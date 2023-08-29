تراكم التعليمات البرمجية المنخفضة

يشير تراكم Low-code إلى القائمة المتراكمة من المهام والميزات والتحسينات المطلوبة من قبل مختلف أصحاب المصلحة لمشروع برمجي تم إنشاؤه باستخدام نظام أساسي low-code ، مثل AppMaster. نظرًا لأن الشركات تتبنى بشكل متزايد منصات تطوير low-code لتلبية الطلب على التطوير السريع للتطبيقات والرقمنة وأتمتة العمليات، فقد أصبحت الأعمال المتراكمة low-code عنصرًا أساسيًا في إدارة دورة حياة التطبيقات low-code.

تتضمن الأعمال المتراكمة Low-code المهام المتعلقة بجميع مكونات التطبيق، مثل نماذج البيانات ومنطق الأعمال وعناصر واجهة المستخدم (UI) وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) وواجهات الويب أو الهاتف المحمول. يمكّن هذا النهج الشامل الفرق من تحديد الأولويات بكفاءة وتتبع التقدم المحرز في جميع جوانب عملية تطوير التطبيق ضمن عرض موحد واحد. تساعد الأعمال المتراكمة Low-code أيضًا في ضمان الشفافية بين فريق التطوير وأصحاب المصلحة والعملاء.

تشير الأبحاث التي أجرتها شركتا Gartner وForrester إلى أن السوق العالمية لمنصات التطوير ذات low-code ستنمو بشكل كبير، حيث ستصل إيراداتها إلى مليارات الدولارات. ونتيجة لذلك، أصبحت إدارة الأعمال المتراكمة ذات low-code أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للمؤسسات التي تتبنى هذه الأنظمة الأساسية. يمكن أن تؤدي الإدارة الناجحة للتراكمات ذات low-code إلى زيادة رضا العملاء، وتحسين الموارد، وتعاون أفضل بين الفريق، وزيادة نجاح المشروع بشكل عام.

أحد أهم مكونات إدارة الأعمال المتراكمة ذات التعليمات low-code هو تحديد الأولويات. يضمن تحديد الأولويات الفعالة للأعمال المتراكمة تطوير المهام ذات القيمة الأعلى أولاً، مما يؤدي إلى زيادة عائد الاستثمار (ROI) للمؤسسات. إحدى الطرق الفعالة لتحديد أولويات المهام هي استخدام طريقة تحديد الأولويات MoSCoW، والتي تتضمن تصنيف المهام إلى "ضروريات"، و"يجب أن تمتلك"، و"يمكن أن تمتلكها"، و"لا تملكها". من خلال التركيز على المهام التي لها التأثير الأكبر على المشروع، يمكن للفرق التي تستخدم AppMaster تحقيق أهداف مشروعها بشكل أكثر فعالية وسرعة مع الاستمرار في التركيز على تلبية توقعات المستخدمين.

هناك ممارسة أساسية أخرى لإدارة الأعمال المتراكمة low-code وهي الاستمالة المنتظمة للتراكمات، والتي تتضمن مراجعة العناصر المتراكمة وتحسينها باستمرار. تضمن هذه العملية أن تحافظ المهام على أهميتها، وأن تكون لديها معايير قبول واضحة، وأن تكون محدثة فيما يتعلق بتقديراتها للجهد والنطاق والأولوية. تساعد جلسات الاستمالة المتراكمة المنتظمة في الحفاظ على الوضوح والتركيز المطلوب لتطوير التطبيقات وتقديمها بشكل فعال.

في سياق AppMaster ، وهي أداة قوية no-code تستخدم لإنشاء الواجهات الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، تلعب الأعمال المتراكمة ذات low-code دورًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأساسي للنظام الأساسي: زيادة سرعة التطوير وتقليل تكلفة التطوير لتطبيقات الويب والجوال والخادم. باستخدام AppMaster ، يمكن للمطور المواطن إنشاء مكونات تطبيقات متطورة مثل نماذج البيانات والعمليات التجارية endpoints REST API وواجهات المستخدم المصممة بشكل مرئي من خلال الاستفادة من إمكانات النظام الأساسي، وبالتالي تقليل الحاجة إلى الترميز اليدوي والموارد الإضافية.

يسمح أسلوب AppMaster الفريد لإنشاء التطبيقات من الصفر للمؤسسات بالتخلص من الديون التقنية، وتوفير دورات تطوير أسرع وزيادة كفاءة الموارد. مع كل تغيير يتم إجراؤه على مخططات التطبيق، يقوم AppMaster بإنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات في أقل من 30 ثانية، مما يضمن أن يظل تراكم التعليمات low-code قابلاً للتنفيذ ومحدثًا بأحدث متطلبات وتغييرات أصحاب المصلحة.

تتيح أيضًا العمليات المتراكمة Low-code المُدارة داخل AppMaster إمكانية التعاون السلس بين الأدوار المختلفة المشاركة في تطوير التطبيقات، مثل مالكي المنتجات وأصحاب المصلحة في الأعمال والمصممين والمطورين والمختبرين. يضمن هذا النهج التعاوني لإدارة الأعمال المتراكمة أن يكون لدى جميع أصحاب المصلحة فهم واضح للأهداف والأولويات العامة للمشروع، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات نجاح المشروع وزيادة رضا العملاء.

مع استمرار نمو السوق العالمية لتطوير low-code والطلب على الرقمنة، لا يمكن المبالغة في أهمية إدارة الأعمال المتراكمة ذات low-code بكفاءة. من خلال الاستفادة من الأنظمة الأساسية مثل AppMaster ، يمكن للمؤسسات تحديد أولويات مهام التطوير الخاصة بها وتتبعها وتنفيذها بشكل فعال مع تقليل تكاليف الموارد وزيادة سرعة تطوير التطبيقات.