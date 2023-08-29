معايير عائد الاستثمار ذات التعليمات البرمجية المنخفضة

تشير معايير عائد الاستثمار Low-code ، أو معايير عائد الاستثمار لمنصات التطوير low-code ، إلى مؤشرات الأداء الرئيسية المستخدمة لتقييم الكفاءة وفعالية التكلفة والإنتاجية المستمدة من استخدام منصات تطوير low-code مثل AppMaster. تساعد هذه المعايير المؤسسات على تقييم القيمة المكتسبة في عملية التطوير، مثل تحسين سرعة الحركة وقابلية التوسع وقابلية التشغيل البيني لحلول البرامج الخاصة بها. من خلال تحليل معايير عائد الاستثمار low-code ، يمكن للشركات اتخاذ قرارات مستنيرة حول ما إذا كان سيتم اعتماد نهج low-code ويمكنها مقارنة الأنظمة الأساسية low-code بشكل استراتيجي لاختيار النظام الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم الخاصة.

وفقًا لدراسة أجرتها شركة Forrester Research، شهدت المؤسسات التي اعتمدت نهج التعليمات low-code انخفاضًا يصل إلى 80% في وقت التطوير، وانخفاضًا بنسبة 79% في أوقات تحديث التطبيق، وانخفاضًا بنسبة 50% في عدد عيوب التطبيق. يمكن أن تولد هذه التحسينات تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على إجمالي عائد الاستثمار الذي تم تحقيقه من خلال عملية تطوير low-code. لفهم معايير عائد الاستثمار low-code بشكل أفضل، من الضروري فحص العديد من الأبعاد الرئيسية، بما في ذلك الوقت والتكلفة والجودة والموارد.

الوقت: يعد توفير الوقت أحد أبرز المزايا التي توفرها المنصات low-code. يؤدي اعتماد تطوير low-code إلى تسريع تسليم التطبيقات من خلال تمكين النماذج الأولية والاختبار والنشر السريع. مع الأنظمة الأساسية low-code مثل AppMaster ، يتم تقليل الوقت اللازم لإنشاء التطبيقات وتحديثها بشكل كبير مقارنة بطرق البرمجة التقليدية. على سبيل المثال، يمكن أن يصل الوقت اللازم لتطوير الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) باستخدام AppMaster إلى أسبوعين، وهو تناقض صارخ مع الأشهر العديدة التي غالبًا ما تتطلبها أساليب التطوير التقليدية. يُترجم وقت التسليم المنخفض هذا إلى وقت أسرع للوصول إلى السوق، وتحقيق أسرع لقيمة الأعمال، وتحسين الميزة التنافسية.

التكلفة: تعد كفاءة التكلفة معيارًا مهمًا آخر لتقييم عائد الاستثمار low-code. ومن خلال تقليل الحاجة إلى موارد تكنولوجيا المعلومات المتخصصة ومجموعات المهارات، يمكن للمنصات low-code أن تقلل تكاليف التطوير بشكل كبير. وفقًا لبحث أجرته مؤسسة Gartner، فإن استخدام منصة low-code يمكن أن يقلل من تكلفة تطوير التطبيقات بنسبة تصل إلى 50%. باستخدام منصة مثل AppMaster ، يمكن حتى لغير المبرمجين إنشاء تطبيقات كاملة الوظائف، مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف العمالة وتقليل الاعتماد على الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير البرامج باهظة الثمن أو توظيف مطورين داخليين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمنصات low-code أن تخفف من عبء صيانة التطبيقات وتحديثاتها من خلال سهولة الاستخدام والمرونة المتأصلة فيها.

الجودة: تعد جودة التطبيقات التي تم تطويرها باستخدام منصات low-code معيارًا حاسمًا آخر لتقييم عائد الاستثمار. تساعد الأنظمة الأساسية Low-code مثل AppMaster على تحسين جودة البرامج من خلال إنشاء تعليمات برمجية متسقة وموثوقة مع الحد الأدنى من فرص الخطأ البشري، مما يضمن أداءً أفضل وأمانًا وقابلية للصيانة. علاوة على ذلك، ومن خلال تبسيط عملية التطوير، تمكن الأنظمة الأساسية low-code المطورين من التركيز على تحسين وظائف التطبيق وتجربة المستخدم، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز رضا المستخدم النهائي ومعدلات الاعتماد.

الموارد: يعد تحسين الموارد جانبًا أساسيًا لمعايير عائد الاستثمار low-code. من خلال تمكين التطوير والنشر السريع، تسمح الأنظمة الأساسية low-code لفرق تكنولوجيا المعلومات بتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية والتركيز على المشاريع ذات الأولوية العالية، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية الشاملة. يمكن أن يؤدي استخدام الأنظمة الأساسية low-code مثل AppMaster إلى تقليل الحاجة إلى التدريب المكثف وتنمية المهارات، حيث يمكن حتى للموظفين غير التقنيين المساهمة في عملية تطوير التطبيق. إن إضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا يمكّن الشركات من زيادة قوتها العاملة الحالية إلى الحد الأقصى وتقليل الطلب الإجمالي على محترفي تكنولوجيا المعلومات ذوي المهارات العالية.

في الختام، تساعد معايير عائد الاستثمار low-code المؤسسات على تقييم الفوائد والمخاطر المرتبطة باعتماد منصات تطوير low-code. من خلال مقارنة مؤشرات الأداء الرئيسية مثل توفير الوقت، وكفاءة التكلفة، وجودة التطبيق، وتحسين الموارد، يمكن للشركات تحديد القيمة المكتسبة من تنفيذ نهج تطوير low-code واختيار النظام الأساسي الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم. يعد AppMaster مثالًا رئيسيًا على النظام الأساسي no-code الذي يؤكد على هذه المعايير، مما يوفر حلاً سهل الاستخدام وفعال من حيث التكلفة للتطوير السريع للبرمجيات دون المساس بالجودة أو قابلية التوسع. ومن خلال اعتماد منصة low-code مثل AppMaster ، يمكن للمؤسسات تجربة تحسينات كبيرة في عملية تطوير التطبيقات الخاصة بها، مما يؤدي في النهاية إلى دفع نمو أعمالها وقدرتها التنافسية في عالم رقمي متزايد.