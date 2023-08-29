Az kodlu birikim

Low-code biriktirme listesi, AppMaster gibi low-code bir platform kullanılarak oluşturulan bir yazılım projesi için çeşitli paydaşlar tarafından talep edilen görevlerin, özelliklerin ve iyileştirmelerin birikmiş listesini ifade eder. İşletmeler, hızlı uygulama geliştirme, dijitalleştirme ve süreç otomasyonu talebini karşılamak için giderek daha low-code geliştirme platformlarını benimsedikçe low-code birikimler, low-code uygulamaların yaşam döngüsünü yönetmede önemli bir unsur haline geldi.

Low-code biriktirme listeleri, veri modelleri, iş mantığı, kullanıcı arayüzü (UI) öğeleri, uygulama programlama arayüzleri (API'ler) ve web veya mobil arayüzler gibi bir uygulamanın tüm bileşenleriyle ilgili görevleri içerir. Bu bütünsel yaklaşım, ekiplerin uygulama geliştirme sürecinin tüm yönlerini tek bir birleşik görünüm altında verimli bir şekilde önceliklendirmesine ve ilerlemesini izlemesine olanak tanır. Low-code birikimler aynı zamanda geliştirme ekibi, paydaşlar ve müşteriler arasında şeffaflığın sağlanmasına da yardımcı olur.

Gartner ve Forrester tarafından yürütülen araştırma low-code geliştirme platformlarına yönelik küresel pazarın önemli ölçüde büyüyerek milyarlarca dolar gelire ulaşacağını tahmin ediyor. Sonuç olarak, low-code birikimleri yönetmek, bu platformları benimseyen kuruluşlar için her zamankinden daha önemli hale geliyor. low-code birikmiş işlerin başarılı bir şekilde yönetilmesi, daha yüksek müşteri memnuniyeti, kaynak optimizasyonu, daha iyi ekip işbirliği ve genel proje başarısının artmasıyla sonuçlanabilir.

low-code bir biriktirme listesini yönetmenin en kritik bileşenlerinden biri önceliklendirmedir. Etkin birikmiş iş önceliklendirmesi, en yüksek değere sahip görevlerin ilk olarak geliştirilmesini sağlar ve bu da kuruluşlar için daha fazla yatırım getirisi (ROI) sağlar. Görevleri önceliklendirmenin etkili bir yolu, görevlerin "Olması Gerekenler", "Olması Gerekenler", "Olabilecekler" ve "Olmayacaklar" şeklinde kategorize edilmesini içeren MoSCoW önceliklendirme yöntemini kullanmaktır. AppMaster kullanan ekipler, proje üzerinde en fazla etkiye sahip olan görevleri vurgulayarak, kullanıcıların beklentilerini karşılamaya odaklanırken proje hedeflerine daha etkili ve hızlı bir şekilde ulaşabilirler.

low-code birikmiş işlerin yönetilmesine yönelik bir diğer önemli uygulama, birikmiş öğelerin sürekli olarak gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini içeren düzenli birikmiş iş listesi bakımıdır. Bu süreç, görevlerin ilgililiğini korumasını, açıkça ifade edilmiş kabul kriterlerine sahip olmasını ve çaba, kapsam ve öncelik tahminleri açısından güncel olmasını sağlar. Düzenli biriktirme listesi düzenleme oturumları, etkili uygulama geliştirme ve sunma için gereken netliğin ve odaklanmanın korunmasına yardımcı olur.

Arka uçlar, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için kullanılan güçlü bir no-code araç olan AppMaster bağlamında, low-code birikimler, platformun birincil hedefine ulaşmada çok önemli bir rol oynar: geliştirme hızını artırmak ve geliştirme maliyetini azaltmak Web, mobil ve sunucu uygulamaları. Bir vatandaş geliştirici, AppMaster kullanarak platformun yeteneklerinden yararlanarak veri modelleri, iş süreçleri, REST API endpoints ve görsel olarak tasarlanmış kullanıcı arayüzleri gibi karmaşık uygulama bileşenleri oluşturabilir, böylece manuel kodlama ve ek kaynaklara olan ihtiyacı azaltabilir.

AppMaster sıfırdan uygulama üretmeye yönelik benzersiz yaklaşımı, kuruluşların teknik borçları ortadan kaldırmasına, daha hızlı geliştirme döngüleri ve artan kaynak verimliliği sağlamasına olanak tanır. Uygulamanın planlarında yapılan her değişiklikte AppMaster, 30 saniyeden kısa bir sürede yeni bir uygulama seti oluşturarak, low-code biriktirme listesinin eyleme geçirilebilir ve en son paydaş gereksinimleri ve değişiklikleriyle güncel kalmasını sağlar.

AppMaster yönetilen Low-code biriktirme kayıtları aynı zamanda ürün sahipleri, iş paydaşları, tasarımcılar, geliştiriciler ve test uzmanları gibi uygulama geliştirmede yer alan çeşitli roller arasında kusursuz işbirliğine olanak sağlar. Birikmiş iş yönetimine yönelik bu işbirlikçi yaklaşım, tüm paydaşların projenin genel hedeflerini ve önceliklerini net bir şekilde anlamasını sağlar ve bu da daha yüksek proje başarı oranları ve daha memnun müşteriler sağlar.

low-code geliştirme için küresel pazar ve dijitalleştirme talebi büyümeye devam ederken, low-code birikmiş işlerin verimli bir şekilde yönetilmesinin önemi göz ardı edilemez. Kuruluşlar, AppMaster gibi platformlardan yararlanarak kaynak maliyetlerini azaltırken ve uygulama geliştirme hızını artırırken geliştirme görevlerini etkili bir şekilde önceliklendirebilir, izleyebilir ve yürütebilir.