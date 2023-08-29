مستودع التعليمات البرمجية المنخفضة

يشير مستودع low-code ، في سياق تطوير التطبيقات low-code ، إلى نظام تخزين مركزي والتحكم في الإصدار حيث يتم تخزين المكونات والقوالب والأصول القابلة لإعادة الاستخدام ذات low-code وإدارتها ومشاركتها بشكل فعال وآمن داخل المؤسسة أو فريق التطوير. وهو بمثابة جزء لا يتجزأ من منصة low-code ، مثل منصة AppMaster no-code ، والتي تهدف إلى تسريع وتبسيط عملية تطوير البرمجيات، مع تقليل التكاليف، وتحسين الكفاءة، وتعزيز التعاون، وتخفيف الديون التقنية.

تلعب هذه المستودعات دورًا حاسمًا في تمكين المطورين والمطورين المواطنين من خلال تزويدهم بالعناصر الأساسية اللازمة لإنشاء وتخصيص تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية في فترة زمنية أقصر مقارنة بطرق البرمجة التقليدية. تتمثل الميزة الرئيسية للمستودع low-code في أنه يتيح تطويرًا أسرع وأكثر سلاسة للتطبيقات من خلال توفير الوصول الفوري إلى المكونات الجاهزة للاستخدام التي يمكن تهيئتها أو دمجها بسهولة في بنية أو منطق أكثر تعقيدًا، دون الحاجة إلى كتابة معلومات شاملة شفرة.

تتراوح هذه المكونات low-code عادةً من عناصر واجهة المستخدم البسيطة، مثل الأزرار والنماذج، إلى عناصر أكثر تقدمًا مثل نماذج البيانات وعمليات الأعمال وواجهات برمجة تطبيقات RESTful ومآخذ الويب. يتكون المستودع low-code من مكونات مصممة بعناية ومحسّنة ومتوافقة مع نظام أساسي أو إطار عمل محدد low-code. في حالة منصة AppMaster ، تم تصميم هذه المكونات للعمل بسلاسة مع التطبيقات التي تم إنشاؤها والتي تستخدم لغة برمجة Go للواجهات الخلفية، وإطار عمل Vue3 لتطبيقات الويب، والأطر التي يحركها الخادم استنادًا إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android، و SwiftUI لنظام iOS.

يمكن أن تكون المستودعات Low-code مملوكة أو مفتوحة المصدر. تتم صيانة المستودعات الخاصة وإدارتها بواسطة مؤسسة أو موفر النظام الأساسي low-code ، الذي يتحكم في الوصول إلى الموارد الموجودة داخل المستودع. على سبيل المثال، لن يتمكن الوصول إلى المكونات الموجودة في مستودع AppMaster إلا للمستخدمين المشتركين في خدمات النظام الأساسي لـ AppMaster. من ناحية أخرى، فإن المستودعات مفتوحة المصدر متاحة للعامة، ويمكن لأي شخص استخدام مكوناتها وتعديلها وإعادة توزيعها بحرية، مما يجعلها موردًا قيمًا لمجتمع التطوير low-code بشكل عام.

بالإضافة إلى تسريع تطوير التطبيقات، تعمل المستودعات ذات low-code أيضًا على تسهيل التعاون بين أعضاء الفريق والأقسام، حيث يمكنهم مشاركة والحفاظ على مستودع محدث للمكونات التي تم تصميمها وفقًا لأفضل الممارسات واتباع البنية القياسية. ويضمن ذلك أن التطبيقات التي تم تطويرها باستخدام هذه المكونات محسنة وقابلة للصيانة وقابلة للتطوير، مما يقلل بشكل فعال من الديون الفنية التي قد تنشأ بسبب التعليمات البرمجية المتكررة أو المكونات القديمة.

جانب آخر مهم للمستودعات low-code هو مساهمتها في تبسيط التحكم في الإصدار، حيث أنها تسمح بتتبع التغييرات والاحتفاظ بسجل تاريخي لتحديثات المكونات. فهو يضمن بقاء الإصدارات السابقة من المكونات في متناول الجميع، مما يوفر مناخًا مستقرًا للتجريب والتحسينات المتكررة. يعد هذا الجانب حيويًا في بيئات التطوير السريعة، حيث يمكن أن تحدث تغييرات وتعديلات متكررة على المكونات، مما يستلزم وجود آلية موثوقة للتحكم في الإصدار لتجنب فقدان البيانات أو الصراعات أو عدم الاتساق.

علاوة على ذلك، تعد المستودعات low-code مفيدة في زيادة إنتاجية المطورين والابتكار من خلال توفير ثروة من مصادر الإلهام والتعلم. من خلال تصفح المستودع، يمكن للمطورين اكتشاف المكونات الجديدة وحالات الاستخدام المقابلة لها، وفهم كيفية تفاعل المكونات المختلفة، والبقاء على اطلاع بأحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات المستخدمة في تطوير low-code. يساعد هذا التعرض وتبادل المعرفة على تعزيز ثقافة التعلم المستمر داخل المنظمة، مما يؤدي في النهاية إلى إنشاء تطبيقات أكثر جودة وكفاءة وابتكارًا.

في الختام، يعد المستودع low-code مكونًا أساسيًا لمنصة تطوير low-code ، وهو مصمم لتخزين وإدارة ومشاركة المكونات والأصول ذات low-code القابلة لإعادة الاستخدام والتي تعمل على تسريع وتبسيط عملية تطوير البرمجيات بشكل كبير. ومن خلال الاستفادة من الفوائد التي تقدمها هذه المستودعات، يمكن للمؤسسات تعزيز التعاون والكفاءة والابتكار، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز إنتاجيتها الإجمالية وقدرتها التنافسية في المشهد الرقمي سريع التطور اليوم.