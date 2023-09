Backlog de baixo código

O backlog Low-code refere-se à lista acumulada de tarefas, recursos e melhorias solicitadas por diversas partes interessadas para um projeto de software construído usando uma plataforma low-code, como AppMaster. À medida que as empresas adotam cada vez mais plataformas de desenvolvimento low-code para atender à demanda por desenvolvimento rápido de aplicativos, digitalização e automação de processos, os backlogs low-code tornaram-se um elemento essencial no gerenciamento do ciclo de vida de aplicativos low-code.

Os backlogs Low-code incluem tarefas relacionadas a todos os componentes de um aplicativo, como modelos de dados, lógica de negócios, elementos de interface do usuário (UI), interfaces de programação de aplicativos (APIs) e interfaces web ou móveis. Essa abordagem holística permite que as equipes priorizem e acompanhem com eficiência o progresso de todos os aspectos do processo de desenvolvimento de aplicativos sob uma única visão unificada. Os backlogs Low-code também ajudam a garantir a transparência entre a equipe de desenvolvimento, as partes interessadas e os clientes.

Uma pesquisa conduzida pela Gartner e Forrester estima que o mercado global de plataformas de desenvolvimento low-code crescerá significativamente, atingindo bilhões de dólares em receitas. Como resultado, o gerenciamento de pendências low-code está se tornando mais crucial do que nunca para as organizações que adotam essas plataformas. O gerenciamento bem-sucedido de pendências low-code pode resultar em maior satisfação do cliente, otimização de recursos, melhor colaboração da equipe e maior sucesso geral do projeto.

Um dos componentes mais críticos do gerenciamento de um backlog low-code é a priorização. A priorização eficiente do backlog garante que as tarefas de maior valor sejam desenvolvidas primeiro, resultando em um maior retorno sobre o investimento (ROI) para as organizações. Uma maneira eficaz de priorizar tarefas é usar o método de priorização MoSCoW, que envolve categorizar as tarefas em "Obrigatórios", "Deveria ter", "Poderia ter" e "Não quero". Ao enfatizar as tarefas que têm maior impacto no projeto, as equipes que usam AppMaster podem atingir os objetivos do projeto de maneira mais eficaz e rápida, ao mesmo tempo em que se concentram em atender às expectativas dos usuários.

Outra prática essencial para gerenciar backlogs low-code é a preparação regular do backlog, que envolve revisar e refinar continuamente os itens do backlog. Este processo garante que as tarefas mantenham a sua relevância, tenham critérios de aceitação claramente articulados e estejam atualizadas no que diz respeito às suas estimativas de esforço, escopo e prioridade. Sessões regulares de preparação do backlog ajudam a manter a clareza e o foco necessários para o desenvolvimento e entrega eficazes de aplicativos.

No contexto do AppMaster, uma poderosa ferramenta no-code usada para criar back-ends, aplicativos web e móveis, os backlogs low-code desempenham um papel crucial no cumprimento do objetivo principal da plataforma: aumentar a velocidade de desenvolvimento e reduzir o custo de desenvolvimento de aplicativos web, móveis e de servidor. Ao usar AppMaster, um desenvolvedor cidadão pode criar componentes de aplicativos sofisticados, como modelos de dados, processos de negócios, endpoints de API REST e UIs projetadas visualmente, aproveitando os recursos da plataforma, reduzindo assim a necessidade de codificação manual e recursos adicionais.

A abordagem exclusiva do AppMaster para gerar aplicativos do zero permite que as organizações eliminem dívidas técnicas, proporcionando ciclos de desenvolvimento mais rápidos e maior eficiência de recursos. A cada alteração feita nos projetos do aplicativo, AppMaster gera um novo conjunto de aplicativos em menos de 30 segundos, garantindo que o backlog low-code permaneça acionável e atualizado com os requisitos e mudanças mais recentes das partes interessadas.

Os backlogs Low-code gerenciados no AppMaster também permitem a colaboração perfeita entre as diversas funções envolvidas no desenvolvimento de aplicativos, como proprietários de produtos, partes interessadas de negócios, designers, desenvolvedores e testadores. Esta abordagem colaborativa à gestão do backlog garante que todas as partes interessadas tenham uma compreensão clara dos objectivos e prioridades globais do projecto, resultando em taxas de sucesso de projecto mais elevadas e clientes mais satisfeitos.

À medida que o mercado global para o desenvolvimento low-code e a procura de digitalização continuam a crescer, a importância de gerir eficientemente os atrasos low-code não pode ser exagerada. Ao aproveitar plataformas como AppMaster, as organizações podem priorizar, rastrear e executar com eficácia suas tarefas de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que reduzem custos de recursos e aumentam a velocidade de desenvolvimento de aplicativos.