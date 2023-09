Comunicazione sui microservizi

Microservizi La comunicazione si riferisce all'interazione e allo scambio di dati tra vari microservizi che costituiscono un sistema software distribuito più ampio. Suddividere un'applicazione in più microservizi liberamente accoppiati e autonomi offre numerosi vantaggi nello sviluppo del software, come una migliore scalabilità, tolleranza agli errori, manutenibilità e la capacità di impiegare vari stack tecnologici per servizi diversi. Tuttavia, una comunicazione efficace tra questi componenti isolati diventa essenziale poiché devono cooperare perfettamente per fornire un’applicazione armoniosa e ad alte prestazioni.

Sono disponibili diverse tecniche e protocolli per implementare la comunicazione dei microservizi ed è essenziale selezionare un metodo appropriato in base ai requisiti specifici di un progetto per un funzionamento ottimale. Due approcci principali per la comunicazione dei microservizi sono:

1. Comunicazione sincrona: in questo approccio, il microservizio mittente attende la risposta dal microservizio destinatario prima di procedere con l'operazione successiva. Viene in genere utilizzato quando il mittente richiede un feedback o una conferma immediata dal servizio ricevente. I protocolli comunemente utilizzati per la comunicazione sincrona includono HTTP/REST, GraphQL e gRPC.

Consideriamo come esempio un sistema di elaborazione dei pagamenti. Quando un utente avvia una transazione, il servizio di pagamento deve garantire che il conto dell'utente abbia un saldo sufficiente e questo controllo richiede una comunicazione sincrona con il servizio del conto. Solo dopo aver ricevuto conferma dal servizio conto il servizio di pagamento potrà procedere con la transazione.

2. Comunicazione asincrona: contrariamente alla comunicazione sincrona, il microservizio mittente continua con le sue operazioni senza attendere la risposta del destinatario. Questo approccio è adatto per scenari in cui non è necessaria una risposta immediata o in cui il mittente e il destinatario devono operare in modo indipendente per evitare colli di bottiglia nelle prestazioni. I mezzi più diffusi per implementare la comunicazione asincrona includono code di messaggi e architetture guidate da eventi, utilizzando protocolli come AMQP, MQTT o Apache Kafka.

Un esempio pratico di comunicazione asincrona può essere visto in un sistema di e-commerce, dove l’elaborazione degli ordini e gli aggiornamenti dell’inventario possono avvenire in modo indipendente senza influenzarsi a vicenda. Quando viene effettuato un ordine, il microservizio di elaborazione degli ordini può inserire un messaggio in coda, consentendo al microservizio di inventario di gestirlo separatamente senza causare ritardi nell'esperienza dell'utente o nel flusso di lavoro di elaborazione degli ordini.

