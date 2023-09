Backlog a basso codice

Il backlog Low-code si riferisce all'elenco accumulato di attività, funzionalità e miglioramenti richiesti dalle varie parti interessate per un progetto software realizzato utilizzando una piattaforma low-code, come AppMaster. Poiché le aziende adottano sempre più piattaforme di sviluppo low-code per soddisfare la domanda di sviluppo rapido di applicazioni, digitalizzazione e automazione dei processi, i backlog low-code sono diventati un elemento essenziale nella gestione del ciclo di vita delle applicazioni low-code.

I backlog Low-code includono attività relative a tutti i componenti di un'applicazione, come modelli di dati, logica di business, elementi dell'interfaccia utente (UI), interfacce di programmazione dell'applicazione (API) e interfacce web o mobili. Questo approccio olistico consente ai team di stabilire in modo efficiente le priorità e di monitorare lo stato di avanzamento di tutti gli aspetti del processo di sviluppo dell'applicazione sotto un'unica visione unificata. Gli arretrati Low-code aiutano anche a garantire la trasparenza tra il team di sviluppo, le parti interessate e i clienti.

Una ricerca condotta da Gartner e Forrester stima che il mercato globale delle piattaforme di sviluppo low-code crescerà in modo significativo, raggiungendo ricavi di miliardi di dollari. Di conseguenza, la gestione dei backlog low-code sta diventando più cruciale che mai per le organizzazioni che adottano queste piattaforme. La gestione efficace dei backlog low-code può comportare una maggiore soddisfazione del cliente, un'ottimizzazione delle risorse, una migliore collaborazione tra team e un aumento del successo complessivo del progetto.

Uno dei componenti più critici nella gestione di un backlog low-code è la definizione delle priorità. Un'efficiente definizione delle priorità del backlog garantisce che le attività di maggior valore vengano sviluppate per prime, con conseguente aumento del ritorno sull'investimento (ROI) per le organizzazioni. Un modo efficace per stabilire le priorità delle attività è utilizzare il metodo di definizione delle priorità MoSCoW, che prevede la categorizzazione delle attività in "must-have", "dovrebbe-avere", "potrebbe-avere" e "non avere". Enfatizzando le attività che hanno il maggiore impatto sul progetto, i team che utilizzano AppMaster possono raggiungere i propri obiettivi di progetto in modo più efficace e rapido pur continuando a concentrarsi sulle aspettative degli utenti.

Un'altra pratica essenziale per la gestione dei backlog low-code è il regolare grooming del backlog, che prevede la revisione e il perfezionamento continuo degli elementi del backlog. Questo processo garantisce che le attività mantengano la loro rilevanza, abbiano criteri di accettazione chiaramente articolati e siano aggiornate per quanto riguarda le stime di impegno, portata e priorità. Sessioni regolari di gestione del backlog aiutano a mantenere la chiarezza e la concentrazione necessarie per uno sviluppo e una distribuzione efficaci delle applicazioni.

Nel contesto di AppMaster, un potente strumento no-code utilizzato per creare backend, applicazioni web e mobili, i backlog low-code svolgono un ruolo cruciale nel raggiungimento dell'obiettivo principale della piattaforma: aumentare la velocità di sviluppo e ridurre i costi di sviluppo. di applicazioni web, mobili e server. Utilizzando AppMaster, uno sviluppatore cittadino può creare componenti applicativi sofisticati come modelli di dati, processi aziendali, endpoints API REST e interfacce utente visivamente progettate sfruttando le funzionalità della piattaforma, riducendo così la necessità di codifica manuale e risorse aggiuntive.

L'approccio unico di AppMaster alla generazione di applicazioni da zero consente alle organizzazioni di eliminare il debito tecnico, fornendo cicli di sviluppo più rapidi e una maggiore efficienza delle risorse. Con ogni modifica apportata ai progetti dell'applicazione, AppMaster genera una nuova serie di applicazioni in meno di 30 secondi, garantendo che il backlog low-code rimanga utilizzabile e aggiornato con i requisiti e le modifiche più recenti delle parti interessate.

I backlog Low-code gestiti all'interno di AppMaster consentono inoltre una collaborazione perfetta tra i vari ruoli coinvolti nello sviluppo delle applicazioni, come proprietari di prodotti, stakeholder aziendali, progettisti, sviluppatori e tester. Questo approccio collaborativo alla gestione degli arretrati garantisce che tutte le parti interessate abbiano una chiara comprensione degli obiettivi e delle priorità generali del progetto, con conseguenti tassi di successo del progetto più elevati e clienti più soddisfatti.

Poiché il mercato globale per lo sviluppo low-code e la domanda di digitalizzazione continuano a crescere, l’importanza di gestire in modo efficiente gli arretrati low-code non può essere sopravvalutata. Sfruttando piattaforme come AppMaster, le organizzazioni possono stabilire le priorità, tenere traccia ed eseguire in modo efficace le proprie attività di sviluppo riducendo al tempo stesso i costi delle risorse e aumentando la velocità di sviluppo delle applicazioni.