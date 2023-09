La communication par microservices fait référence à l'interaction et à l'échange de données entre divers microservices qui constituent un système logiciel distribué plus vaste. La décomposition d'une application en plusieurs microservices faiblement couplés et autonomes offre de nombreux avantages dans le développement de logiciels, tels qu'une évolutivité, une tolérance aux pannes, une maintenabilité améliorées et la possibilité d'utiliser diverses piles technologiques pour différents services. Cependant, une communication efficace entre ces composants isolés devient essentielle puisqu’ils doivent coopérer de manière transparente pour fournir une application harmonieuse et performante.

Il existe plusieurs techniques et protocoles disponibles pour mettre en œuvre la communication par microservices, et il est essentiel de sélectionner une méthode appropriée en fonction des exigences spécifiques d'un projet pour un fonctionnement optimal. Deux approches principales pour la communication par microservices sont :

1. Communication synchrone : dans cette approche, le microservice expéditeur attend la réponse du microservice récepteur avant de procéder à son opération suivante. Il est généralement utilisé lorsque l'expéditeur demande un retour immédiat ou une confirmation de la part du service destinataire. Les protocoles couramment utilisés pour la communication synchrone incluent HTTP/REST, GraphQL et gRPC.

Prenons l'exemple d'un système de traitement des paiements. Lorsqu'un utilisateur initie une transaction, le service de paiement doit s'assurer que le compte de l'utilisateur dispose d'un solde suffisant, et cette vérification nécessite une communication synchrone avec le service de compte. Ce n'est qu'après réception de la confirmation du service de compte que le service de paiement peut procéder à la transaction.

2. Communication asynchrone : contrairement à la communication synchrone, le microservice de l'expéditeur poursuit ses opérations sans attendre la réponse du destinataire. Cette approche convient aux scénarios dans lesquels une réponse immédiate n'est pas nécessaire ou dans lesquels l'expéditeur et le destinataire doivent fonctionner indépendamment pour éviter les goulots d'étranglement des performances. Les moyens populaires de mise en œuvre de communications asynchrones incluent les files d'attente de messages et les architectures basées sur les événements, utilisant des protocoles tels que AMQP, MQTT ou Apache Kafka.

Un exemple pratique de communication asynchrone peut être observé dans un système de commerce électronique, où le traitement des commandes et la mise à jour des stocks peuvent se produire indépendamment sans s'influencer mutuellement. Lorsqu'une commande est passée, le microservice de traitement des commandes peut placer un message dans la file d'attente, permettant au microservice d'inventaire de le gérer séparément sans entraîner de retards dans l'expérience utilisateur ou dans le flux de travail de traitement des commandes.

