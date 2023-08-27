أطر عمل الخدمات المصغرة

تشير أطر عمل الخدمات الصغيرة إلى الأنماط والأدوات المعمارية للبرامج التي تدعم وتسهل تطوير وصيانة ونشر التطبيقات القائمة على الخدمات الصغيرة. في سياق الخدمات الصغيرة، يتم تصميم التطبيق كمجموعة من الخدمات المترابطة بشكل غير محكم والقابلة للنشر بشكل مستقل، وغالبًا ما يتم تطويرها وصيانتها بواسطة فرق مختلفة. تتفاعل هذه الخدمات مع بعضها البعض، غالبًا عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، لتكوين نظام برمجي متماسك وكامل الوظائف. تساعد أطر عمل الخدمات الصغيرة في معالجة التحديات المشتركة التي تنشأ أثناء بناء مثل هذه الأنظمة، بما في ذلك اكتشاف الخدمة، والاتصالات، والأمان، وقابلية التوسع، والمزيد، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة وسرعة وقوة عملية تطوير البرامج لديك بشكل كبير.

لقد كان اعتماد الخدمات الصغيرة في ارتفاع مطرد، حيث تم استطلاع 80٪ من مؤسسات تطوير البرمجيات في تقرير O'Reilly لعام 2020، مما يشير إلى أنها بدأت في اعتماد الخدمات الصغيرة أو أنها تستخدمها بالفعل في الإنتاج.

تتضمن المبادئ الأساسية للخدمات الصغيرة التصميم القائم على المجال، والحوكمة اللامركزية، والأتمتة، والخدمات الصغيرة. يجب أن يدعم إطار عمل الخدمات الصغيرة هذه المبادئ، ويوفر سهولة التطوير، ويسمح للمطورين بالتركيز على تنفيذ منطق الأعمال الخاص بخدماتهم. هناك العديد من أطر عمل الخدمات الصغيرة الشائعة المتاحة، بما في ذلك Spring Boot (Java)، وExpress (Javascript)، وFlask (Python)، وغيرها الكثير، والتي تقدم ميزات مختلفة وتلبي مختلف الاحتياجات التنظيمية والتفضيلات التكنولوجية.

إحدى المزايا الرئيسية لاستخدام أطر عمل الخدمات الصغيرة هي قدرتها على تقليل التعليمات البرمجية والتكوين النموذجي. من خلال توفير عمليات التكامل والأدوات والمكتبات المعدة مسبقًا للاهتمامات المشتركة مثل الاتصال والأمان والتسجيل والمقاييس، تتيح أطر العمل هذه للمطورين توفير الوقت والتركيز على الوظائف الأساسية لخدماتهم. يؤدي هذا غالبًا إلى دورات تطوير أسرع، وهو أحد الاعتبارات الرئيسية للشركات التي تحتاج إلى طرق سريعة للاستجابة للمتطلبات المتغيرة باستمرار واحتياجات العملاء.

هناك اعتبار آخر مهم عند استخدام أطر عمل الخدمات الصغيرة وهو سهولة النشر. يمكن نشر الخدمات الصغيرة وتوسيع نطاقها وتحديثها بشكل مستقل، مما يسمح للفرق الفردية بأن تكون أكثر استقلالية وتعزز جودة التعليمات البرمجية الخاصة بها بمرور الوقت. تشتمل بعض أطر العمل على أدوات وأدوات مساعدة تسهل إنشاء مسارات التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD) وأتمتة عملية النشر، مما قد يؤدي إلى زيادة إنتاجية الفريق بشكل كبير.

أحد الجوانب الأساسية لأي إطار عمل للخدمات الصغيرة هو الآليات التي يوفرها للتعامل مع الاتصال بين الخدمات. تدعم معظم أطر العمل بروتوكولات HTTP(S)، لكن الكثير منها يقدم أيضًا دعمًا للبروتوكولات البديلة مثل gRPC، والتي يمكنها توفير أداء أفضل وتمكين أنماط اتصال أكثر تقدمًا، مثل التدفق ثنائي الاتجاه. يظل الاتصال عنصرًا حاسمًا في بنيات الخدمات الصغيرة، مما يتطلب إدارة فعالة لموازنة التحميل، وإعادة المحاولة، والمهلات، والتي تعالجها الأطر عادةً من خلال تقنيات مثل بوابات واجهة برمجة التطبيقات (API)، وشبكات الخدمة، ومكونات البرامج الوسيطة الأخرى.

يعد الأمان جانبًا رئيسيًا آخر يجب مراعاته عند اختيار إطار عمل الخدمات الصغيرة. يجب أن تؤخذ عوامل مثل المصادقة والترخيص والتشفير في الاعتبار أثناء تصميم وبناء الخدمات الصغيرة. عادةً ما يوفر إطار العمل القوي ميزات أمان مضمنة أو يسمح بالتكامل السهل مع البنية التحتية الأمنية الحالية، مثل موفري الهوية والتسجيل الموحد وحلول إدارة الشهادات.

يمكن أن تكون قابلية التوسع فائدة رئيسية أخرى للأنظمة القائمة على الخدمات الصغيرة، ويجب أن يكون إطار العمل قادرًا على تسهيل ذلك بكفاءة. من خلال توفير ميزات مثل القياس الأفقي، والقياس التلقائي، والتدهور السلس، تلعب أطر عمل الخدمات الصغيرة دورًا حاسمًا في ضمان أداء تطبيقك على النحو الأمثل، حتى في ظل أحمال حركة المرور أو المعالجة الكبيرة.

تعمل AppMaster ، وهي منصة قوية no-code لتطوير التطبيقات، على الاستفادة من إمكانات الخدمات الصغيرة في إنشاء حلول برمجية موثوقة وقابلة للتطوير عبر مجالات مختلفة. باستخدام النظام الأساسي، يمكن للشركات إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال endpoints واجهة برمجة التطبيقات (API) بشكل مرئي، وإنشاء واجهة مستخدم تفاعلية بالكامل باستخدام drag-and-drop ، وإنشاء تطبيقات حقيقية يمكن استضافتها محليًا أو في السحابة - كل ذلك بدون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يساعد AppMaster في إنشاء التطبيقات بسرعة وفعالية من حيث التكلفة ودون أي ديون فنية، مما يجعله الخيار الأمثل لتسريع عملية التطوير وتقليل الوقت اللازم للتسويق.

بشكل عام، يمكن أن يكون لاختيار إطار عمل الخدمات الصغيرة المناسب تأثيرًا كبيرًا على نجاح مسعى تطوير البرامج لديك. من خلال النظر في العوامل المختلفة، مثل سهولة التطوير والنشر وقابلية التوسع والأمان والاتصالات ومواءمتها مع متطلباتك التنظيمية وأهداف العمل وتفضيلات التكنولوجيا، يمكنك التنقل بنجاح في مشهد الخدمات الصغيرة وتسخير قوتها في تقديم خدمات عالية الجودة. - حلول برمجية عالية الجودة ومرنة وقابلة للصيانة.