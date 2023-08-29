ندوات عبر الإنترنت ذات تعليمات برمجية منخفضة

تشير الندوات عبر الإنترنت Low-code إلى سلسلة من الجلسات المعلوماتية والتعليمية عبر الإنترنت المصممة لمساعدة الأفراد والمؤسسات على فهم إمكانات منصات التطوير ذات low-code والاستفادة منها، مثل منصة AppMaster no-code. تهدف هذه الندوات عبر الإنترنت إلى سد الفجوة المعرفية في سوق تطوير low-code سريع التطور وتقديم رؤى حول كيفية استخدام حلول low-code لتسريع تطوير التطبيقات، وخفض التكاليف، وتحسين الكفاءة العامة.

في سياق تطوير low-code ، تغطي الندوات عبر الإنترنت low-code عادةً موضوعات مثل فوائد وقيود الأنظمة الأساسية ذات low-code ، وعملية إنشاء التطبيقات باستخدام أدوات low-code ، والتصميم المعماري للحلول ذات low-code ، وأفضل الممارسات للتنفيذ والتكامل مع التقنيات والخدمات الأخرى، من بين أمور أخرى. قد توفر هذه الندوات عبر الإنترنت أيضًا دراسات حالة أو أمثلة عملية، وتعرض تطبيقات العالم الحقيقي للتكنولوجيا low-code وتوفر رؤى قيمة مدعومة بالبيانات والإحصاءات.

غالبًا ما تستهدف الندوات Low-code مختلف أصحاب المصلحة داخل النظام البيئي لتطوير البرمجيات، بما في ذلك متخصصي تكنولوجيا المعلومات ومحللي الأعمال ومطوري المواطنين وصناع القرار في المؤسسات. من خلال تلبية مستويات مختلفة من الخبرة، تعزز الندوات عبر الإنترنت low-code فكرة أن تطوير low-code يمكن أن يضفي طابعًا ديمقراطيًا على تطوير البرمجيات، مما يمكّن المستخدمين غير التقنيين من إنشاء التطبيقات مع تمكين متخصصي تكنولوجيا المعلومات أيضًا من تطوير تطبيقات أكثر تعقيدًا ومخصصة مع زيادة السرعة.

على سبيل المثال، قد تركز ندوة عبر الإنترنت low-code تستضيفها AppMaster على منصتها القوية no-code والمصممة لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة. قد توفر الندوة عبر الويب عرضًا تفصيليًا لإمكانيات AppMaster ، مثل إنشاء نماذج البيانات بشكل مرئي، وتصميم العمليات التجارية باستخدام مصمم BP، وتطوير REST API endpoints WSS، ونشر التطبيقات على السحابة أو محليًا. بالإضافة إلى ذلك، قد تقدم الندوة عبر الويب أمثلة واقعية حول كيفية قيام نهج AppMaster القائم على الخادم بتسهيل التحديثات السلسة لتطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات أو أسواق Play.

علاوة على ذلك، قد تسلط الندوات low-code أيضًا الضوء على تأثير المنصات low-code على صناعة تطوير البرمجيات، مع التركيز بشكل خاص على النتائج المدعومة بالأبحاث. على سبيل المثال، تقدر دراسة حديثة أجرتها شركة Forrester Research أن سوق low-code سينمو إلى أكثر من 21.2 مليار دولار بحلول عام 2022، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 40%. علاوة على ذلك، تتوقع جارتنر أن يمثل تطوير التطبيقات low-code أكثر من 65% من نشاط تطوير التطبيقات بحلول عام 2024.

وبعيدًا عن كفاءات التطوير، غالبًا ما تناقش الندوات عبر الإنترنت low-code الآثار الاقتصادية المترتبة على اعتماد low-code. من خلال تقديم رؤى حول عوامل مثل تقليل موارد تكنولوجيا المعلومات، وتسريع وقت الوصول إلى السوق، وزيادة التركيز على الابتكار، توضح هذه الندوات عبر الإنترنت كيف يمكن للمؤسسات الاستفادة من الأنظمة الأساسية low-code والفوائد التي تجلبها من حيث توفير التكاليف والمزايا التنافسية .

نظرًا للتحول الكبير في النموذج الذي يحدثه تطوير low-code في صناعة البرمجيات، تعالج الندوات عبر الإنترنت low-code أيضًا التحديات المرتبطة باعتماد هذه الأنظمة الأساسية، مثل الأسئلة المحيطة بالأمان وقابلية التوسع والقدرة على الاستمرار للتطبيقات واسعة النطاق. من خلال توفير إرشادات شاملة حول مثل هذه المشكلات، تساعد الندوات عبر الإنترنت low-code المؤسسات على اتخاذ قرارات مستنيرة حول دمج تطوير low-code في استراتيجية تكنولوجيا المعلومات الشاملة الخاصة بها.

في الختام، تعد الندوات عبر الإنترنت low-code مصدرًا لا يقدر بثمن لفهم عالم تطوير low-code والتنقل فيه باستمرار. فهي لا توفر فقط ثروة من المعلومات حول قدرات وإمكانات الأنظمة الأساسية مثل AppMaster ولكنها تعالج أيضًا المخاوف والتحديات العملية المحيطة باعتماد low-code. من خلال تسهيل فهم أفضل للتكنولوجيا low-code وتأثيرها على المشهد الأكبر لتطوير البرمجيات، تعمل الندوات عبر الإنترنت low-code على تمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات مستنيرة والاستفادة من المزايا العديدة التي توفرها المنصات low-code.