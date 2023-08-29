إمكانات التعليمات البرمجية المنخفضة

تشير إمكانات Low-code إلى قدرة منصة تطوير البرامج على إنشاء التطبيقات ونشرها وصيانتها باستخدام الحد الأدنى من التعليمات البرمجية المكتوبة بخط اليد. توفر هذه القدرات نهجًا فعالاً لتطوير البرمجيات، حيث إنها تمكن كلاً من المطورين الخبراء وأصحاب المصلحة غير التقنيين من إنشاء تطبيقات مخصصة دون الحاجة بالضرورة إلى امتلاك معرفة برمجية عميقة. تستخدم الأنظمة الأساسية Low-code ، مثل AppMaster ، أدوات التصميم المرئي والقوالب المعدة مسبقًا والمكونات القابلة لإعادة الاستخدام، مما يتيح التطور السريع وقابلية التوسع مع تقليل الوقت والتكلفة والتعقيد لعمليات تطوير البرامج التقليدية.

يمكن أن يعزى ظهور القدرات ذات low-code وتزايد شعبيتها إلى الطلب المتزايد على حلول برمجية سريعة وقابلة للتكيف وفعالة عبر الصناعات المتنوعة. وفقًا لأبحاث حديثة أجرتها مؤسسة Gartner، من المتوقع أن ينمو سوق تطوير low-code بنسبة 23% في عام 2021، مع اعتماد الشركات بشكل متزايد على ممارسات low-code لمواكبة التطورات التكنولوجية دائمة التطور وتوقعات العملاء المتغيرة. بالإضافة إلى ذلك، أدى التحول الرقمي الذي أحدثته جائحة كوفيد-19 إلى تسريع الحاجة إلى قدرات low-code ، حيث تعتمد المؤسسات بشكل كبير على الحلول الرقمية للحفاظ على العمليات والتكيف مع الوضع الطبيعي الجديد.

من الأمور الأساسية في نموذج low-code هو مفهوم النمذجة المرئية، الذي يسمح للمطورين بإنشاء نماذج بيانات وواجهات مستخدم (UI) ومنطق أعمال باستخدام وظيفة drag-and-drop والتمثيلات الرسومية التفاعلية. يؤدي هذا إلى تجريد تعقيدات كتابة التعليمات البرمجية بخط اليد، وتبسيط تطوير التطبيقات، وتسهيل التكرار السريع. علاوة على ذلك، توفر الأنظمة الأساسية low-code مثل AppMaster بيئة تطوير متكاملة (IDE) تشتمل على عدد لا يحصى من الأدوات، بما في ذلك إنشاء مخطط قاعدة البيانات وإنشاء REST API وتكوين endpoint WebSocket Secure (WSS) وغيرها.

عنصر آخر لا يتجزأ من قدرات low-code هو توفير القوالب والمكونات المعدة مسبقًا، والمصممة لتكون مرنة وقابلة للتخصيص. يتيح ذلك للمطورين إمكانية دمج الوظائف والميزات الأساسية بسهولة، مثل المصادقة والتحقق من صحة البيانات والإشعارات، مما يوفر عليهم جهد إنشاء هذه الميزات من الصفر. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الأنظمة الأساسية low-code التعاون بين الفرق المتنوعة، مما يتيح التفاعل السلس والتعليقات طوال عملية التطوير. على سبيل المثال، تتكون منصة AppMaster من مصمم عمليات الأعمال (BP) الذي يسهل التواصل الفعال بين أعضاء الفريق، مما يعزز بيئة تطوير أكثر إنتاجية.

تشمل إمكانات Low-code أيضًا إنشاء التعليمات البرمجية المصدر والملفات التنفيذية وتنسيقات الإخراج الأخرى، اعتمادًا على طبقات الاشتراك المحددة. تقوم منصة AppMaster بإنشاء تطبيقات خلفية باستخدام لغة برمجة Go، وتطبيقات ويب باستخدام إطار عمل Vue3، وتطبيقات الهاتف المحمول من خلال أساليب تعتمد على الخادم مبنية على Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS. يسهل هذا النهج الشامل الانتقال السلس من التمثيلات المرئية إلى التطبيقات التي تعمل بكامل طاقتها، مما يلبي حالات الاستخدام المختلفة عبر الصناعات.

علاوة على ذلك، تمتد إمكانات low-code إلى التطوير والنشر التكراري، مما يوفر سرعة ومرونة في تعديل التطبيقات بناءً على المتطلبات المتغيرة. تعمل منصات مثل AppMaster على التخلص من الديون الفنية عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر مع كل تغيير في المخطط. يسمح هذا النهج بالتكامل والتسليم المستمر (CI/CD)، مما يضمن تحديث منتجات البرامج وتحسينها دون تكبد وقت كبير أو تكاليف موارد.

هناك جانب مهم آخر لإمكانيات low-code وهو قدرتها على التكامل مع أنظمة وخدمات وواجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية. تدعم الأنظمة الأساسية Low-code عمومًا مجموعة واسعة من عمليات التكامل، مما يسمح للمؤسسات بالحفاظ على الاستثمارات التكنولوجية الحالية وتطوير حلول شاملة ومترابطة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها الخاصة. علاوة على ذلك، يعد الأمان والامتثال من الاعتبارات الرئيسية في تطوير low-code ، مع التزام المنصات بالبروتوكولات القياسية الصناعية وأفضل الممارسات لضمان حماية البيانات والأصول الحساسة.

في الختام، تشمل قدرات low-code عددًا كبيرًا من الميزات والأدوات المصممة لتبسيط عملية تطوير البرمجيات وإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الحلول الرقمية. توفر الأنظمة الأساسية مثل AppMaster وسيلة قوية وفعالة من حيث التكلفة وفعالة لتطوير التطبيقات وصيانتها عبر تقنيات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية. من خلال الاستفادة من أدوات النمذجة والتعاون والتكامل المرئية، تعمل الأنظمة الأساسية low-code على تمكين الشركات من جميع الأحجام من إنشاء تطبيقات مخصصة وقابلة للتطوير وقابلة للتكيف، مما يضمن المرونة التنظيمية وتعزيز الابتكار في مشهد رقمي سريع التغير.