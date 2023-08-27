نشر كناري في الخدمات الصغيرة

في مجال هندسة الخدمات الصغيرة، تعد Canary Deployment بمثابة إستراتيجية نشر تقدمية تستخدم لإصدار ميزات أو تحديثات أو تكوينات جديدة بسلاسة لمجموعة فرعية من المستخدمين في بيئة خاضعة للتحكم. تم تسميته على اسم ممارسة استخدام طيور الكناري في مناجم الفحم للكشف عن العلامات المبكرة للغازات السامة أو غيرها من المخاطر. وبالمثل، في سياق تطوير البرمجيات، يركز تطبيق Canary Deployment على تقليل مخاطر تقديم تحديثات أو ميزات جديدة من خلال تعريضها في البداية لقاعدة مستخدمين صغيرة فقط قبل نشر هذه التغييرات على مجموعة المستخدمين بأكملها.

يوفر نشر Canary في الخدمات الصغيرة العديد من الفوائد، مثل زيادة الاستقرار، وتحسين تجربة المستخدم، والتراجع بشكل أسهل، وردود الفعل بشكل أسرع. ومن خلال إطلاق التغييرات على نسبة صغيرة من المستخدمين الذين تم اختيارهم عشوائيًا، يستطيع فريق التطوير قياس الأداء وجمع التعليقات في الوقت الفعلي. في حالة ظهور أي مشكلات، يمكن معالجتها وتخفيفها بسرعة دون التأثير على النظام البيئي بأكمله، وبالتالي تقليل مخاطر الفشل على مستوى النظام وضمان عملية نشر أكثر استقرارًا.

في منصة AppMaster no-code ، ندرك أهمية استراتيجية النشر السلسة ومنخفضة المخاطر. ولهذا السبب تم تصميم نظامنا الأساسي مع التركيز القوي على قابلية التوسع والاستقرار والتحسين المستمر. من خلال تطبيق منهجيات Canary Deployment في إطار عملنا، فإننا نمكن عملائنا من الاستمتاع بتجربة أكثر سلاسة وخالية من المخاطر عند طرح ميزات أو تحديثات جديدة في تطبيقاتهم.

يمكن تنفيذ نشر Canary في بنية الخدمات الصغيرة بطرق مختلفة اعتمادًا على البنية التحتية والنظام الأساسي والأدوات المستخدمة. إحدى الطرق المعروفة هي الاستفادة من علامات الميزات، وهي آلية بسيطة تسمح للمطورين بتمكين أو تعطيل وظائف معينة في تطبيقاتهم أثناء وقت التشغيل. وهذا يوفر تحكمًا دقيقًا في الميزات الفردية مع تقليل التأثير على النظام.

هناك أسلوب شائع آخر يتمثل في استخدام أدوات النقل بالحاويات والتنسيق، مثل Docker وKubernetes، والتي تتيح مسار نشر سلسًا. من خلال نشر إصدارات جديدة من الخدمات الصغيرة كحاويات منفصلة وتحويل حركة المرور بينها تدريجيًا، يمكن للمطورين مراقبة أداء كل إصدار واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المزيد من عمليات الطرح أو التراجع بناءً على البيانات التجريبية التي تم جمعها من مجموعة المستخدمين التي تختبر Canary Deployment.

على سبيل المثال، دعونا نفكر في تطبيق للتجارة الإلكترونية مبني على منصة AppMaster باستخدام بنية الخدمات الصغيرة مع العديد من المكونات، مثل قائمة المنتجات، ومصادقة المستخدم، ومعالجة الدفع. عند تقديم ميزة جديدة، مثل خوارزمية توصية المنتج المحدثة، سيستخدم فريق التطوير استراتيجية Canary Deployment. سيبدأون بنشر التحديث على نسبة صغيرة من المستخدمين، ثم يقومون بشكل مستمر بتقييم تأثيره على فعالية توصيات المنتج، ومشاركة المستخدم، واستقرار النظام.

بعد مراقبة مجموعة المستخدمين الأولية ومعالجة أي مشكلات غير متوقعة، يمكن لفريق التطوير بدء طرح تدريجي للوظيفة الجديدة لقاعدة المستخدمين بأكملها، مما يزيد من عدد المستخدمين المعرضين للتغيير بطريقة يمكن التحكم فيها. تسمح هذه الطريقة باختبار صلاحية الخوارزمية الجديدة بدقة قبل نشرها بالكامل، مما يضمن أن الميزة توفر تأثيرًا إيجابيًا على الأداء العام للتطبيق واستقراره.

في الختام، يعد نشر Canary في الخدمات الصغيرة طريقة فعالة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بإدخال ميزات أو تحديثات جديدة في نظام البرنامج. ومن خلال الكشف التدريجي عن التغييرات لعدد أقل من المستخدمين قبل النشر على نطاق واسع، تسمح هذه الإستراتيجية للمطورين بالتحكم في النشر ومعالجة المشكلات المحتملة بسرعة وتحسين استقرار تطبيقاتهم. من خلال منصة AppMaster no-code ، يمكن لعملائنا الاستفادة من قوة Canary Deployment في بنية الخدمات الصغيرة الخاصة بهم، مما يمكنهم من الحفاظ على نظام بيئي مرن وقابل للتطوير وتوفير تجربة مستخدم متسقة ومرضية مع كل تحديث أو تحسين.