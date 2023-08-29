Low-code待办事项是指各个利益相关者对使用low-code平台（例如AppMaster构建的软件项目请求的任务、功能和改进的累积列表。随着企业越来越多地采用low-code开发平台来满足快速应用程序开发、数字化和流程自动化的需求， low-code待办事项已成为管理low-code应用程序生命周期的重要元素。

Low-code待办事项包括与应用程序所有组件相关的任务，例如数据模型、业务逻辑、用户界面 (UI) 元素、应用程序编程接口 (API) 以及 Web 或移动界面。这种整体方法使团队能够在一个统一的视图下有效地确定应用程序开发过程各个方面的优先级并跟踪其进度。 Low-code积压还有助于确保开发团队、利益相关者和客户之间的透明度。

Gartner 和 Forrester 进行的研究估计，全球low-code开发平台市场将大幅增长，收入达到数十亿美元。因此，对于采用这些平台的组织来说，管理low-code积压变得比以往更加重要。 low-code积压的成功管理可以提高客户满意度、资源优化、更好的团队协作并提高整体项目成功率。

管理low-code积压的最关键组成部分之一是优先级。高效的待办事项优先级划分可确保首先开发价值最高的任务，从而提高组织的投资回报 (ROI)。确定任务优先级的有效方法是使用 MoSCoW 优先级划分方法，该方法将任务分为“必须有”、“应该有”、“可以有”和“不会有”。通过强调对项目影响最大的任务，使用AppMaster团队可以更有效、更快速地实现项目目标，同时仍然专注于满足用户的期望。

管理low-code待办事项的另一个重要做法是定期进行待办事项整理，其中涉及不断审查和完善待办事项项目。此过程确保任务保持其相关性，具有明确阐明的验收标准，并且对工作量、范围和优先级的估计是最新的。定期的待办事项梳理会议有助于保持有效应用程序开发和交付所需的清晰度和重点。

AppMaster是一个用于创建后端、Web 和移动应用程序的强大no-code工具，在实现该平台的主要目标（提高开发速度并降低开发成本）方面， low-code积压发挥着至关重要的作用。 Web、移动和服务器应用程序。通过使用AppMaster ，普通开发人员可以利用平台的功能创建复杂的应用程序组件，例如数据模型、业务流程、REST API endpoints和可视化设计的 UI，从而减少对手动编码和额外资源的需求。

AppMaster从头开始​​生成应用程序的独特方法使组织能够消除技术债务，提供更快的开发周期并提高资源效率。随着应用程序蓝图的每次更改， AppMaster都会在 30 秒内生成一组新的应用程序，确保low-code积压保持可操作性，并与最新的利益相关者要求和更改保持同步。

AppMaster中管理的Low-code积压还可以实现应用程序开发中涉及的各个角色之间的无缝协作，例如产品所有者、业务利益相关者、设计人员、开发人员和测试人员。这种积压管理的协作方法可确保所有利益相关者清楚地了解项目的总体目标和优先事项，从而提高项目成功率和提高客户满意度。

随着全球low-code开发市场和数字化需求的不断增长，有效管理low-code积压的重要性怎么强调也不为过。通过利用AppMaster等平台，组织可以有效地确定优先级、跟踪和执行其开发任务，同时降低资源成本并提高应用程序开发速度。