقلل من الديون الفنية، مما يمكّن العملاء من الحفاظ على تطبيق عالي الأداء ويعمل على النحو الأمثل، حتى مع تطور المتطلبات وتغيرها.

في الختام، يعد هيكل الخدمات الصغيرة جانبًا حيويًا لتطوير التطبيقات الحديثة، خاصة عند الاستفادة من بنيات الخدمات الصغيرة. يمكن لإطار عمل Microservices Chassis المناسب أن يعزز بشكل كبير قابلية التوسع والموثوقية وقابلية الصيانة للتطبيقات من خلال تبسيط تطويرها وإدارتها. باستخدام منصة مثل AppMaster ، يمكن للمطورين الاستفادة بسهولة من قوة هيكل الخدمات الصغيرة، مما يضمن الإنشاء الفعال لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة عالية الجودة التي تلبي احتياجات المؤسسات الأكثر تطلبًا وحالات الاستخدام عالية التحميل.