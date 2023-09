Le backlog Low-code fait référence à la liste accumulée de tâches, de fonctionnalités et d'améliorations demandées par diverses parties prenantes pour un projet logiciel construit à l'aide d'une plate-forme low-code, telle AppMaster. Alors que les entreprises adoptent de plus en plus de plateformes de développement low-code pour répondre à la demande de développement rapide d’applications, de numérisation et d’automatisation des processus, les backlogs low-code sont devenus un élément essentiel dans la gestion du cycle de vie des applications low-code.

Les backlogs Low-code incluent des tâches liées à tous les composants d'une application, tels que les modèles de données, la logique métier, les éléments de l'interface utilisateur (UI), les interfaces de programmation d'applications (API) et les interfaces Web ou mobiles. Cette approche holistique permet aux équipes de hiérarchiser et de suivre efficacement la progression de tous les aspects du processus de développement d'applications sous une seule vue unifiée. Les backlogs Low-code contribuent également à garantir la transparence entre l’équipe de développement, les parties prenantes et les clients.

Une étude menée par Gartner et Forrester estime que le marché mondial des plateformes de développement low-code va connaître une croissance significative, atteignant des milliards de dollars de revenus. En conséquence, la gestion des backlogs low-code devient plus cruciale que jamais pour les organisations qui adoptent ces plateformes. La gestion réussie des backlogs low-code peut entraîner une plus grande satisfaction des clients, une optimisation des ressources, une meilleure collaboration d'équipe et une réussite globale accrue du projet.

L’un des éléments les plus critiques de la gestion d’un backlog low-code est la priorisation. Une hiérarchisation efficace du backlog garantit que les tâches à plus forte valeur ajoutée sont développées en premier, ce qui entraîne un retour sur investissement (ROI) accru pour les organisations. Un moyen efficace de hiérarchiser les tâches consiste à utiliser la méthode de priorisation MoSCoW, qui consiste à catégoriser les tâches en « indispensables », « devrait-avoir », « pourrait-avoir » et « ne sera pas nécessaire ». En mettant l'accent sur les tâches qui ont le plus d'impact sur le projet, les équipes utilisant AppMaster peuvent atteindre leurs objectifs de projet plus efficacement et plus rapidement tout en se concentrant sur la satisfaction des attentes des utilisateurs.

Une autre pratique essentielle pour gérer les backlogs low-code est le traitement régulier du backlog, qui implique d’examiner et d’affiner continuellement les éléments du backlog. Ce processus garantit que les tâches conservent leur pertinence, ont des critères d'acceptation clairement articulés et sont à jour en ce qui concerne leurs estimations d'effort, de portée et de priorité. Des séances régulières de préparation du backlog aident à maintenir la clarté et la concentration nécessaires au développement et à la livraison efficaces d’applications.

Dans le contexte d' AppMaster, un puissant outil no-code utilisé pour créer des backends, des applications Web et mobiles, les backlogs low-code jouent un rôle crucial dans la réalisation de l'objectif principal de la plateforme : augmenter la vitesse de développement et réduire les coûts de développement. d'applications Web, mobiles et serveur. En utilisant AppMaster, un développeur citoyen peut créer des composants d'application sophistiqués tels que des modèles de données, des processus métier, endpoints d'API REST et des interfaces utilisateur conçues visuellement en exploitant les capacités de la plateforme, réduisant ainsi le besoin de codage manuel et de ressources supplémentaires.

L'approche unique d' AppMaster pour générer des applications à partir de zéro permet aux organisations d'éliminer leur dette technique, en offrant des cycles de développement plus rapides et une efficacité accrue des ressources. À chaque modification apportée aux plans de l'application, AppMaster génère un nouvel ensemble d'applications en moins de 30 secondes, garantissant ainsi que le backlog low-code reste exploitable et à jour avec les dernières exigences et modifications des parties prenantes.

Les backlogs Low-code gérés dans AppMaster permettent également une collaboration transparente entre les différents rôles impliqués dans le développement d'applications, tels que les propriétaires de produits, les parties prenantes commerciales, les concepteurs, les développeurs et les testeurs. Cette approche collaborative de la gestion du backlog garantit que toutes les parties prenantes ont une compréhension claire des objectifs et priorités globaux du projet, ce qui se traduit par des taux de réussite du projet plus élevés et des clients plus satisfaits.

Alors que le marché mondial du développement low-code et la demande de numérisation continuent de croître, l’importance d’une gestion efficace des retards low-code ne peut être surestimée. En tirant parti de plateformes comme AppMaster, les organisations peuvent hiérarchiser, suivre et exécuter efficacement leurs tâches de développement tout en réduisant les coûts des ressources et en augmentant la vitesse de développement des applications.