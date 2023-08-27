ملحمة الخدمات المصغرة

في سياق بنية الخدمات الصغيرة، يشير مصطلح "Microservices Saga" إلى نمط المعاملات الموزع الذي يتيح الحفاظ على اتساق البيانات عبر خدمات متعددة وغير مترابطة داخل النظام. الهدف الرئيسي لنمط Saga هو معالجة التحديات الناشئة عن إدارة المعاملات في نظام قائم على الخدمات الصغيرة، حيث تكون الخدمات الصغيرة الفردية مسؤولة عن بياناتها الخاصة ولديها قواعد بيانات خاصة بها. ينشأ مصطلح "Saga" من مجال أنظمة إدارة قواعد البيانات، حيث تم تقديمه لأول مرة بواسطة هيكتور جارسيا مولينا وكينيث سالم في عام 1987 للإشارة إلى سلسلة من العمليات التي يتم تنفيذها ضمن معاملة طويلة الأمد.

لقد زادت شعبية هندسة الخدمات المصغرة بفضل قدرتها على زيادة المرونة وقابلية التوسع والمرونة في تطوير البرمجيات. ومع ذلك، كما هو الحال مع أي نهج لهندسة البرمجيات، هناك مقايضات. أحد التحديات الملحوظة في بنية الخدمات الصغيرة هو الحفاظ على اتساق البيانات عبر الخدمات، لا سيما عندما تمتد عملية تجارية واحدة عبر خدمات صغيرة متعددة. ومما يزيد من حدة هذه المشكلة حقيقة أن كل خدمة صغيرة تمتلك عادةً مخزن البيانات الخاص بها، مما يؤدي إلى حدود معاملات منفصلة لكل خدمة.

ولمواجهة هذا التحدي، يقترح نمط Microservices Saga حلاً يجمع بين سلسلة من المعاملات المحلية، حيث تمتلك كل معاملة خدمة صغيرة واحدة. ويتم تنسيق هذه المعاملات من خلال الرسائل أو الأحداث بطريقة غير متزامنة، لتحل محل المعاملات الموزعة التقليدية التي تعتمد على بروتوكولات الالتزام ذات المرحلتين. في نمط Saga، يتبع كل معاملة محلية حدث يؤدي إلى تشغيل المعاملة المحلية التالية في التسلسل أو تشغيل المعاملة التعويضية في حالة الفشل. المعاملات التعويضية هي في الأساس عمليات "تراجع" تهدف إلى عكس التغييرات التي تم إجراؤها بواسطة المعاملات المحلية السابقة، من أجل الحفاظ على اتساق البيانات عبر الخدمات عند حدوث مشكلة.

يمكن تنفيذ Microservices Saga باستخدام نمطين رئيسيين: تصميم الرقصات والتنسيق. في تصميم الرقصات، تكون كل خدمة صغيرة مسؤولة عن فهم الأحداث التي تحتاج إلى التفاعل معها والإجراءات التي يتعين عليها تنفيذها ردًا على ذلك. عند اكتمال معاملة محلية، ترسل الخدمة الصغيرة حدثًا، وتستمع الخدمات الصغيرة الأخرى إلى هذا الحدث وتتصرف وفقًا لذلك. والميزة الرئيسية لهذا النهج هو أنه يعزز السيطرة اللامركزية ولا يتطلب سوى القليل من التنسيق المركزي أو لا يتطلب أي تنسيق على الإطلاق.

في نمط التنسيق، يكون مكون مركزي يسمى المُنسق مسؤولاً عن تنسيق تنفيذ المعاملات المحلية في ملحمة الخدمات الصغيرة. يتلقى المنسق الأحداث من الخدمات الفردية ويرسل الأوامر إلى الخدمات لتنفيذ معاملاتها المحلية. يسمح هذا النهج المركزي بمعالجة الاستثناءات بكفاءة ويزيد من الرؤية لعملية الملحمة الشاملة. ومع ذلك، قد يؤدي ذلك إلى اختناقات محتملة وقد يتطلب بذل جهود إضافية للبنية التحتية والصيانة.

في AppMaster ، النظام الأساسي القوي no-code ، أصبح تنفيذ أنماط Microservices Saga أسهل من خلال مصمم عمليات الأعمال المرئية (BP)، والذي يتيح إنشاء تطبيقات خلفية وتطبيقات الهاتف المحمول والويب باستخدام عناصر تفاعلية بالكامل. تقوم المنصة بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر والاختبارات والبرامج النصية للترحيل والمزيد لكل مشروع، مما يتناسب بسلاسة مع بنية الخدمات الصغيرة، مما يضمن اتساق البيانات والتنفيذ الفعال للمعاملات الموزعة. علاوة على ذلك، فإن منهج AppMaster يزيل الديون التقنية من خلال إعادة إنشاء التطبيقات مع كل تعديل، مما يسمح حتى للمطورين المواطنين الفرديين بإنشاء حلول برمجية شاملة بكفاءة وفعالية.

على سبيل المثال، فكر في منصة التجارة الإلكترونية التي تتميز بخدمات منفصلة للمخزون والدفع والشحن. عند تقديم طلب، يتم بدء Microservices Saga، والتي تتضمن حجز المخزون من خدمة المخزون، وتحصيل الرسوم من العميل عبر خدمة الدفع، وإنشاء شحنة من خلال خدمة الشحن. في حالة فشل أي من هذه الخطوات، يتم تنفيذ معاملات التعويض للتراجع عن أي عمليات ناجحة سابقًا، مما يضمن اتساق البيانات عبر النظام. من خلال تنفيذ نمط Microservices Saga، يمكن لمنصة التجارة الإلكترونية هذه توفير إدارة موثوقة للمعاملات ضمن بنية الخدمات الصغيرة الخاصة بها، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز المرونة والعمليات المبسطة.

في الختام، تعد Microservices Saga نمطًا من المعاملات الموزعة التي تعالج تحديات الحفاظ على اتساق البيانات في الأنظمة القائمة على الخدمات الصغيرة. فهو يتيح تنسيق سلسلة من المعاملات المحلية عبر خدمات متعددة من خلال المراسلة أو الأحداث غير المتزامنة، واستبدال المعاملات الموزعة التقليدية وضمان بنية برمجية أكثر مرونة وقابلية للتطوير ومرونة. يتيح تنفيذ أنماط Microservices Saga مع منصة AppMaster no-code إمكانية تطوير التطبيقات بشكل أسرع وفعال من حيث التكلفة دون عبء الديون التقنية، مما يمكّن المطورين من إنشاء حلول برمجية شاملة تلتزم بممارسات هندسة البرمجيات الحديثة.