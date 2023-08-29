Отставание в низком коде

Отставание по Low-code — это накопленный список задач, функций и улучшений, запрошенных различными заинтересованными сторонами для программного проекта, созданного с использованием платформы low-code, такой как AppMaster. Поскольку предприятия все чаще используют платформы разработки low-code для удовлетворения спроса на быструю разработку приложений, оцифровку и автоматизацию процессов, резервные копии low-code стали важным элементом в управлении жизненным циклом приложений с low-code.

Невыполненные задания Low-code включают задачи, связанные со всеми компонентами приложения, такими как модели данных, бизнес-логика, элементы пользовательского интерфейса (UI), интерфейсы прикладного программирования (API), а также веб- или мобильные интерфейсы. Такой целостный подход позволяет командам эффективно расставлять приоритеты и отслеживать ход всех аспектов процесса разработки приложений в едином унифицированном представлении. Невыполненные работы Low-code также помогают обеспечить прозрачность между командой разработчиков, заинтересованными сторонами и клиентами.

Исследования, проведенные Gartner и Forrester, показывают, что мировой рынок платформ разработки low-code будет значительно расти, достигая миллиардов долларов дохода. В результате управление невыполненными заданиями low-code становится более важным, чем когда-либо, для организаций, внедряющих эти платформы. Успешное управление невыполненными заданиями с low-code может привести к повышению удовлетворенности клиентов, оптимизации ресурсов, улучшению совместной работы в команде и повышению общего успеха проекта.

Одним из наиболее важных компонентов управления бэклогом low-code является расстановка приоритетов. Эффективная приоритезация невыполненных задач гарантирует, что наиболее важные задачи будут разрабатываться в первую очередь, что приведет к увеличению окупаемости инвестиций (ROI) для организаций. Эффективный способ расставить приоритеты задач — использовать метод определения приоритетов MoSCoW, который включает в себя категоризацию задач на «Необходимые», «Необходимые», «Можные» и «Нежелательные». Выделяя задачи, которые оказывают наибольшее влияние на проект, команды, использующие AppMaster, могут более эффективно и быстро достигать целей своего проекта, при этом уделяя особое внимание удовлетворению ожиданий пользователей.

Еще одна важная практика управления невыполненной работой low-code — это регулярная очистка невыполненной работы, которая включает в себя постоянный анализ и уточнение элементов невыполненной работы. Этот процесс гарантирует, что задачи сохраняют свою актуальность, имеют четко сформулированные критерии приемлемости и являются актуальными с точки зрения оценок усилий, объема и приоритета. Регулярные сеансы очистки отставания помогают поддерживать ясность и сосредоточенность, необходимые для эффективной разработки и доставки приложений.

В контексте AppMaster, мощного инструмента no-code, используемого для создания бэкэндов, веб- и мобильных приложений, бэклоги low-code играют решающую роль в достижении основной цели платформы: увеличить скорость разработки и снизить стоимость разработки. веб-, мобильных и серверных приложений. Используя AppMaster, гражданский разработчик может создавать сложные компоненты приложений, такие как модели данных, бизнес-процессы, endpoints REST API и визуально разработанные пользовательские интерфейсы, используя возможности платформы, тем самым уменьшая потребность в ручном кодировании и дополнительных ресурсах.

Уникальный подход AppMaster к созданию приложений с нуля позволяет организациям устранить техническую задолженность, обеспечивая более быстрые циклы разработки и повышая эффективность использования ресурсов. При каждом изменении, вносимом в чертежи приложения, AppMaster генерирует новый набор приложений менее чем за 30 секунд, гарантируя, что резервная копия low-code остается работоспособной и соответствует последним требованиям и изменениям заинтересованных сторон.

Невыполненные работы Low-code управляемые в AppMaster, также обеспечивают беспрепятственное сотрудничество между различными ролями, участвующими в разработке приложений, такими как владельцы продуктов, заинтересованные стороны бизнеса, дизайнеры, разработчики и тестировщики. Такой совместный подход к управлению отставанием гарантирует, что все заинтересованные стороны имеют четкое понимание общих целей и приоритетов проекта, что приводит к более высоким показателям успеха проекта и большему количеству удовлетворенных клиентов.

Поскольку глобальный рынок разработки low-code и спрос на оцифровку продолжают расти, важность эффективного управления отставанием в low-code невозможно переоценить. Используя такие платформы, как AppMaster, организации могут эффективно расставлять приоритеты, отслеживать и выполнять свои задачи по разработке, одновременно сокращая затраты на ресурсы и увеличивая скорость разработки приложений.